Doru Todoruț a ajuns pe mâna medicilor! Ce a pățit artistul la 49 de ani: „N-am mai putut să fac lucrurile cum mi le-am dorit”

O problemă la piciorul stâng i-a dat peste cap planurile sportive lui Doru Todoruț (49 de ani).

1/5 Doru Todoruț, un tătic mândru de fetele lui Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Artistul a ajuns la medic după un meci de padel și a fost nevoit să renunțe la două curse de alergare. Își păstrează însă umorul și așteaptă întâlnirea cu publicul, pe 14 noiembrie, la Arenele Romane pentru concertul Deepcentral. Până atunci, are un motiv de bucurie în familie: gemenele Eva și Natalia împlinesc 14 ani!

Doru Todoruț a povestit pentru Click! că durerile au apărut după un meci de padel. A mers la medic, unde a aflat că este vorba despre o inflamație a fasciei plantare. Tratamentul l-a ajutat imediat, însă disconfortul nu a dispărut complet.

„Problema la piciorul stâng a apărut la un meci de padel. Am fost la doctor și e o inflamare a fasciei plantare. Am primit o injecție cu antiinflamator și anestezic, care și-a făcut efectul instant. La trei săptămâni de atunci, încă resimt uneori călcâiul”, ne-a declarat artistul.

Doru Todoruț a renunțat la cursele de 10 și 21 de kilometri

Pasionat de mișcare, solistul a fost nevoit să-și adapteze programul sportiv.

„N-am mai putut să fac lucrurile cum mi le-am dorit. Am avut două alergări la maraton, de 10 și 21 de kilometri, programate și a trebuit să renunț la ele”, a explicat Doru, care a participat totuși la cursele populare.

Artistul bănuiește că și încălțămintea cu talpă prea dură ar fi contribuit la apariția problemei. Nu și-a pierdut însă buna dispoziție: „Să sperăm că nu e nimic grav. Dacă nu, cântăm și dansăm pe loc, batem pasul!”, mai spune el pentru Click!

Întâlnire cu nostalgia anilor popcorn, la Arenele Romane

Pe 14 noiembrie, Doru își așteaptă fanii la Arenele Romane, la un eveniment care aduce împreună artiști din perioada popcorn, în care și Deepcentral s-a bucurat de succes peste hotare.

„Eu sunt foarte bucuros și recunoscător pentru tot ce am trăit cu această trupă, Deepcentral. Alături de alți colegi de scenă, am reușit să creăm un val minunat, care va rămâne cu siguranță în istoria muzicii românești”, spune solistul.

Doru promite o seară cu emoție și revederi și îi asigură pe spectatori că vor avea condiții bune: „Aștept publicul cu mare drag la Arenele Romane, într-un cort încălzit. Să nu vă faceți griji, nu răcește nimeni!”.

Eva și Natalia își sărbătoresc ziua la Paris, cu mama lor

Până la concert, atenția artistului se îndreaptă și spre aniversarea gemenelor sale. Eva și Natalia împlinesc 14 ani pe 20 octombrie, iar anul acesta vor petrece la Paris, alături de mama lor.

„Stau și mă minunez cum trece timpul și văd că și fetele mele mici nu mai sunt atât de mici. Eva și Natalia împlinesc 14 ani. Anul acesta vor sărbători cu mama lor, vor merge la Paris. Abia aștept să-mi trimită poze, să mă sune, să-mi spună cum e acolo și ce fac”, ne-a mărturisit Doru.

Tatăl lor plănuiește să marcheze aniversarea cu o zi înainte, printr-o masă împreună. Cu umor, observă că petrecerile copilăriei sale nu mai sunt pe gustul noii generații: „Torturi și sucuri, cum era pe vremea noastră, nu mai reprezintă mare lucru”. Bucuria rămâne însă timpul petrecut alături de fete: „Abia aștept să luăm masa împreună”.