 După aproape 30 de ani, Tzancă Uraganu a făcut o mărturisire neașteptată. De cine a fost îndrăgostit: „Atunci îmi era rușine!”
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După aproape 30 de ani, Tzancă Uraganu a făcut o mărturisire neașteptată. De cine a fost îndrăgostit: „Atunci îmi era rușine!”

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Cunoscut pentru hiturile care domină topurile muzicale și pentru viața de familie intens mediatizată, Tzancă Uraganu a surprins publicul printr-o serie de destăinuiri neașteptate apărute pe rețelele sociale.

Tzancă Uraganu a dezvăluit un secret pe care l-a păstrat aproape 30 de ani
Tzancă Uraganu a dezvăluit un secret pe care l-a păstrat aproape 30 de ani Foto: arhivă

Artistul în vârstă de 35 de ani, care împarte viața personală între Lambada, prima sa iubire alături de care are trei copii, și Alina Marymar, partenera care i-a dăruit recent un copil, s-a întors în timp cu gândul la primii ani ai copilăriei. Manelistul a ales să împărtășească cu fanii o fotografie de arhivă din prima zi de școală, recunoscând un secret pe care l-a ținut ascuns aproape trei decenii.

Tzancă Uraganu, amintiri din 1997 și declarația întârziată:

Nostalgia începutului de an școlar l-a determinat pe cântăreț să caute în arhiva personală o imagine rară din toamna anului 1997, din perioada în care a pășit pentru prima dată în sala de clasă. În fotografie, micul Andrei Velcu apare zâmbitor așezat în bancă alături de colega sa de atunci, moment care a fost însoțit de o declarație directă și plină de candoare.

Fără ocolișuri, artistul a mărturisit că fetița din imagine a fost prima sa pasiune din copilărie, însă timiditatea l-a împiedicat la acea vreme să îi spună ce simte:

„1997, prima zi de școală! Colega mea, dacă vezi asta, să știi că atunci îmi plăcea de tine, dar ți-am zis abia acum, că atunci îmi era rușine”, a scris Tzancă Uraganu în dreptul fotografiei publicate pe contul său de TikTok, potrivit spynews. 

Tzancă Uraganu, glume savuroase la mall cu fanele

Pe lângă dezvăluirile nostalgice din anii de școală, cântărețul își menține permanent spiritul glumeț și în interacțiunile de zi cu zi cu admiratorii săi. Aflat într-un centru comercial, Tzancă a fost abordat de o tânără care i-a cerut să facă o fotografie împreună, iar reacția artistului nu a întârziat să stârnească hohote de râs.

Manelistul a profitat de moment pentru a o tachina pe fată, întrebând-o direct dacă este căsătorită. După ce admiratoarea a negat statutul marital, cântărețul a plusat cu o replică ironică:

„Ești căsătorită?”, a întrebat Tzancă Uraganu.

„Nu”, a răspuns scurt fata.

„Era frumos să vină bărbatu-to din spate: «Cum adică nu?»”, i-a spus amuzat artistul, imaginând scenariul comic al unei confruntări neașteptate.

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