Fiica lui Meme Stoica renunță la toate tatuajele. Teodora Stoica explică de ce regretă decizia luată acum un deceniu: „N-aveam minte”

Teodora Stoica, fiica lui Mihai „Meme” Stoica, a decis să își îndepărteze toate tatuajele, la aproximativ zece ani după ce și le-a făcut. Tânăra a ajuns deja la a patra ședință de eliminare și spune că privește cu totul diferit deciziile pe care le-a luat în adolescență și la începutul vieții de adult.

Foto: Instagram

La ce a renunțat fata lui Meme Stoica

Printre tatuajele la care a ales să renunțe se numără inclusiv unul realizat în semn de apreciere pentru tatăl său, dar și desene făcute în perioada unor relații care între timp s-au încheiat.

Teodora a explicat că principalul motiv pentru care a luat această decizie este legat de informațiile pe care le-a aflat ulterior despre efectele pe care pigmenții folosiți în tatuaje le-ar putea avea asupra organismului pe termen lung.

„Nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă cerneala asta pentru organism pe termen lung. N-aveam minte când mi-am făcut tatuajele și sigur nu mă gândeam că pigmentul poate ajunge inclusiv la ganglionii limfatici. Nu mai zic că am și un tatuaj albastru, iar de curând am aflat că un anumit pigment albastru a fost interzis în Europa din motive de siguranță. Vă rog, gândiți-vă de două ori înainte să vă faceți unul”, a transmis ea pe Instagram.

Foto: instagram

Tatuajele nu o mai reprezintă

Tânăra recunoaște că, în urmă cu zece ani, tatuajele i se păreau o formă autentică de exprimare și considera că o reprezintă. Chiar dacă mama sa îi spunea la acea vreme că este posibil să regrete alegerea făcută, Teodora nu credea că își va schimba vreodată părerea.

Odată cu trecerea anilor, perspectiva sa s-a modificat, iar acum consideră că ar fi analizat mult mai atent decizia dacă ar fi cunoscut toate informațiile pe care le are în prezent.

După ce a vorbit public despre procesul de îndepărtare a tatuajelor, Teodora Stoica a primit numeroase întrebări din partea urmăritorilor săi, în special despre nivelul de disconfort asociat procedurii.

Ea a explicat că experiența nu a fost la fel pentru toate tatuajele. Unele ședințe au fost suportabile, însă eliminarea anumitor desene s-a dovedit mai dureroasă, potrivit SpyNews.

Potrivit acesteia, două dintre tatuaje au provocat un disconfort mai accentuat în timpul procedurii cu laser, în timp ce în cazul celorlalte durerea a fost redusă sau aproape inexistentă.

Cum se îndepărtează tatuajele

Tot mai multe persoane aleg să își îndepărteze tatuajele, fie din motive estetice, fie pentru că și-au schimbat preferințele sau stilul de viață. Deși procedurile moderne sunt mai eficiente decât în trecut, eliminarea completă a unui tatuaj rămâne un proces de durată, care necesită mai multe ședințe și presupune, de multe ori, un anumit nivel de disconfort.

Scopul principal al procedurilor de îndepărtare a tatuajelor este eliminarea particulelor de cerneală permanentă din piele.

În cazul tehnologiei laser, fasciculele de lumină fragmentează pigmentul în particule mult mai mici, pe care sistemul imunitar le poate elimina treptat din organism. Acesta este motivul pentru care îndepărtarea cu laser necesită, de regulă, mai multe ședințe desfășurate pe parcursul mai multor luni, fiecare tratament contribuind la estomparea progresivă a desenului.

Există și alte metode de eliminare a tatuajelor, precum dermabraziunea, peelingurile chimice sau excizia chirurgicală. Aceste proceduri acționează diferit, prin îndepărtarea straturilor de piele care conțin pigmentul tatuajului. Ulterior, pielea se vindecă în zona tratată, însă astfel de metode sunt asociate mai frecvent cu apariția cicatricilor.

Nivelul de durere poate varia semnificativ de la o persoană la alta și depinde atât de tehnica utilizată, cât și de zona corpului tratată. Unele persoane spun că procedura se simte asemănător realizării unui tatuaj, în timp ce altele compară senzația cu lovirea repetată a pielii de către un elastic întins.

De asemenea, pielea poate rămâne sensibilă după tratament, fiind posibilă apariția unor senzații de usturime, roșeață sau disconfort temporar în zilele care urmează ședinței.

Specialiștii recomandă ca persoanele interesate de îndepărtarea unui tatuaj să se informeze atent înainte de a alege procedura și să discute cu un medic dermatolog sau cu un specialist în tratamente laser pentru a înțelege beneficiile, limitele și riscurile fiecărei metode, conform Cleveland Clinic.