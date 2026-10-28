 Fiica lui Meme Stoica renunță la toate tatuajele. Teodora Stoica explică de ce regretă decizia luată acum un deceniu: „N-aveam minte”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoFiica lui Meme Stoica renunță la toate tatuajele. Teodora Stoica explică de ce regretă decizia luată acum un deceniu: „N-aveam minte”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Teodora Stoica, fiica lui Mihai „Meme” Stoica, a decis să își îndepărteze toate tatuajele, la aproximativ zece ani după ce și le-a făcut. Tânăra a ajuns deja la a patra ședință de eliminare și spune că privește cu totul diferit deciziile pe care le-a luat în adolescență și la începutul vieții de adult.

Teodora Stoica, foto Instagram jpg
Foto: Instagram

La ce a renunțat fata lui Meme Stoica

Printre tatuajele la care a ales să renunțe se numără inclusiv unul realizat în semn de apreciere pentru tatăl său, dar și desene făcute în perioada unor relații care între timp s-au încheiat.

Teodora a explicat că principalul motiv pentru care a luat această decizie este legat de informațiile pe care le-a aflat ulterior despre efectele pe care pigmenții folosiți în tatuaje le-ar putea avea asupra organismului pe termen lung.

„Nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă cerneala asta pentru organism pe termen lung. N-aveam minte când mi-am făcut tatuajele și sigur nu mă gândeam că pigmentul poate ajunge inclusiv la ganglionii limfatici. Nu mai zic că am și un tatuaj albastru, iar de curând am aflat că un anumit pigment albastru a fost interzis în Europa din motive de siguranță. Vă rog, gândiți-vă de două ori înainte să vă faceți unul”, a transmis ea pe Instagram.

image
Foto: instagram

Tatuajele nu o mai reprezintă

Tânăra recunoaște că, în urmă cu zece ani, tatuajele i se păreau o formă autentică de exprimare și considera că o reprezintă. Chiar dacă mama sa îi spunea la acea vreme că este posibil să regrete alegerea făcută, Teodora nu credea că își va schimba vreodată părerea.

Odată cu trecerea anilor, perspectiva sa s-a modificat, iar acum consideră că ar fi analizat mult mai atent decizia dacă ar fi cunoscut toate informațiile pe care le are în prezent.

După ce a vorbit public despre procesul de îndepărtare a tatuajelor, Teodora Stoica a primit numeroase întrebări din partea urmăritorilor săi, în special despre nivelul de disconfort asociat procedurii.

Ea a explicat că experiența nu a fost la fel pentru toate tatuajele. Unele ședințe au fost suportabile, însă eliminarea anumitor desene s-a dovedit mai dureroasă, potrivit SpyNews.

Potrivit acesteia, două dintre tatuaje au provocat un disconfort mai accentuat în timpul procedurii cu laser, în timp ce în cazul celorlalte durerea a fost redusă sau aproape inexistentă.

Cum se îndepărtează tatuajele

Tot mai multe persoane aleg să își îndepărteze tatuajele, fie din motive estetice, fie pentru că și-au schimbat preferințele sau stilul de viață. Deși procedurile moderne sunt mai eficiente decât în trecut, eliminarea completă a unui tatuaj rămâne un proces de durată, care necesită mai multe ședințe și presupune, de multe ori, un anumit nivel de disconfort.

Scopul principal al procedurilor de îndepărtare a tatuajelor este eliminarea particulelor de cerneală permanentă din piele.

În cazul tehnologiei laser, fasciculele de lumină fragmentează pigmentul în particule mult mai mici, pe care sistemul imunitar le poate elimina treptat din organism. Acesta este motivul pentru care îndepărtarea cu laser necesită, de regulă, mai multe ședințe desfășurate pe parcursul mai multor luni, fiecare tratament contribuind la estomparea progresivă a desenului.

Există și alte metode de eliminare a tatuajelor, precum dermabraziunea, peelingurile chimice sau excizia chirurgicală. Aceste proceduri acționează diferit, prin îndepărtarea straturilor de piele care conțin pigmentul tatuajului. Ulterior, pielea se vindecă în zona tratată, însă astfel de metode sunt asociate mai frecvent cu apariția cicatricilor.

Nivelul de durere poate varia semnificativ de la o persoană la alta și depinde atât de tehnica utilizată, cât și de zona corpului tratată. Unele persoane spun că procedura se simte asemănător realizării unui tatuaj, în timp ce altele compară senzația cu lovirea repetată a pielii de către un elastic întins.

De asemenea, pielea poate rămâne sensibilă după tratament, fiind posibilă apariția unor senzații de usturime, roșeață sau disconfort temporar în zilele care urmează ședinței.

Specialiștii recomandă ca persoanele interesate de îndepărtarea unui tatuaj să se informeze atent înainte de a alege procedura și să discute cu un medic dermatolog sau cu un specialist în tratamente laser pentru a înțelege beneficiile, limitele și riscurile fiecărei metode, conform Cleveland Clinic.

Ghid de cumpărături

Oana Zavoranu, foto Instagram jpg
Oana Zăvoranu a rupt tăcerea despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă Vedete românești
jennifer lopez si ben affleck jpg
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună după divorț? Ce au dezvăluit apropiații despre relația lor Vedete internaționale
image
Organizația Salvaţi Copiii a reclamat Emisiunea „Insula iubirii” la CNA. Câți copii se uită la show fără un adult alături adevarul.ro
image
Glumele periculoase ale părinţilor pe TikTok, în atenția Poliției: „Nu e o farsă, este abuz emoțional” adevarul.ro

Parteneri

image
„Șmecher!”. Planul „diabolic” al lui Gigi Becali de a prelua Steaua de la Viorel Păunescu www.fanatik.ro
image
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult observatornews.ro
image
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor www.antena3.ro
image
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
O nouă navă, atacată cu drone, în Marea Neagră! Vasul se îndrepta spre portul Constanța www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Karamoko, tras pe banca de rezerve la Dinamo!? „E mult mai eficient dacă intră pe parcurs!” www.fanatik.ro
image
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Rivala de la țară” a lui Kate Middleton! Cum a ajuns o marchiză superbă în centrul zvonurilor despre infidelitatea Prințului William okmagazine.ro
image
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum au ajuns romanii să construiască în Persia? Istoria podului-baraj Band-e Kaisar historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
image png
VideoCât de geloasă este Ioana Grama. Tipul de bărbat pe care nu l-ar accepta: „E suficient unul în relație” Vedete românești
Katie Hilmes, Tom Cruise Profimedia jpg
Efectul Tom Cruise. Katie Holmes s-a schimbat radical după nunta cu marele actor. „Era ca o căprioară în farul mașinii” Vedete internaționale
Hugh Hefner, Crystal jpg
Acuzații grave după moartea fondatorului Playboy. Ce a dezvăluit văduva lui Hugh Hefner Vedete internaționale
cub irisha png
Cine este bărbatul care a făcut-o pe Irisha să creadă din nou în iubire: „Totul e diferit” Vedete românești
mihai petre elwira colaj instagram jpg
FotoElwira Petre, emoționată în vacanța din Egipt: „Fetița care cândva visa la acest moment îl trăiește” Vedete românești
image png
VideoCastelul din videoclipul „Blank Space” al lui Taylor Swift, vândut la licitație. Care a fost suma câștigătoare Vedete internaționale
gabriela cristea jpg
Ce se întâmplă cu vila Gabrielei Cristea din Italia. Anunțul făcut după vizita pe șantier Vedete românești
jennifer lopez si ben affleck jpg
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună după divorț? Ce au dezvăluit apropiații despre relația lor Vedete internaționale
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net