 Nana Falemi, glumă savuroasă despre pigmentul ciocolatiu: „Când simt că-mi scade, mănânc praline”
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VideoNana Falemi, glumă savuroasă despre pigmentul ciocolatiu: „Când simt că-mi scade, mănânc praline”

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La 52 de ani, Nana Falemi se menține într-o formă excelentă și arată mai tânăr decât vârsta din buletin. Fostul fotbalist are și o explicație amuzantă pentru „pigmentul ciocolatiu”: „Când simt că-mi scade, îl sun pe Jolyon. Îmi aduce niște praline”, glumește el, referindu-se la prietenul său, Jolyon M’Bei, antreprenor în lumea ciocolatei, pe care îl numește „un fel de Maradona ciocolatiu”.

Falemi și Jolyon M’Bei, antreprenor în industria ciocolatei.
Falemi și Jolyon M’Bei, antreprenor în industria ciocolatei. Foto: Click!

Cei doi au și o legătură aparte: amândoi au origini cameruneze din partea taților.

Dincolo de umor, povestea lui Nana Falemi este una despre familie, rădăcini și legătura dintre două culturi. Născut la București, pe 5 mai 1974, fostul mijlocaș are un tată camerunez și o mamă româncă. El are un frate geamăn, Nomi, și un frate mai mic, Cody. Deși părinții au plecat în Germania pentru muncă atunci când băieții erau mici, Nana și fratele său au rămas în grija bunicii materne, femeia care le-a marcat profund copilăria.

„Bunica a fost și mamă, și tată pentru noi”, povestea fostul fotbalist într-un interviu. Cei doi frați își vedeau părinții doar o dată sau de două ori pe an, iar revederile erau momente speciale. Nana a vorbit cu multă emoție despre bunica sa, pe care o considera sufletul familiei și căreia îi atribuie un rol esențial în formarea sa.

Raluca Moianu și Elisabeta Lipă.
Raluca Moianu și Elisabeta Lipă. Foto: Click!

Crescut în cartierul Militari, a descoperit fotbalul încă de la șapte ani, iar ambiția și disciplina l-au ajutat să ajungă la Petrolul și apoi la Steaua, unde a câștigat două titluri de campion. Mai târziu, a îmbrăcat și tricoul naționalei Camerunului, țara tatălui său.

Mama lui Jolyon M’Bei și Elisabeta Lipă.
Mama lui Jolyon M’Bei și Elisabeta Lipă. Foto: Click!

Gluma despre praline a fost unul dintre momentele savuroase ale serii organizate de Ambasada Regatului Belgiei în România, cu ocazia aniversării a 25 de ani de prezență pe piața românească a unui celebru brand belgian de ciocolată.

Denise Rifai și Jolyon M’Bei .
Denise Rifai și Jolyon M’Bei . Foto: Click!

Evenimentul a readus în prim-plan și povestea familiei M’Bei. Eromanga, mama lui Jolyon, a descoperit pralinele în timpul unei vizite în România, înainte de anul 2000. Întoarsă în Gabon, i-a povestit fiului său despre idee, iar acesta a luat legătura cu producătorul belgian. La eveniment, Eromanga a rememorat începuturile într-un dialog cu ambasadorul Belgiei, Excelența Sa John Cornet d’Elzius.

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Foto: click!

Printre personalitățile prezente s-au numărat Elisabeta Lipă, Ionuț Rada, Denise Rifai, Irina Margareta Nistor, Raluca Moianu. Invitații au sărbătorit aniversarea și au savurat praline belgiene. Nana Falemi, fost mijlocaș la Steaua și internațional camerunez, conduce astăzi școala de fotbal care îi poartă numele. Iar pentru praline, știe deja pe cine să sune.

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