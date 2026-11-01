Prin ce a trecut Ana Morodan? Vedeta a încheiat tratamentul după opt luni dificile: „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic”

Ana Morodan a trecut printr-o perioadă complicată din cauza unor probleme de sănătate, care au ținut-o departe de activitatea profesională. Vedeta a dezvăluit că a terminat tratamentul pe care l-a urmat timp de opt luni, deși inițial medicii estimaseră că acesta va dura doar trei luni. Experiența a fost una solicitantă din toate punctele de vedere, după cum a mărturisit chiar ea.

Cum se simte Ana Morodan după opt luni de tratament Foto: arhiva Click!

La începutul anului, Ana Morodan le-a povestit urmăritorilor că se confruntă cu o problemă de sănătate. Ulterior, a fost nevoită să își întrerupă activitatea pentru o perioadă nedeterminată, concentrându-se asupra recuperării. Tratamentul s-a prelungit însă cu încă cinci luni, iar fiecare veste că trebuie să îl reia a fost un nou motiv de îngrijorare.

Acum, după ce a ajuns la capătul acestui proces, vedeta a împărtășit vestea cu cei care îi urmăresc activitatea în mediul online. Ana Morodan a vorbit și despre efortul financiar și emoțional pe care l-a presupus această perioadă, dar și despre sprijinul primit din partea celor apropiați.

„La începutul anului v-am povestit că am aflat că am o problemă de sănătate. Și, după cum bine mă știți, there was no drama. Că io dramă fac numa’ ca să râdem.

Ieri am terminat tratamentul. Trebuia să dureze trei luni. A durat opt. De fiecare dată când medicul lăsa ochii în pământ și zicea «încă o dată», eu deja mă gândeam cui îi las rochiile negre. Și vă rog să mă credeți că ăla e un testament care nu se scrie într-o după-amiază. Ce sa zic, sunt recunoscătoare că am putut să-l duc până la capăt, deși m-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic. Noah să sperăm că își face efectul”, a scris Ana Morodan, pe Instagram.

Ana Morodan, susținută de partener în perioada dificilă

În tot acest timp, vedeta a avut parte de sprijinul partenerului său, care i-a fost alături pe durata tratamentului. De asemenea, Ana Morodan a primit numeroase mesaje de încurajare din partea comunității sale de pe Instagram.

Privind în urmă la lunile care au trecut, aceasta a recunoscut că a avut parte de un an dificil, dar și de experiențe care au ajutat-o să vadă lucrurile diferit. Vedeta le-a mulțumit celor care au avut răbdare cu ea și au rămas aproape în perioada în care s-a retras din lumina reflectoarelor.

„Ciudat an. Greu al naibii și, cumva, plin de aventuri pe care mă bucur că le-am trăit. Tocmai drumurile care mă speriau cel mai tare la început m-au dus în locuri fără de care azi nu-mi mai imaginez viața. Vouă, celor care ați avut răbdare cu mine, care m-ați așteptat și ați rămas lângă mine, vă mulțumesc.

Poate ați uitat ce mi-ați spus într-o zi în care mie mi-era frică. Eu încă țin minte. Și mă rog să vă întoarcă Dumnezeu înzecit tot binele pe care mi l-ați făcut anul ăsta. Să vă spună și vouă cineva exact vorba de care aveți nevoie, exact în ziua în care aveți nevoie s-o auziți”, a declarat Ana Morodan.