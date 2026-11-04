 Puțini știu cum a început, de fapt, cariera lui Horia Brenciu. Ce credea că va face pentru totdeauna. „Nu e comod să fii persoană publică”
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Puțini știu cum a început, de fapt, cariera lui Horia Brenciu. Ce credea că va face pentru totdeauna. „Nu e comod să fii persoană publică”

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Astăzi este unul dintre cei mai cunoscuți artiști și oameni de televiziune din România, însă drumul lui Horia Brenciu spre succes a început cu mult înainte de aparițiile care l-au consacrat. Într-un interviu pentru Viva!, artistul a rememorat perioada în care cânta în trupa Apropo, emoțiile mutării de la Brașov la București și momentul în care a devenit prezentatorul emisiunii „Robingo”. O perioadă pe care o privește acum cu nostalgie și recunoștință.

Puțini știu cum a început, de fapt, cariera lui Horia Brenciu.
Puțini știu cum a început, de fapt, cariera lui Horia Brenciu. Foto: arhiva

Cu peste trei decenii de experiență în muzică și televiziune, Horia Brenciu continuă să fie la fel de energic și de pasionat de proiectele sale. Între „Vocea României”, podcast, concerte și viața de familie, artistul traversează o perioadă aglomerată, dar frumoasă. Dincolo de programul încărcat, există însă și omul care nu a uitat niciodată de unde a plecat și cât de mult au însemnat primii pași în carieră.

Horia Brenciu a povestit cum arăta viața lui înainte de celebritate, când muzica era principala preocupare, iar televiziunea avea să apară în peisaj aproape ca o întâmplare fericită. Vara anului 1993 a reprezentat un moment de cotitură: o oportunitate profesională importantă, dar și despărțirea de orașul natal și de oamenii alături de care crescuse.

Horia Brenciu, amintiri din perioada în care își construia drumul în muzică

Deși astăzi este asociat atât cu televiziunea, cât și cu spectacolele muzicale, începuturile lui Horia Brenciu au fost legate de scenă și de pasiunea pentru muzică. La numai 18 ani cânta în trupa Apropo, iar la începutul anilor '90 avea deja experiența concertelor susținute în Brașov.

Artistul își amintește că formația sa deschidea spectacolele trupei Conexiuni, în timp ce el urma, în paralel, cursuri de canto clasic. O perioadă în care jongla cu stiluri muzicale diferite, fără ca toată lumea să știe ce se întâmpla în culisele activității sale artistice.

„La începutul anilor 90, la Brașov, bandul meu deschidea, la rectorat, fiecare concert al trupei Conexiuni. În paralel făceam canto clasic, iar profesoara mea de atunci, Constanța Câmpeanu, îmi spunea să nu cumva să schimb emisia vocală, cântând alte stiluri. Nu știa nimic despre activitatea mea pop-rock și de trilurile mele de Robert Plant”, a povestit Horia Brenciu.

Dincolo de amintirile muzicale, artistul nu a uitat nici momentul în care viața i-a oferit șansa de a ajunge în televiziune. Alegerea sa pentru postul de prezentator al emisiunii „Robingo”, la TVR, a venit cu entuziasmul unui nou început, dar și cu sacrificii personale.

Cum a ajuns Horia Brenciu la TVR și de ce a fost vara lui 1993 un moment decisiv

Pentru Horia Brenciu, anul 1993 a rămas unul dintre cele mai importante din povestea sa profesională. Trecerea de la viața muzicală din Brașov la televiziunea din București a însemnat o schimbare radicală. Pe de o parte, se bucura de șansa de a deveni prezentator, pe de altă parte, trebuia să lase în urmă prietenii, locurile dragi și o parte importantă din viața sa de până atunci.

Privind retrospectiv, artistul descrie acea perioadă ca pe o succesiune de emoții și contraste, în care bucuria unei oportunități neașteptate s-a împletit cu nostalgia despărțirii de Brașov.

În general, toată povestea din vara lui 1993 e desprinsă dintr-un scenariu perfect, cu treceri de la cald la rece. Norocul pe care l-am avut, când am fost ales prezentator, în contrapartidă cu prieteniile pe care a trebuit să le părăsesc la poalele Tâmpei. Brașovul, cu toate minunățiile lui, pe care l-am lăsat în urmă, compensat de magnetismul noului loc la TVR… ar trebui să scriu o carte despre asta. Poate la 80 ani… (zâmbește)”, a mărturisit Horia Brenciu.

Noul capitol profesional avea să-i deschidă uși la care, probabil, nici nu se gândea în acei ani. Televiziunea l-a cucerit treptat, iar experiențele din fața și din spatele camerelor i-au schimbat perspectiva asupra propriei cariere.

„Credeam că o să fiu toată viața prezentator!” Ce spune Horia Brenciu despre debutul în televiziune

La început, Horia Brenciu nu își imagina că va ajunge să aibă o carieră atât de diversă. Rolul de prezentator al emisiunii „Robingo” părea să fie drumul pe care urma să meargă pentru tot restul vieții. Era încântat de ceea ce făcea și nici nu bănuia câte alte experiențe îl așteptau.

La început, credeam că o să fiu toată viața prezentator și că în fiecare duminică voi intra în TV ca amfitrionul jocului Robingo. Credeam că asta e tot ce pot să fac mai bine în viață. Eram un copil fericit! Am descoperit după aceea montajul, emisiunile live, complicate, fascinante”, a rememorat artistul.

Odată cu trecerea anilor, Horia Brenciu a cunoscut mai multe fațete ale televiziunii și a înțeles cât de mult contează oamenii din spatele unui proiect. Întrebat ce crede că s-a pierdut din atmosfera televiziunii de altădată, acesta a vorbit despre apropierea dintre colegi, conversațiile din pauze și bucuria de a petrece timp împreună.

Poate că atunci erau mai mulți oameni pasionați de munca lor. Eram, poate, mai conectați, mai empatici, mai apropiați. Vorbeam mult între noi. Povesteam în pauze, mâncam împreună, râdeam mult. Acum telefoanele ne țin de urât când luăm o pauză…”, a spus Horia Brenciu.

Cum l-a schimbat celebritatea pe Horia Brenciu

După mai bine de 30 de ani în lumina reflectoarelor, artistul privește diferit statutul de persoană publică. Experiența l-a învățat că notorietatea vine la pachet atât cu oportunități, cât și cu responsabilități. Publicul te poate aprecia, dar tot el îți poate sancționa greșelile, iar acest lucru presupune o atenție constantă la propriile gesturi și reacții.

Horia Brenciu spune că, în timp, a ajuns să înțeleagă mai bine relația cu oamenii și rolul pe care aceștia îl au în parcursul unui artist.

Oamenii îmi plac mai mult. Ei te ridică, ei te coboară. Asta am priceput-o mai demult. Celebritatea vine cu multe avantaje pe care nu le iei în calcul. Nu e întotdeauna comod să fii persoană publică, dar trebuie să-ți asumi asta”, a explicat el.

Mai mult, artistul consideră că menținerea unei imagini publice presupune un efort continuu și capacitatea de a te adapta. Nu este suficient să devii cunoscut, ci trebuie să știi să gestionezi atenția celor din jur și să rămâi relevant de-a lungul anilor.

În principiu, trebuie să fii continuu în control, din respect pentru oamenii care te cunosc și te admiră. E ca și cum tot timpul ai avea o oglindă în față. Nu-ți convine tot timpul ce vezi. Și atunci, trebuie să redresezi și să te adaptezi.

Notorietatea poate veni peste noapte. Să rămâi decenii în atenția publicului e ceva mai problematic”, a încheiat Horia Brenciu.

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