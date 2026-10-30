Ce nu trebuie să faci niciodată când pui murături pentru iarnă. Ingredientul care poate strica totul

Murăturile de casă rămân vedetele meselor din sezonul rece. Fie că vorbim despre castraveți, gogonele, conopidă sau varză murată, aceste preparate tradiționale necesită o atenție deosebită în momentul preparării.

Greșeala făcută adesea în pregătirea murăturilor. Foto: magnific.com

Din dorința de a se asigura că borcanele vor rezista toată iarna, multe gospodine recurg la un truc care le poate strica însă tot efortul. Folosirea incorectă a conservanților din comerț.

De ce nu trebuie să pui conservanți în murături „după ochi”

Conservanții alimentari au rolul de a încetini procesele de alterare, însă eficiența lor depinde strict de respectarea dozelor recomandate. O greșeală extrem de frecventă este adăugarea acestor substanțe fără o măsurare exactă sau depășirea cantității de pe ambalaj din dorința de a proteja mai bine preparatele.

Specialiștii avertizează că o cantitate mai mare de conservant nu garantează o rezistență mai lungă și poate afecta semnificativ gustul și calitatea murăturilor. De asemenea, pentru murăturile în oțet, trebuie respectate proporțiile dintr-o rețetă verificată, iar pentru cele în saramură este important să fie asigurate condițiile potrivite pentru fermentare, scrie spynwes.ro.

Conservanții nu pot salva legumele deja alterate sau rețetele greșite

Un alt mit frecvent este că un plic de conservant poate compensa orice greșeală de preparare. În realitate, aceștia nu pot înlocui regulile de bază ale conservării. Dacă legumele nu sunt proaspete și tari, conservantul nu va împiedica înmuierea sau stricarea lor. De asemenea, sterilizarea necorespunzătoare a recipientelor va duce la alterarea conținutului, indiferent de prafurile adăugate

Totodată, dacă observați semne clare de alterare, cum ar fi apariția mucegaiului sau un miros neobișnuit, nu încercați să salvați borcanul adăugând conservant suplimentar, deoarece preparatul nu mai este sigur pentru consum.

Cum pregătești corect murăturile pentru iarnă

Pentru a putea savura murături delicioase pe parcursul iernii, specialiștii spun că este important să folosiți numai conservanți destinați tipului de preparat pe care îl pregătiți și respectați instrucțiunile producătorului. De asemenea, nu ignorați dozele corespunzătoare, nu adăugați conservanți „după ochi” și respectați rețeta.

De menționat este că murăturile pot fi preparate și fără aceste prafuri, însă trebuie să alegeți o metodă de conservare adecvată și să respectați etapele.