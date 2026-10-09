Hormonii și sistemul nervos schimbă modul în care femeile simt durerea

Durerea nu este percepută la fel de toți oamenii. Un studiu amplu, care a analizat cercetări realizate timp de 35 de ani în mai multe țări, arată că femeile resimt mai intens anumite tipuri de durere decât bărbații. Diferențele nu ar fi legate de sensibilitate sau de toleranță, ci de modul în care organismul procesează aceste senzații.

Femeile resimt mai intens anumite tipuri de durere Foto: Arhivă

Discuțiile despre cine suportă mai greu durerea au generat mereu opinii diferite. „Femeile suferă mai mult decât bărbații. De plâns, se plâng bărbații mai mult”, a spus o femeie. O altă persoană a avut o perspectivă diferită: „Nu sunt de acord, pentru că noi suportăm durerea mai tare, mai bine. Suntem mai speciali”.

Femeile resimt mai intens anumite tipuri de durere

Cercetătorii au ajuns la concluzia că femeile raportează niveluri mai ridicate ale durerii în mai multe situații analizate. Studiul a inclus cercetări clinice din peste 100 de țări, desfășurate între anii 1990 și 2025, iar specialiștii au analizat 11 zone ale corpului.

Rezultatele au arătat diferențe în cazul durerilor de cap, al durerilor faciale, abdominale, de spate, de șold sau de genunchi. Explicația oferită de specialiști este legată de influența hormonilor, a sistemului nervos și a sistemului imunitar asupra modului în care corpul reacționează la durere.

„În general, în literatură se știe că migrenele au o intensitate moderat severă, am spune 8-10 pe scala de evaluarea durerii, însă femeile au un prag dureros, adică o tolerabilitate mai bună a durerii, deși resimt mai frecvent această durere. Și tendința este ca la femei pragul acesta să fie undeva la 7 și la bărbați un pic mai mare. Deși nivelul este similar cuantificabil medical”, a explicat medicul primar neurolog Mirabela Manea pentru Observator.

Diferențele biologice influențează răspunsul la durere

Studiul evidențiază faptul că sexul biologic poate avea un rol important în felul în care este trăită durerea și în modul în care organismul răspunde la tratamente.

„Mult timp femeile au fost insuficient reprezentate în cercetarea medicală. Astăzi știm clar că sexul biologic poate influența mecanismele durerii și chiar răspunsul la anumite tratamente. De aceea nu e suficient să includem femeile în studii, trebuie să analizăm separat rezultatele la femei și la bărbați”, a declarat medicul obstetrică-ginecologie Alin Constantin.

În rândul oamenilor există însă și percepții diferite despre acest subiect. Unele persoane consideră că bărbații sunt cei care suportă mai greu disconfortul fizic.

„Bărbații sunt mai sensibili, mai slabi de înger. E sfârșitul lumii la o simplă răceală pentru bărbați. Ne aolim, aoleu ce mă doare, aoleu ce răcit sunt”, a spus o femeie.

Un cadru medical a avut o opinie asemănătoare: „În general bărbații sunt cei mai sensibili, cei mai plângăcioși. Vine sfârșitul lumii dacă au răcit. Haide, e durere mare”.

Specialiștii subliniază că modul în care fiecare persoană percepe durerea este influențat de mai mulți factori, iar cercetările recente arată că diferențele dintre femei și bărbați trebuie analizate separat în domeniul medical.

În România, durerea este reglementată prin lege, iar modul în care este tratată în spitale este inclus în cadrul medical, cu prevederi pentru gestionarea durerii acute și cronice.