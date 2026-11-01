 Locuința de doar 34 de metri pătrați construită de IKEA pentru persoanele fără adăpost. Cum arată casa
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VideoLocuința de doar 34 de metri pătrați construită de IKEA pentru persoanele fără adăpost. Cum arată casa

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Un proiect rezidențial dezvoltat în 2024 de IKEA, în orașul San Antonio din Texas, vine cu o soluție pentru persoanele în vârstă care au rămas fără adăpost. Inițiativa presupune construirea unui ansamblu de locuințe de mici dimensiuni, care oferă nu doar un acoperiș deasupra capului, ci și acces la servicii medicale, consiliere psihologică și spații comune.

Cum arată casa de 34 de metri pătrați concepută pentru persoanele fără adăpost, construită de IKEA
Cum arată casa de 34 de metri pătrați concepută pentru persoanele fără adăpost, construită de IKEA Foto: Facebook

Proiectul poartă numele „Towne Twin Village” și a fost realizat în colaborare cu firma americană de arhitectură WestEast Design Group. Complexul este conceput pentru a găzdui persoane vulnerabile, fiind prevăzut cu 200 de locuințe. IKEA a contribuit la amenajarea primului prototip complet mobilat, fiecare unitate având o suprafață de 34 de metri pătrați, potrivit Blic.

Cum arată casele de 34 de metri pătrați

Locuințele sunt modulare și au fost amenajate astfel încât să le ofere viitorilor rezidenți confort, siguranță și mai multă independență. Interiorul este dotat cu soluții flexibile de depozitare și mobilier ușor, care poate fi mutat în funcție de preferințele fiecărui locatar.

Un element important al proiectului este implicarea viitorilor rezidenți în amenajarea propriilor case. Un prototip a fost prezentat într-un magazin IKEA, unde persoanele interesate au putut să îl viziteze și să propună modificări în funcție de nevoile lor.

Printre schimbările solicitate s-a numărat și creșterea gradului de intimitate. Astfel, ferestrele mari din sticlă au fost înlocuite cu unele mai înguste și mai înalte, iar perdelele stratificate permit reglarea luminii și a vizibilității.

Locuințe gândite pentru siguranță și independență

Amenajarea caselor pune accent pe libertatea locatarilor de a-și organiza spațiul după propriile preferințe. Mobilierul poate fi rearanjat cu ușurință, iar soluțiile de depozitare sunt concepute pentru a valorifica fiecare metru pătrat.

Dincolo de locuințele propriu-zise, „Towne Twin Village” oferă acces la servicii medicale, consiliere psihologică și zone comune, menite să încurajeze interacțiunea dintre rezidenți.

Scopul proiectului este de a le oferi persoanelor în vârstă care au trecut prin experiența lipsei unei locuințe stabilitate, sprijin pe termen lung și posibilitatea de a-și recâștiga autonomia.

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