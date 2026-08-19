Un ieșean a strâns bani pentru nunta fiicei, dar a rămas fără 4.000 de euro. Ce a făcut un coleg cu suma

O situație care părea la început doar o simplă problemă legată de rețelele de socializare s-a transformat într-o pierdere financiară serioasă pentru un bărbat din județul Iași. Acesta strânsese 4.000 de euro pentru nunta fiicei sale, însă banii au dispărut după ce i-a cerut ajutorul unui coleg pentru a-și configura contul de Facebook.

În 2019, bărbatul lucra în Suedia pentru a-și ajuta familia și reușise să pună deoparte 4.000 de euro. Economiile erau destinate nunții fiicei sale, care locuia în Suedia.

Problemele au început încă din primele săptămâni de muncă. După ce a primit primul salariu pe cardul emis în România, bărbatul a descoperit că nu putea retrage bani de la bancomatele din Suedia din cauza unor limitări tehnice.

A continuat să folosească acel card pentru cumpărături de mici valori și nu era familiarizat cu sistemele de plată digitale sau cu măsurile de securitate necesare.

La un moment dat, Costel D. i-a cerut unui coleg mai tânăr să îl ajute cu setările contului de Facebook. Bărbatul avea datele cardului salvate pe dispozitiv pentru plăți rapide.

Potrivit anchetatorilor, colegul a profitat de situație și a început să folosească datele bancare fără acordul proprietarului. Ionuț Ciornei ar fi făcut mai multe comenzi online, toate fiind achitate din banii ieșeanului.

Printre produsele cumpărate se numărau lansete, mulinete, momeli și alte echipamente pentru pescuit sportiv.

Bărbatul și-a dat seama că a rămas fără bani

Cei 4.000 de euro au fost cheltuiți într-un timp scurt. Victima a descoperit ce se întâmplase abia când a încercat să facă o nouă plată și a constatat că banii din cont dispăruseră.

Polițiștii au reușit să ajungă la suspect folosindu-se de informațiile asociate comenzilor și adreselor de livrare. Ionuț Ciornei a fost condamnat la doi ani de închisoare, însă executarea pedepsei a fost suspendată pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

De asemenea, acesta a fost obligat să îi plătească lui Costel D. suma de 3.000 de euro, reprezentând banii care nu fuseseră recuperați, precum și daune morale. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, potrivit ziaruldeiasi.ro.