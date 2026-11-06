A intrat să fure, dar l-a furat somnul! Ce a făcut un român în Italia

O întâmplare neobișnuită, care pare desprinsă dintr-o comedie, a avut loc în Italia, unde un român în vârstă de 42 de ani a ajuns în arest după ce a pătruns într-o locuință de vacanță. Bărbatul ar fi intrat în casa unor proprietari care nu se aflau acasă, iar anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca acesta să fi intenționat să fure bunuri din interior.

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Numai că planul său nu s-a încheiat așa cum s-ar fi așteptat cineva. După ce a umblat prin încăperi și ar fi ales câteva obiecte, românul nu a mai încercat să părăsească locuința. În schimb, a decis să se odihnească într-unul dintre paturile proprietarilor și a adormit profund. A rămas acolo până dimineața, când un vecin a observat situația suspectă și a alertat autoritățile, arată publicația Leggo.

Incidentul s-a petrecut într-o localitate din provincia Arezzo, iar intervenția carabinierilor a dus la descoperirea bărbatului chiar în locuința în care intrase fără permisiune. Oamenii legii l-au trezit și l-au luat în custodie, punând capăt unei nopți care s-a transformat într-o situație neașteptată.

Românul le-a explicat judecătorilor de ce a adormit în casa în care intrase

După ce a fost descoperit de carabinieri, bărbatul a trebuit să ofere explicații în legătură cu prezența sa în imobil. În fața judecătorilor, acesta ar fi povestit că ajunsese în zonă cu trenul, venind din Roma, deoarece își căuta un loc de muncă.

Întrebat despre motivul pentru care nu plecase din locuință, românul ar fi invocat oboseala și frigul. Acesta ar fi spus că băuse și o sticlă de vin, iar la un moment dat a simțit nevoia să se întindă în pat. Astfel, în loc să dispară înainte ca proprietarii sau vecinii să observe ceva, a rămas adormit până când polițiștii au venit să îl trezească.

Povestea sa a atras atenția prin împrejurările neobișnuite în care a fost prins. Deși intrase într-o casă de vacanță ai cărei proprietari erau plecați, bărbatul nu a reușit să plece înainte de sosirea autorităților.

Ce au descoperit carabinierii despre românul prins în locuință

Intervenția polițiștilor a fost declanșată după ce un vecin a remarcat ceva în neregulă și a decis să anunțe carabinierii. Ajunși la fața locului, aceștia au verificat locuința și l-au găsit pe intrus dormind într-unul dintre paturile din casă.

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, ar avea antecedente penale și se află în prezent în închisoare. Autoritățile trebuie să stabilească în continuare circumstanțele exacte ale incidentului și motivul pentru care acesta a pătruns în imobil.

Una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este aceea că românul ar fi urmărit să sustragă bunuri din locuință. Faptul că ar fi căutat prin camere și ar fi selectat anumite obiecte reprezintă elemente care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Cu toate acestea, oamenii legii trebuie să clarifice dacă intenția sa a fost aceea de a comite un furt sau dacă a intrat în casă doar pentru a găsi un loc în care să se adăpostească.

Până la stabilirea tuturor împrejurărilor, bărbatul rămâne în arest.