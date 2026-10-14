Broșa misterioasă purtată de Regina Camilla și Regina Elisabeta a II-a. Povestea bijuteriei care intrigă Familia Regală de decenii

În Familia Regală britanică, bijuteriile nu sunt alese niciodată la întâmplare. De-a lungul timpului, broșele au devenit adevărate instrumente de comunicare, fiind folosite pentru a transmite mesaje subtile în timpul aparițiilor publice. Una dintre cele mai enigmatice piese din colecția regală este Jardine Star Brooch, o broșă cu diamante care a fost purtată atât de Regina Elisabeta a II-a, cât și de actuala regină Camilla.

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Bijuteria moștenită de Regina Elisabeta a II-a

Potrivit publicației Vanity Fair, conceptul de „diplomație vestimentară” a fost descris încă din 1955 de creatorul de modă Norman Hartnell, cel care a îmbrăcat generații de membri ai familiei regale. Potrivit experților, fiecare accesoriu ales de suverane are o semnificație aparte, iar broșele ocupă un loc special în această tradiție.

Broșa Jardine Star ar fi fost lăsată moștenire Reginei Elisabeta a II-a în anul 1981 de o femeie cunoscută doar sub numele de Lady Jardine. Bijuteria, realizată din diamante și inspirată de forma unei stele, datează din perioada victoriană târzie și a devenit una dintre piesele preferate ale fostei suverane.

Regina Elisabeta a II-a a purtat-o la numeroase evenimente importante, inclusiv în timpul Jubileului de Diamant din 2012 și la întâlnirea cu fostul președinte american Joe Biden, în 2021.

După decesul suveranei, broșa a rămas în atenția publicului, fiind purtată în repetate rânduri de Regina Camilla. Aceasta a ales accesoriul la diverse evenimente oficiale, inclusiv la Royal Ascot și la ceremonia Founder’s Day de la Royal Hospital Chelsea.

Originea broșei rămâne un mister

Deși bijuteria este bine cunoscută publicului, originea sa exactă continuă să ridice semne de întrebare. Membrii clanului Jardine, una dintre cele mai vechi familii din Scoția, susțin că broșa ar fi aparținut cândva lui Lady Eda Jardine of Applegarth, o aristocrată cunoscută pentru personalitatea sa puternică și pentru pasiunea pentru sporturile cu motor.

Lady Eda Jardine a fost o figură remarcabilă a epocii sale. Provenea din celebra familie Younger, implicată în industria berii, și a participat la competiții automobilistice în anii 1920 și 1930. În 1931, a câștigat Monte Carlo Ladies Cup la categoria automobilelor mari.

Cu toate acestea, nici astăzi nu este clar de ce bijuteria a ajuns în posesia reginei și nici prin ce împrejurări a fost oferită familiei regale. Chiar și actualii descendenți ai familiei Jardine mărturisesc că nu au reușit să descifreze complet istoria acestei piese.

De ce sunt atât de importante broșele regale

Experții în bijuterii spun că Regina Elisabeta a II-a cunoștea în detaliu fiecare piesă din colecția sa și nu purta niciodată o bijuterie fără un motiv bine întemeiat. Tocmai de aceea, alegerea repetată a broșei Jardine Star a stârnit numeroase speculații de-a lungul anilor.

În prezent, Regina Camilla continuă tradiția folosirii broșelor la evenimente oficiale. Deși Prințesa Kate preferă un stil mai discret și poartă mai rar astfel de accesorii, broșele rămân un simbol al eleganței și al continuității în cadrul familiei regale britanice.

Astfel, Jardine Star Brooch nu este doar o bijuterie spectaculoasă, ci și una dintre cele mai misterioase piese din patrimoniul regal, a cărei poveste continuă să fascineze atât experții, cât și admiratorii monarhiei britanice.