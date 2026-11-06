Descoperire macabră pe malul lacului Michigan! Rămășițele unei tinere ucise după o întâlnire în 2024 au fost găsite de un trecător

Unul dintre cele mai terifiante cazuri judiciare din Statele Unite ale Americii revine în atenția publică printr-un nou episod dureros pentru familie.

Tragedia lui Sade Robinson, readusă în atenție de o descoperire macabră Foto: facebook

La mai bine de doi ani de la dispariția și asasinarea tinerei Sade Carleena Robinson, fragmente din maxilarul și dinții fetei au fost aduse la țărm de apele Lacului Michigan.

Victima fusese văzută în viață pentru ultima dată pe 1 aprilie 2024, în timp ce mergea la o primă întâlnire romantică cu Maxwell Anderson, bărbatul care avea să o ucidă cu sânge rece, să îi tranșeze trupul și să îi împrăștie rămășițele în mai multe zone.

Fragmente osoase găsite pe o stâncă lângă Warnimont Park

Noua descoperire a fost anunțată joi, 5 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă susținute de avocatul mamei victimei, Sheena Scarbrough. Oasele au fost observate pe 30 octombrie de o persoană care se plimba pe malul lacului, pe o stâncă situată în apropierea parcului Warnimont din localitatea Cudahy, statul Wisconsin.

Biroul Medicului Legist din comitatul Milwaukee și Șeriful din Milwaukee County (MCSO) au confirmat oficial pentru publicația People și postul Fox 6 News că fragmentul de maxilar uman superior („partial human maxilla”) aparține tinerei Sade Robinson, identificarea certă fiind realizată pe baza dosarului stomatologic al fetei.

Avocatul familiei consideră că schimbările de temperatură, eroziunea de pe coastă și valurile puternice din ultima perioadă împing treptat la mal fragmentele rămase neidentificate, motiv pentru care i-a îndemnat pe locuitorii care se plimbă pe plajele dintre Cudahy (Wisconsin) și Waukegan (Illinois) să fie vigilenți și să anunțe autoritățile dacă observă alte rămășițe. Totodată, echipe de voluntari vor organiza noi căutări amănunțite în zonă.

Durerea nemărginită a mamei: „Vrem coroana fetiței mele, frumosul meu înger!”

Mărturia mamei a fost de o durere copleșitoare în fața camerelor de filmat, femeia implorând comunitatea să sprijine recuperarea integrală a trupului fiicei sale pentru a o putea înmormânta creștinește:

„A fost extrem de traumatizant. Vrem coroana fetiței mele (creștetul capului). Încă nu am creștetul copilului meu. Frumosul meu înger. Vă rog, continuați să rostiți numele tuturor persoanelor noastre dispărute și ucise din comunitatea BIPOC. Ale tuturor oamenilor”, a declarat îndurerată Sheena Scarbrough.

Calvarul a început imediat după dispariția tinerei pe 1 aprilie 2024. Începând cu 12 aprilie 2024, diferite bucăți din corpul tinerei au fost găsite abandonate pe raza orașului Milwaukee și a comunelor învecinate, toracele și un braț fiind descoperite pe o plajă din South Milwaukee la mijlocul acelei luni.

Criminalul, Maxwell Anderson, a fost arestat rapid de anchetatori și trimis în judecată. În iunie 2025, el a fost găsit vinovat de omor intenționat de gradul I, profanare de cadavre prin dezmembrare, incendiere premeditată și ascunderea unui cadavru.

Două luni mai târziu, în august 2025, magistrații l-au condamnat definitiv la închisoare pe viață fără nicio posibilitate de eliberare condiționată, potrivit agenției Associated Press