Meghan Markle, succes răsunător cu un hanorac caritabil de 100 de dolari! S-a epuizat în ziua lansării. Povestea emoționantă din spatele celor patru cuvinte

Meghan Markle a atras atenția presei internaționale după ce un hanorac caritabil creat în colaborare cu organizația Moms Offering More s-a epuizat chiar în ziua lansării. Piesa vestimentară, vândută cu 100 de dolari, a fost concepută pentru a marca Ziua Internațională a Fetei, celebrată anual pe 11 octombrie, iar mesajul brodat pe ea are o semnificație profund personală pentru fondatoarea organizației.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Potrivit publicației The Times, citată de AOL, produsul a fost vândut integral în ziua lansării, pe 11 octombrie 2026. Cererea a fost atât de mare, încât magazinul online al organizației a început din nou să accepte comenzi, avertizând clienții că livrarea poate dura până la patru săptămâni.

Meghan Markle a contribuit la designul hanoracului. Ce mesaj poartă piesa vestimentară

Hanoracul în ediție limitată a fost lansat de Moms Offering More (MOM), în colaborare cu Archewell Philanthropies, organizația prin care Meghan Markle și Prințul Harry își desfășoară activitățile caritabile.

Piesa este de culoare crem și are brodat mesajul „It's the Little Things”, care poate fi tradus prin „Lucrurile mărunte contează”. Inscripția apare pe mânecă și pe spatele hanoracului, fiind realizată cu broderie maro-închis.

Meghan Markle a prezentat produsul într-o postare publicată pe Instagram, purtându-l peste o cămașă cu dungi albastre și albe. Potrivit informațiilor oferite de Kasondra Herrendorf Cohen, fondatoarea Moms Offering More, ducesa de Sussex s-a implicat încă de la început în proiect, contribuind inclusiv la alegerea culorilor neutre.

Cele două părți au ajuns să colaboreze prin intermediul unor cunoștințe comune, cu scopul de a crea un articol vestimentar confortabil, potrivit pentru purtarea de zi cu zi, care să susțină în același timp o cauză socială.

„Împărtășim aceeași intenție ca părinți: un viitor sigur și plin de iubire pentru copiii noștri”, a transmis Meghan Markle în anunțul lansării.

Povestea emoționantă din spatele mesajului „Lucrurile mărunte contează”

În spatele celor patru cuvinte brodate pe hanorac se află o amintire de familie care a marcat-o profund pe Kasondra Herrendorf Cohen.

Fondatoarea Moms Offering More a povestit că, în mai 2014, se afla alături de tatăl său, Hershel Herrendorf, în parcul Stanley din Vancouver. Cei doi urmăreau un bărbat care hrănea rațele, când tatăl ei i-a oferit un sfat simplu, dar care avea să rămână cu ea pentru totdeauna.

„Lucrurile mărunte din viață sunt cele care le aduc oamenilor fericirea”, i-a spus acesta.

Hershel Herrendorf a murit subit a doua zi, pe 16 mai 2014, în timp ce se întorcea acasă după o săptămână petrecută alături de fiica sa. În prezent, Kasondra conduce fundația familiei care îi poartă numele, iar mesajul tatălui său continuă să-i inspire activitatea.

Experiența de mamă a inspirat-o să creeze o comunitate de sprijin

Implicarea Kasondrei Herrendorf Cohen în proiecte caritabile dedicate mamelor a fost influențată și de propriile experiențe după nașterea primului copil.

Într-un interviu acordat în decembrie 2025 publicației Before, aceasta a vorbit despre sentimentul de izolare pe care l-a resimțit în perioada de după naștere și despre nevoia de a crea un spațiu în care mamele să găsească înțelegere, încurajare și ajutor practic.

Ea a povestit inclusiv despre dificultățile întâmpinate în ceea ce privește producția de lapte matern și presiunea asociată hrănirii copilului cu formulă de lapte. Deschiderea în privința unor astfel de experiențe poate contribui la reducerea sentimentului de vinovăție și le poate încuraja pe alte mame să ceară ajutor atunci când au nevoie.

Printre obiectivele sale pentru Moms Offering More se numără extinderea sprijinului acordat familiilor, inclusiv prin carduri pentru cumpărături alimentare și evenimente adaptate nevoilor acestora, dar și prin activități care îi învață pe copii importanța generozității și a implicării în comunitate.

Unde ajung banii obținuți din vânzarea hanoracului

Potrivit informațiilor publicate de organizație, 100% din încasările obținute din vânzarea hanoracului sunt destinate sprijinirii mamelor și familiilor. Suma este împărțită în mod egal între Moms Offering More și Alliance of Moms, o organizație care susține activitatea Alliance for Children's Rights.

Moms Offering More activează în Statele Unite și Canada și oferă ajutor direct familiilor, granturi și produse esențiale, în funcție de nevoile fiecăreia.

Organizația precizează că 80% dintre mamele și persoanele care îngrijesc copii și beneficiază de sprijinul său locuiesc în locuințe sociale, în timp ce 60% dintre gospodăriile susținute sunt conduse de părinți singuri.

Ajutorul se concretizează prin inițiative dedicate familiilor aflate în dificultate. În mai 2024, la un eveniment organizat în Los Angeles, Moms Offering More a acordat câte 10.000 de dolari organizațiilor Elizabeth House și Single Mom Strong. În noiembrie 2025, la un eveniment de sărbători desfășurat în Vancouver, au fost distribuite 109 pachete cu produse și bunuri pentru familii.

La rândul său, Alliance for Children's Rights oferă gratuit servicii juridice și alte forme de asistență copiilor și tinerilor afectați de sistemul de plasament.

Prin programul Healthy Teen Families, organizația îi ajută pe tinerii care devin părinți să acceseze servicii precum îngrijirea prenatală, educația parentală, serviciile de îngrijire a copiilor și sprijinul pentru alăptare. Potrivit raportului său de impact pentru perioada 2023–2024, programul a oferit sprijin pentru peste 200 de tineri care urmau să devină părinți sau aveau deja copii.

Meghan Markle a mai susținut o campanie caritabilă alături de prietenele sale

Nu este prima dată când Meghan Markle se implică într-o campanie vestimentară cu scop caritabil.

În aprilie 2024, ducesa de Sussex a participat la inițiativa „Love Like a Mother”, organizată de Alliance of Moms, alături de Abigail Spencer, fosta sa colegă din serialul „Suits”, și Kelly McKee Zajfen, una dintre prietenele sale apropiate și cofondatoarea organizației.

Cele trei au apărut împreună într-o serie de fotografii în care purtau tricouri albe identice, cu inscripții roșii, și blugi albaștri.

Tricourile, comercializate cu 38 de dolari înainte de Ziua Mamei, au avut rolul de a strânge fonduri pentru servicii, educație, sănătate și activități de reprezentare în sprijinul tinerilor părinți afectați de sistemul de plasament și al copiilor acestora.

Kelly McKee Zajfen le-a mulțumit public celor două prietene pentru susținerea campaniei, dar și pentru sprijinul personal pe care i l-au oferit de-a lungul timpului.

Meghan Markle și Malala Yousafzai, o altă inițiativă dedicată fetelor

Tot pe 11 octombrie, Meghan Markle a anunțat o colaborare cu activista Malala Yousafzai, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, pentru a susține accesul fetelor la educație.

Inițiativa a fost făcută publică după ce cele două s-au întâlnit la Londra, unde au luat ceai împreună. Cu ocazia Zilei Internaționale a Fetei, brandul de lifestyle al lui Meghan, As Ever, a anunțat că toate încasările nete obținute în ziua respectivă din vânzarea gemurilor și ceaiurilor sale vor fi direcționate către Malala Fund.

Organizația susține dreptul fetelor la educație gratuită, sigură și de calitate, în special în comunitățile în care accesul la școală este limitat.

„Atunci când le sprijinim pe fetele de astăzi, le oferim putere femeilor de mâine. Accesul la educație este cheia care deschide această cale”, au transmis Meghan Markle și Malala Yousafzai într-o declarație comună.

Colaborarea se înscrie în activitatea caritabilă desfășurată prin Archewell Philanthropies, organizația asociată proiectelor umanitare ale lui Meghan și ale Prințului Harry.

În mesajul său dedicat lansării hanoracului, Meghan a subliniat, de asemenea, că gesturile mici pot avea efecte importante: „Toate aceste «lucruri mărunte» se pot aduna și pot deveni un sprijin considerabil”.