Un român de 24 de ani a murit într-o pădure din Italia, după ce un copac tăiat de unchiul său a căzut peste el. Familia, despăgubită cu un milion de euro

Florin Vasile Simon avea doar 24 de ani și plecase în Italia pentru a munci și a-și ajuta familia numeroasă din România. La numai două săptămâni de la sosirea în regiunea Trentino, tânărul a murit într-un accident forestier cumplit, după ce un molid doborât de unchiul său l-a lovit în cap. La doi ani de la tragedie, tatăl și cei zece frați și surori ai victimei vor primi despăgubiri de un milion de euro, iar unchiul a primit o condamnare cu suspendare.

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Despăgubiri de un milion de euro pentru familia românului mort într-un accident de muncă în Italia

O tragedie petrecută într-o pădure din nordul Italiei s-a încheiat cu acordarea unor despăgubiri importante familiei unui tânăr român care și-a pierdut viața în timpul unei lucrări forestiere. Vasile Florin Simon avea 24 de ani când a fost lovit mortal de un copac doborât de unchiul său, alături de care lucra în regiunea Trentino.

După aproape doi ani de la accident, familia urmează să primească un milion de euro, suma fiind acoperită prin polița de asigurare a angajatorului.

Informațiile au fost publicate de cotidianul italian Corriere del Trentino, care relatează și despre încheierea procedurii penale în cazul bărbatului responsabil de doborârea copacului.

Pentru tatăl și cei zece frați și surori ai lui Florin, despăgubirea reprezintă deznodământul financiar al unei tragedii care a schimbat definitiv viața unei familii întregi.

Florin plecase în Italia cu două săptămâni înainte de accident

Accidentul mortal s-a produs în dimineața zilei de 19 septembrie 2024, în pădurile din Val Sadole, în apropierea localității Ziano di Fiemme, din provincia italiană Trento.

Florin Vasile Simon ajunsese în Italia cu aproximativ două săptămâni înainte, venind din Transilvania pentru a lucra într-o companie de exploatare forestieră. În zonă se aflau deja mai mulți muncitori români, iar printre aceștia era și unchiul său, în vârstă de 52 de ani.

Tânărul provenea dintr-o familie numeroasă, cu zece frați și surori, iar plecarea la muncă în străinătate reprezenta o modalitate de a contribui la întreținerea celor de acasă.

În ziua accidentului, echipa desfășura lucrări forestiere în zona Cercenai, pe un versant aflat deasupra unui drum din pădure. Florin se afla mai jos pe pantă, în timp ce unchiul său se ocupa de tăierea unui molid cu o înălțime estimată între 35 și 40 de metri.

Unchiul a doborât molidul fără să verifice zona în care se afla nepotul său

Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, tragedia s-a produs în timpul operațiunii de tăiere a copacului. Acuzația a reținut că bărbatul de 52 de ani nu s-a asigurat că zona în care urma să cadă arborele era liberă, deși primise instrucțiuni privind regulile de siguranță la locul de muncă.

În momentul în care molidul a fost doborât, Florin se afla chiar pe direcția de cădere a acestuia. Trunchiul copacului l-a lovit puternic în zona capului, provocându-i răni extrem de grave.

Potrivit mărturiilor colegilor, unchiul purta căști antifonice, folosite pentru protecția auditivă în timpul lucrărilor forestiere. Din această cauză, nu ar fi auzit strigătele celorlalți muncitori, care încercau să îl avertizeze că nepotul său se afla în pericol.

Echipajele de salvare au intervenit de urgență, însă Florin nu a mai putut fi salvat

Apelul la numărul de urgență 112 a fost făcut în jurul orei 8:30. La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale, un elicopter de salvare, salvamontiști din Val di Fiemme, pompieri voluntari din Ziano și Panchià, precum și carabinierii din Cavalese.

Medicii au încercat să îl resusciteze pe tânărul român, însă leziunile suferite au fost incompatibile cu viața.

Florin urma să împlinească 25 de ani în luna noiembrie 2024, la aproximativ două luni după accidentul care i-a curmat viața.

Ancheta a fost desfășurată de carabinierii din Cavalese, împreună cu inspectorii specializați în prevenirea accidentelor și verificarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă.

Unchiul românului mort în Italia, condamnat la 10 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare

Dosarul penal a fost soluționat în fața instanței din Trento, unde unchiul victimei a ales procedura acordului de recunoaștere a vinovăției.

În fața judecătorului Marco Tamburrino, bărbatul a acceptat o pedeapsă de zece luni și 20 de zile de închisoare, cu suspendare, pentru responsabilitatea sa în producerea accidentului mortal.

Procedura a permis încheierea cauzei fără desfășurarea unui proces de lungă durată.

În paralel, prin intermediul asigurării angajatorului, tatăl și cei zece frați și surori ai lui Florin vor beneficia de despăgubiri în valoare totală de un milion de euro.

Un alt român a murit strivit de un buștean în Italia. Familia sa a primit peste un milion de euro

Accidentele mortale în industria forestieră din Italia au afectat și alte familii de români plecați la muncă în străinătate.

În noiembrie 2025, familia lui Gavrilă Grad, un român de 27 de ani care a murit după ce a fost strivit de un buștean într-o fabrică de cherestea din localitatea Amblar-Don, provincia Trento, a obținut despăgubiri de peste un milion de euro.

Accidentul s-a produs pe 16 ianuarie 2024, iar ancheta a scos la iveală nereguli grave privind respectarea regulilor de securitate la locul de muncă. Patronii fabricii au încheiat, la rândul lor, un acord de recunoaștere a vinovăției pentru omor din culpă.

Cele două tragedii readuc în atenție riscurile majore la care sunt expuși muncitorii din domeniul exploatării și prelucrării lemnului, dar și importanța respectării normelor de protecție a muncii, mai ales în sectoarele în care o singură greșeală poate avea consecințe ireversibile.

Pentru familia lui Florin Vasile Simon, suma de un milion de euro încheie o etapă juridică și financiară a acestui caz. Tânărul care plecase în Italia cu speranța unui viitor mai bun a lăsat în urmă un tată și zece frați și surori care vor trăi cu pierderea lui.