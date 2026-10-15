„Cerșetorul cu Lexus” din Iași a strâns 9.147 de lei în opt ore! Poliția Locală i-a confiscat banii

Un bărbat din Iași, cunoscut de localnici drept „cerșetorul cu Lexus”, a reușit să strângă 9.147 de lei în numai opt ore, în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva. Suma a fost descoperită asupra lui de polițiștii locali, care au intervenit pe 15 octombrie 2026 și au dispus confiscarea banilor. Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales că bărbatul ar fi fost văzut în repetate rânduri cerând bani de la trecători, apoi deplasându-se cu o mașină de lux.

cerșetorul cu Lexus Foto: Facebook

Pelerinajul de la Iași, care atrage anual numeroși credincioși, a devenit și contextul în care bărbatul ar fi obținut câștiguri consistente din cerșetorie. Poliția Locală a transmis că agenții Serviciului Intervenții s-au întâlnit din nou cu acesta și, după ce i-au stabilit identitatea, au întocmit un proces-verbal de constatare a contravenției. Cei 9.147 de lei găsiți asupra lui ar fi fost adunați într-un interval de doar opt ore.

Poliția Locală din Iași a confiscat suma strânsă într-o singură zi

Intervenția a fost anunțată public de Poliția Locală din Iași, printr-un mesaj în care instituția a menționat că agenții au identificat din nou persoana care apela la mila trecătorilor și care conduce un autovehicul de lux.

„Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții s-au reîntâlnit cu persoana care apela la mila trecătorilor și care conduce un autovehicul de lux.

După stabilirea identității, acestuia i s-a întocmit proces-verbal de constatare a contravenției, conform Legii nr. 61/1991 coroborat cu O.G. nr. 2/2001.

A fost ridicată în vederea confiscării suma de 9.147 lei (în 8 ore)”, a precizat Poliția Locală din Iași.

Suma confiscată atrage atenția prin valoarea sa, în condițiile în care a fost strânsă într-un interval scurt. Potrivit comunicării autorităților, bărbatul a fost sancționat contravențional, iar banii au fost ridicați în vederea confiscării.

Cazul readuce în discuție situația cerșetoriei în zonele intens circulate, mai ales în perioadele în care orașul primește un număr mare de vizitatori. În timpul pelerinajului de Sfânta Parascheva, prezența numeroșilor credincioși și trecători poate crea oportunități pentru persoanele care solicită bani în spațiul public.

De ce este cunoscut drept „cerșetorul cu Lexus”

Mesajul publicat de Poliția Locală a atras rapid comentarii din partea utilizatorilor de internet. Unii dintre cei care au reacționat au susținut că îl cunosc pe bărbat și că l-ar fi observat de mai multe ori cerând bani, după care plecând cu mașina de lux.

„Domnul este cunoscut în Iași ca și «Cerșetorul cu Lexus», este mare vedetă pentru că a fost surprins de nenumărate ori cerșind, ulterior deplasându-se la Lexus”, a scris un internaut.

Porecla folosită de localnici a devenit astfel unul dintre elementele care au alimentat discuțiile despre acest caz. Contrastul dintre apelul la mila trecătorilor și folosirea unui autovehicul de lux a fost remarcat de cei care au comentat situația în mediul online.

Bărbatul ar fi fost identificat și în trecut în timp ce cerșea, iar intervenția recentă a polițiștilor locali a readus cazul în atenția publicului. De această dată, suma găsită asupra lui — 9.147 de lei — a fost comunicată oficial de autorități, care au precizat că banii au fost ridicați în vederea confiscării.