Ea este Andrada, tânăra de 21 de ani găsită moartă într-un apartament din Râmnicu Vâlcea. Ce au descoperit legiștii

O tânără în vârstă de 21 de ani a fost găsită moartă într-un apartament din Râmnicu Vâlcea. Andrada era originară din județul Cluj și se presupune că s-ar fi aflat în acel apartament închiriat în regim hotelier pentru a practica prostituția. Ce au descoperit medicii legiști.

Andrada, fata găsită moartă într-un apartament din Râmnicu Vâlcea. Foto: Facebook

Fata a fost găsită fără suflare în seara zilei de 6 noiembrie, într-un apartament închiriat în regim hotelier din zona Ostroveni Sat, în apropierea Grădinii Zoologice din Râmnicu Vâlcea. Andrada avea domiciliul în municipiul Turda, scrie publicația locală turdanews.ro.

Cine era Andrada și ce au descoperit legiștii

Presa locală susține că Andrada se afla în Râmnicu Vâlcea pentru a practica prostituția, iar în acea zi ar fi avut cinci clienți, scrie seintamplainvalcea.ro. De asemenea, sursele publicației locale menționate susțin că avea legătură cu un participant la emisiunea „Insula Iubirii”, el fiind și „protectorul” ei. Aceste informații nu au fost, însă, confirmate de autorități.

Medicii legiști au efectuat autopsia fetei. Din primele informații, pe trupul Andradei nu s-au găsit urme de violență. Cu toate acestea, au fost recoltate probe histopatologice și toxicologice pentru a se determina cauza exactă a morții.

În același timp, în urma cercetărilor efectuate la fața locului, oamenii legii nu au găsit droguri, deși se vehicula că ar fi murit din cauza unei supradoze. Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs decesul. Până la sosirea rezultatelor de laborator, moartea tinerei de numai 21 de ani rămâne învăluită în mister.

Cazul Valentinei merge mai departe

Un alt caz complicat este cel al Valentinei, fata găsită moartă într-o valiză pe râul Olt. Descoperirea macabră a fost făcută de pescari, pe 22 septembrie. Iubitul acesteia, Vlad Bălțățeanu, este suspectul principal. El a fugit din țară imediat după crimă, însă a fost prins în Elveția și adus în România.

Avocatul familiei fetei, Adrian Cuculis, a dezvăluit că expertiza psihiatrică la care a fost supus iubitul fetei a arătat că el a avut discernământ la momentul crimei. De asemenea, a afirmat că sunt multe probe care ar dovedi că el este cel care a ucis-o. Si Valentina ar fi fost forțată să se prostitueze, având legături cu interlopi cunoscuți.