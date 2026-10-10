Mujea Marcelini a murit! Ultimele zile ale afaceristului, povestite de fosta soție: „Sunt întrebată ce averi am găsit”

Mujea Marcelini, omul de afaceri cunoscut pentru condamnarea sa în dosarul de evaziune fiscală din anii ’90, a murit la vârsta de 62 de ani. În ultimii ani, acesta s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, iar în martie 2025 a aflat că suferă de cancer. Fosta soție, Otilia Stan, susține că i-a fost alături pe toată durata bolii și că s-a ocupat atât de tratamentele sale, cât și de cheltuielile necesare. Acum, femeia a făcut dezvăluiri despre ultimele sale zile, dar și despre persoanele care s-ar fi interesat de averea rămasă în urma lui.

Mujea Marcelini a murit Foto: Facebook

Departe de viața publică pe care o avea în anii ’90, Mujea Marcelini și-a petrecut ultimii ani concentrându-se asupra familiei și, în special, asupra celor două fiice ale sale. Potrivit fostei soții, omul de afaceri se confrunta cu probleme serioase de sănătate, care s-au agravat treptat.

Otilia Stan susține că a aflat despre diagnosticul de cancer în martie 2025, în urma unui control medical. Din acel moment, spune femeia, s-a ocupat de îngrijirea lui și de toate cheltuielile necesare.

„Eu am avut grijă de el toată perioada cât a fost bolnav. Eu am plătit tot. Eu îl întrețineam, eu îi întrețineam pe toți. Am descoperit că suferea de cancer în martie 2025, în urma unui control. În momentul în care am aflat că are cancer, m-am ocupat de tot ce ține de sănătatea sa. Avea și o anemie severă”, a declarat Otilia Stan pentru Spynews.

Fosta soție a explicat că, la începutul acestui an, starea lui s-a deteriorat, deși analizele ar fi continuat să fie bune. În plus, Marcelini s-ar fi retras treptat din viața socială pentru a se concentra asupra copiilor săi. Potrivit femeii, puține persoane i-ar fi rămas aproape în perioada internării.

„Nimeni nu l-a vizitat la spital, în afară de noi: fratele meu și soțul meu. Este nedrept”, a mai spus aceasta.

Fiica cea mare l-ar fi găsit căzut pe scări

Ultimele momente înainte de internare au fost dramatice pentru familie. Potrivit relatării Otiliei Stan, fiica cea mare a fost cea care l-ar fi găsit pe tatăl său căzut pe scări și ar fi sunat la ambulanță. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Municipal, unde urma să fie operat, însă medicii ar fi constatat că intervenția nu mai era posibilă.

„Pe 23 septembrie, am fost sunată de fiica mea, Cellina, care era șocată. Mi-a spus: «Tata e căzut pe scări!». Fiica mea a chemat salvarea, iar Mujea Marcelini a fost transportat la Spitalul Municipal, urmând să fie operat în aceeași zi. Din păcate, medicii mi-au spus că nu au avut ce să opereze și, timp de două săptămâni, l-am vizitat constant la spital și m-am rugat mereu să își revină”, a povestit fosta soție.

Aceasta a mai relatat că medicii au descoperit ulterior că afaceristul suferise un stop cardiorespirator și avea pneumonie.

Fosta soție, revoltată de întrebările despre avere

După moartea lui Mujea Marcelini, Otilia Stan spune că a fost contactată de mai multe persoane care ar fi vrut să afle ce bunuri au rămas în urma acestuia. Femeia susține însă că afaceristul nu mai avea bani și că singura sumă găsită a fost cea pe care i-o trimisese pentru medicamente.

„Mă trezesc cu telefoane în care sunt întrebată ce averi am găsit. Este foarte frustrant! Mujea Marcelini este în prezent la IML și voi primi raportul medical pe e-mail”, a declarat aceasta.

Fosta soție a precizat că se va ocupa, împreună cu actualul său soț, de cheltuielile înmormântării. Potrivit informațiilor oferite de ea, ceremonia ar urma să aibă loc la Snagov, localitate pe care afaceristul o îndrăgea.

„De cheltuielile înmormântării mă ocup eu, împreună cu soțul meu. Dacă îi ridicăm trupul de la IML luni seara, înmormântarea va avea loc marți, la Snagov, loc pe care el l-a iubit. El va fi îngerul nostru păzitor”, a mai spus Otilia Stan.