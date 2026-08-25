 Burtă de vită în stil italian
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Burtă de vită în stil italian

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Burta de vită în stil italian este gătită lent într-un sos aromat de roșii, cu ierburi și condimente.

burta de vita in stil italian jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

800 g burtă de vită prefiertă

1 ceapă mare

1 morcov mic

1 tijă de țelină

3 căței de usturoi

3 linguri ulei de măsline

500 g roșii cuburi sau roșii pasate

1 lingură pastă de roșii

150 ml vin alb sec

1 frunză de dafin

½ linguriță fulgi de ardei iute

1 linguriță oregano uscat

sare și piper

mentă proaspătă

Mod de prepaarare

Clătești burta prefiertă în apă rece, o scurgi bine și o tai fâșii. Cureți ceapa, morcovul, țelina și usturoiul, apoi toci legumele mărunt.

Încălzești uleiul de măsline într-o cratiță largă. Adaugi ceapa, morcovul și țelina și le călești 6–7 minute, până se înmoaie. Adaugi usturoiul și îl lași încă 1 minut, cât să devină aromat.

Adaugi burta tăiată fâșii și amesteci bine. Torni vinul alb și lași 3–4 minute pe foc, până se evaporă alcoolul. Adaugi pasta de roșii, roșiile cuburi, frunza de dafin, oregano și fulgii de ardei iute. Potrivești de sare și piper, apoi acoperi parțial cratița.

Fierbi la foc mic 35–40 de minute, amestecând din când în când, până când sosul scade și burta devine fragedă și bine acoperită de sos. Dacă este nevoie, adaugi câteva linguri de apă caldă.

Scoți frunza de dafin, adaugi câteva frunze de mentă tocate și amesteci ușor, apoi oprești focul.

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