Supa poloneză de dovleac, deliciul sezonului rece. Rețeta simplă și gustoasă

Cu gustul său delicat și culoarea caldă, supa poloneză de dovleac aduce toamna în farfurie. O alegere gustoasă pentru un prânz în familie, perfectă pentru zilele în care ai poftă de ceva cald și reconfortant.

Supă poloneză de dovleac Foto: Shutterstock

Ingrediente

800 g dovleac curățat

1 ceapă

2 morcovi

1 cartof

2 căței de usturoi

2 linguri ulei

800 ml supă de legume

100 ml smântână pentru gătit

½ linguriță nucșoară

½ linguriță cimbru uscat

sare

piper

Pentru servit

100 g brânză feta

4 felii de pâine

1 cățel de usturoi

1 lingură ulei de măsline

puțin cimbru uscat

Mod de preparare

Cureți dovleacul, ceapa, morcovii și cartoful, apoi le tai bucăți potrivite.

Încingi uleiul într-o oală și călești ceapa 2-3 minute. Adaugi morcovii, cartoful și dovleacul și mai gătești 4-5 minute, amestecând din când în când.

Torni supa de legume, adaugi usturoiul, cimbrul, nucșoara, sare și piper. Lași să fiarbă la foc potrivit 25-30 de minute, până când legumele sunt moi.

Pasezi supa cu blenderul până obții o cremă fină. Adaugi smântâna pentru gătit și mai ții supa pe foc 2-3 minute, fără să o lași să clocotească puternic.

Prăjești feliile de pâine, apoi le freci cu usturoi și le stropești cu puțin ulei de măsline. Torni supa în boluri, presari deasupra brânza și puțin cimbru. Servești supa fierbinte, alături de feliile de pâine cu usturoi.