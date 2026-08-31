 Roșiile uscate, ingredientul-surpriză din bucătărie. Cum le transformi într-un condiment plin de savoare
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Roșiile uscate, ingredientul-surpriză din bucătărie. Cum le transformi într-un condiment plin de savoare

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Roșiile pot fi transformate într-un condiment aromat, ușor de păstrat la borcan și folosit în numeroase preparate. Rețeta prezentată pornește de la roșii trecute prin mașina de tocat, care sunt apoi scurse și puse la cuptor pentru a se usca lent.

Roșii
Roșii Foto: Freepik

Pentru această rețetă este nevoie de o cantitate generoasă de roșii, dar și de câteva ingrediente care dau amestecului aroma specifică. Plantele aromatice, usturoiul pudră, piperul și sarea grunjoasă sunt ingredientele care completează preparatul.

Rezultatul este un condiment intens aromat, care poate fi folosit atât la masă, cât și în timpul gătitului.

Roșiile sunt uscate lent la cuptor

Pentru început, roșiile sunt trecute prin mașina de tocat, apoi sunt scurse și așezate pe hârtie de copt. Acestea sunt puse la cuptor, unde sunt lăsate să se usuce încet.

Temperatura indicată pentru această etapă este de aproximativ 140 de grade. După uscare, roșiile capătă o consistență potrivită pentru a fi mărunțite și transformate într-un amestec de condimente.

Odată scoase de la cuptor, roșiile sunt amestecate cu sare și plante aromatice. În rețetă sunt folosite salvie, busuioc uscat, rozmarin, cimbru și oregano.

Plantele aromatice pot lăsa uneori mici codițe sau tulpini, iar acestea pot fi îndepărtate înainte ca toate ingredientele să fie mărunțite.

Usturoiul și piperul dau gust amestecului

După ce roșiile și plantele aromatice sunt pregătite, toate ingredientele sunt puse într-un robot de bucătărie. Amestecul este mărunțit bine până când se obține condimentul.

Un alt ingredient folosit este usturoiul pudră uscat. În rețetă este menționată o cantitate de aproximativ 50 de grame de usturoi pudră, care este adăugat peste amestec și încorporat.

Urmează piperul. Pentru un gust mai intens, sunt folosite două lingurițe și jumătate de piper, dintre care o parte este adăugată inițial, iar apoi cantitatea este suplimentată.

Sarea grunjoasă este și ea importantă. Pentru preparat sunt folosite trei linguri cu vârf, după care toate ingredientele sunt amestecate foarte bine.

După această etapă, rezultatul este un amestec aromat, cu o culoare intensă și un miros puternic de plante și roșii.

Cum poate fi folosit condimentul făcut din roșii

Condimentul obținut poate fi pus în borcane și păstrat pentru a fi folosit ulterior. Cantitatea rezultată este una generoasă, astfel că poate fi împărțită în mai multe recipiente.

Preparatul poate fi folosit în mai multe moduri. Poate fi presărat peste salate sau poate fi adăugat pe o felie de pâine cu unt, la micul dejun.

Pentru cei care preferă o variantă mai consistentă, condimentul poate fi pus și pe o felie de pâine cu untură. De asemenea, poate fi folosit în timpul preparării mâncării, pentru a adăuga aromă și gust.

Amestecul este descris ca fiind unul intens, motiv pentru care poate fi utilizat în cantități potrivite preparatului în care este adăugat.

După ce toate ingredientele sunt mărunțite și omogenizate, condimentul este pus în borcane. Astfel, roșiile transformate la cuptor, împreună cu plantele aromatice, usturoiul, sarea și piperul, devin un amestec care poate fi folosit ulterior la diferite preparate.

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