 Tort italian cu nucă de cocos și nuci pecan. Rețeta unui desert cremos și aromat
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Tort italian cu nucă de cocos și nuci pecan. Rețeta unui desert cremos și aromat

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O prăjitură celebră pentru textura umedă, aroma bogată de nucă și glazura fină cu cremă de brânză. Descoperă rețeta pas cu pas, cantitățile transformate în grame și secretele pentru un blat înalt și aerat. 

Tort italian cu nucă de cocos, nuci pecan și cremă de brânză/ sursa unsplash
Tort italian cu nucă de cocos, nuci pecan și cremă de brânză/ sursa unsplash

Cunoscut în cofetăria internațională drept unul dintre cele mai spectaculoase deserturi festive, tortul „Italian Cream” cucerește prin contrastul perfect dintre blatul aromat cu fulgi de cocos și bucăți crocante de nucă pecan și crema bogată, catifelată, pe bază de cremă de brânză și unt.

Este alegerea ideală atunci când vrei să impresionezi la o aniversare sau la o masă de sărbătoare în familie.

 Ingredientele necesare pentru blaturi și crema fină

115 g unt moale (82% grăsime)

100 g untură vegetală sau unt suplimentar

400 g zahăr tos

5 ouă (separate: gălbenușurile și albușurile)

250 g făină albă superioară

1 linguriță de bicarbonat de sodiu

240 ml lapte bătut (buttermilk, chefir sau sana)

1 linguriță extract de vanilie

100 g fulgi de nucă de cocos

100 g nuci pecan tocate mărunt

 225 g cremă de brânză (la temperatura camerei)

115 g unt moale

450 g zahăr pudră

1 linguriță extract de vanilie

50 g nuci pecan tocate (pentru decor sau interiorul cremei)

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 175°C și se pregătesc trei tăvi rotunde de copt de aproximativ 20 cm, unse cu unt și tapetate cu făină sau hârtie de copt.

Într-un bol separat, albușurile se bat spumă tare până când formează vârfuri ferme.

Într-un vas generos, se mixează untul moale cu untura până capătă o textură aerată, apoi se adaugă zahărul tos și se bate până devine o compoziție cremoasă. Se încorporează pe rând gălbenușurile, amestecând bine după fiecare.

Făina amestecată cu bicarbonatul se adaugă alternativ cu laptele bătut, în 2-3 tranșe, mixând la viteză mică doar până la omogenizare. La final, se adaugă extractul de vanilie, fulgii de cocos și nucile pecan tocate, iar spuma de albușuri se încorporează delicat cu o spatulă, prin mișcări de jos în sus, pentru a păstra aerul în aluat.

Compoziția se împarte egal în cele trei forme și se coace timp de 25-30 de minute (sau până când o scobitoare introdusă în centru iese curată). Blaturile se lasă la răcit în tăvi 10 minute, apoi se scot pe un grătar metalic timp de aproximativ o oră, până se răcesc complet, potrivit all recipes.

Pentru cremă, se mixează crema de brânză cu untul moale, extractul de vanilie și zahărul pudră până se obține o textură fină și fermă. Se montează tortul așezând straturi generoase de cremă între blaturi, se îmbracă exteriorul și se decorează cu nucă pecan crocantă și fulgi de cocos.

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