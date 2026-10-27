Lora a spus de ce își permite să lenevească. Ce face când vrea să uite de toate responsabilitățile

Lora a vorbit deschis despre felul în care își organizează viața, despre presiunea de a respecta planurile pe care și le face, dar și despre importanța de a fi mai blândă cu propria persoană. Invitată la podcastul lui Jorge, artista a explicat că, odată cu maturizarea, a învățat să își acorde mai multă libertate și să accepte că uneori are nevoie de pauze în care să nu facă absolut nimic.

Lora Foto: Instagram

Discuția a pornit de la o întrebare adresată de Jorge, care a vrut să afle cât timp își rezervă Lora pentru propria persoană, pentru sănătatea fizică și mentală, pentru afaceri și pentru relația de cuplu. Cântăreața a mărturisit că nu își calculează în mod strict timpul dedicat fiecărui aspect, însă și-a construit un stil de viață la care a trebuit să se adapteze.

Lora și-a impus un program strict, apoi a învățat să fie mai indulgentă cu ea

Artista a povestit că, în trecut, și-a făcut planuri clare și a încercat să le respecte cu orice preț. Atunci când nu reușea să se țină de programul stabilit, devenea propriul critic și se mustra pentru abaterile de la regulile pe care și le impusese.

„Nu fac o chestie gândită neapărat. Mi-am creat un stil de viață la care m-am obligat să mă adaptez”, a explicat Lora în conversația cu Jorge.

În timp, însă, perspectiva ei s-a schimbat. Maturizarea a ajutat-o să înțeleagă că disciplina nu trebuie să vină întotdeauna la pachet cu presiunea și autocritica. Artista spune că a început să își permită mai multă flexibilitate și să accepte că nu fiecare zi trebuie să fie productivă.

„Dar cu maturizarea, ceea ce e un lucru minunat, vă doresc să experimentați acest sentiment. Știi să fii și mai blând cu tine?”, a spus cântăreața, vorbind despre schimbarea de atitudine.

De ce consideră artista că uneori este în regulă să nu faci nimic

Lora a oferit și un exemplu concret despre momentele în care simte nevoia să se desprindă de responsabilități și să își ofere o pauză. Chiar dacă un asemenea comportament nu se încadrează într-un program bine pus la punct, artista consideră că există zile în care odihna și relaxarea sunt mai importante decât respectarea strictă a planurilor.

„Adică, ok, dacă eu astăzi n-am chef să fac nimic, efectiv să stau în pat cu draperiile trase și să mănânc popcorn și toate porcăriile în pat”, a povestit ea.

Cântăreața a continuat descrierea acestor momente de răsfăț, în care preferă să urmărească un serial pe Netflix, să mănânce ciocolată și să uite pentru câteva ore de toate obligațiile. Lora a recunoscut că poate ajunge inclusiv să stea trează până la ora patru dimineața, atunci când simte nevoia să se deconecteze.

Pentru ea, asemenea momente nu înseamnă neapărat lipsă de disciplină, ci pot reprezenta o modalitate de a-și oferi un răgaz după perioade solicitante. Important este să înțeleagă de ce are nevoie de acea pauză și să nu transforme excepția într-un obicei care îi afectează stilul de viață.

„Ai nevoie de lene”, dar fără să renunți la obiectivele tale

În dialogul cu Jorge, Lora a explicat că uneori oamenii au nevoie să își liniștească mintea și să se îndepărteze temporar de gândurile care îi copleșesc. În astfel de momente, scroll-ul pe telefon, un serial sau câteva ore de relaxare pot deveni o formă de deconectare.

„Dacă eu am nevoie de chestia asta, pentru că am nevoie câteodată de o chestie care nu e neapărat corectă și nu se încadrează în planul pe care mi l-am făcut, ca să-mi dau o liniște, un reset la creier, să nu mă mai gândesc la nimic, știi?”, a mărturisit artista.

Lora a subliniat că pauzele sunt firești, mai ales atunci când simți că ai nevoie să îți oprești pentru o vreme gândurile și să îți recapeți energia. Totuși, ea a făcut o distincție clară între momentele ocazionale de relaxare și un stil de viață în care amânarea și lipsa de implicare devin reguli.

„Ai și nevoie de momente. Ai nevoie de lene, dar nu trebuie să devină lucrurile care nu respectă un anumit tipar pe care tu vrei să-l construiești pentru tine, să evoluezi. Astea trebuie să fie, gen, din când în când, nu să faci din asta o obișnuință”, a concluzionat Lora.