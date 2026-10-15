Ce se întâmplă cu glicemia ta atunci când iei multivitamine?

Administrarea unui supliment cu multivitamine nu influențează direct nivelul glicemiei. Totuși, există câteva excepții. Doza, forma de administrare, ingredientele și tipul de micronutrienți sau suplimente pot influența nivelul zahărului din sânge.

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Anumite ingrediente pot influența glicemia

Majoritatea suplimentelor cu multivitamine disponibile fără prescripție medicală nu afectează direct nivelul glicemiei. Totuși, câteva ingrediente specifice din compoziția acestora pot influența nivelul natural al insulinei și controlul zahărului din sânge:

Vitamina C: Concentrațiile mari de vitamina C și maltoză din suplimente pot determina valori fals crescute ale glicemiei măsurate dimineața cu anumite glucometre. Acest lucru poate duce la interpretarea greșită a valorilor glicemiei și la probleme în gestionarea acesteia. Evită să iei seara multivitamine care conțin doze mari de vitamina C.

Vitamina B3: Dozele mari de niacină pot reduce sensibilitatea la insulină și pot crește nivelul glicemiei. Dacă iei înainte de culcare un preparat cu niacină cu eliberare prelungită, o practică frecventă pentru a evita înroșirea pielii în timpul zilei, glicemia poate crește pe parcursul nopții.

Cromul: Este un oligoelement care se găsește în unele suplimente cu multivitamine. Acesta poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină la anumite persoane, intensificând acțiunea insulinei pe timpul nopții. Totuși, există puține dovezi că administrarea cantităților mici de crom prezente în mod obișnuit în multivitamine ar putea provoca hipoglicemie nocturnă, adică scăderea excesivă a glicemiei.

Multivitaminele gumate pot avea impact

Multivitaminele pentru administrare zilnică, disponibile sub formă de comprimate sau capsule, nu conțin cantități mari de zahăr. În schimb, suplimentele sub formă de jeleuri gumate conțin adesea zahăr sau alți îndulcitori.

Aceste produse sunt concepute pentru a avea un gust plăcut și folosesc siropuri de zahăr, zaharoză sau polioli (alcooli de zahăr) pentru a masca gustul metalic sau amar al anumitor micronutrienți. O doză obișnuită de multivitamine gumate poate conține între 2 și 8 grame de zahăr.

Prin urmare, multivitaminele gumate pot determina o creștere a glicemiei, mai ales dacă ai diabet sau rezistență la insulină. Din acest motiv, ar fi indicat să alegi suplimente sub formă de comprimate sau capsule în locul celor gumate.

Ce arată cercetările?

Cercetările nu au demonstrat că administrarea seara a unui supliment obișnuit cu multivitamine crește sau scade nivelul glicemiei.

Totuși, unele studii sugerează că anumiți nutrienți și anumite vitamine pot influența concentrația zahărului din sânge.

Vitamina D. Administrarea unor suplimente care conțin doze mari de vitamina D poate contribui la îmbunătățirea controlului glicemiei. Deficitul de vitamina D poate reprezenta un factor de risc pentru dezvoltarea diabetului de tip 2, iar dozele moderate sau mari de vitamina D, de cel puțin 1.000 UI pe zi, pot reduce semnificativ riscul de apariție a diabetului de tip 2 la persoanele cu prediabet, potrivit unor cercetări.

Cromul, scorțișoara, magneziul și berberina. În cazul acestor suplimente alimentare, există dovezi științifice limitate privind posibilele beneficii asupra glicemiei. Unele studii sugerează că ar putea contribui la un control mai bun al nivelului zahărului din sânge, însă rezultatele nu sunt suficient de solide pentru a formula recomandări generale.

Acidul alfa-lipoic. Acest compus ar putea contribui la reducerea durerilor asociate neuropatiei diabetice, o complicație a diabetului care afectează nervii. Totuși, studiile disponibile prezintă anumite limitări, iar rezultatele nu se bazează pe date obținute de la un număr mare de participanți.

În cazul majorității suplimentelor alimentare, nu există suficiente dovezi științifice care să confirme că acestea au efecte benefice asupra diabetului sau asupra complicațiilor sale.

Sursa: Very Well Health