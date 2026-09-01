 Inflamaţia cronică, o cauză mai puţin ştiută a bolilor. Ce simptome nu trebuie neglijate
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Inflamaţia cronică, o cauză mai puţin ştiută a bolilor. Ce simptome nu trebuie neglijate

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Spre deosebire de inflamaţia acută, care este o reacţie benefică, menită să ajute la recuperarea organismului, cronicizarea procesului inflamator favorizează apariţia unor boli.

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Foto: Shutterstock

Există două tipuri principale de inflamație: acută și cronică. Inflamația acută este bruscă și temporară, în timp ce inflamația cronică poate dura luni sau ani.

Inflamaţia acută este răspunsul sistemului imunitar la o leziune sau o boală instalată spontan. Celulele inflamatorii se deplasează la locul leziunii (cum ar fi o tăietură pe deget) sau al infecției și încep procesul de vindecare. Infecțiile din diferite părți ale corpului pot provoca inflamații, de obicei, de scurtă durată. De exemplu, infecțiile bacteriene, cum ar fi amigdalita streptococică, și infecțiile virale, cum ar fi gripa, pot provoca inflamația gâtului. Alte infecții bacteriene și virale pot provoca inflamația intestinului subțire (enterită).

Inflamația acută poate dura de la câteva ore până la câteva zile, în funcție de afecțiune.

Inflamaţia cronică se produce când organismul continuă să trimită celule inflamatorii chiar și atunci când nu există pericol. De exemplu, în artrita reumatoidă, celulele și substanțele inflamatorii atacă țesuturile articulare. Acest lucru determină inflamație, care apare și dispare și poate provoca leziuni la nivelul articulațiilor.

În cazul inflamației cronice, procesele care în mod normal protejează organismul ajung să-l afecteze. Inflamația cronică poate dura luni sau ani. Pot exista perioade de ameliorare, alternate cu cele de agravare. Cercetătorii au asociat inflamația cronică cu o gamă largă de afecțiuni (boli inflamatorii).

Cum ne poate îmbolnăvi inflamaţia cronică

Spre deosebire de inflamaţia acută, cea cronică are alte cauze şi factori de risc. Totodată, multe boli sunt favorizate sau cauzate de procesul inflamator cronic.

Cauzele inflamaţiei cronice sunt diverse şi includ aspecte legate de stilul de viaţă şi de starea de sănătate. Sedentarismul, stresul cronic, obezitatea, microbiomul dezechilibrat, consumul de produse fast-food, somnul insuficient, expunerea la poluanţi şi toxine, fumatul şi consumul de alcool pot cauza inflamaţie cronică.

Cum se manifestă

Semnele inflamației cronice sunt adesea subtile și tind să se dezvolte treptat. Este posibil ca unele persoane să nu prezinte niciun simptom evident. Printre cele mai frecvente manifestări ale inflamaţiei cronice, se numără:

■ Oboseala: inflamația cronică poate perturba procesele organismului care reglează energia. Drept urmare, o persoană s-ar putea simți obosită după efectuarea chiar și a unor sarcini fizice sau intelectuale minore.

■ Dureri musculare: Substanțele chimice inflamatorii pot irita și deteriora țesuturile musculare, provocând disconfort și dureri.

■ Rigiditate articulară: Inflamația poate irita și deteriora diverse țesuturi din articulații, inclusiv cartilajul, tendoanele și ligamentele, provocând durere, umflare și rigiditate.

■ Probleme digestive: Inflamația cronică poate afecta motilitatea intestinală sau tranzitul intestinal, cauzând constipaţie. De asemenea, în cazul bolilor inflamatorii intestinale, un simptom este diareea.

■ Refluxul acid, esofagita și boala de reflux gastroesofagian au fost asociate cu procesul inflamator.

■ Variaţii ale greutăţii. Inflamația poate afecta metabolismul și modul în care organismul stochează grăsimea. În timp, inflamația cronică poate duce la îngrăşare sau, dimpotrivă, la slăbit.

■ Dureri de cap: Inflamaţia afectează vasele de sânge şi nervii, ceea ce poate avea ca efect apariţia durerilor de cap sau a migrenelor recurente.

■ Erupții cutanate: Procesele inflamatorii pot declanșa iritații ale pielii și erupții cutanate.

■ Schimbări de dispoziție: Unele studii au sugerat că schimbările de dispoziție sunt strâns asociate cu inflamația și cu un răspuns imunitar crescut. Unii specialişti sugerează gestionarea inflamației ca un potențial tratament pentru depresie și oboseală.

■ Febră: temperatura ridicată şi episoadele repetate de febră pot fi un indiciu al inflamației sau chiar al unei boli inflamatorii.

■ Probleme de echilibru: Inflamaţia este asociată cu diferite afecțiuni care pot cauza probleme de echilibru. De exemplu, inflamația urechii interne determină vertij și dezechilibru, în special la adulții în vârstă. Scleroza multiplă, o boală inflamatorie, poate cauza, de asemenea, probleme de mers sau de echilibru.

■ Dureri de spate: inflamaţia cronică prezentă în spondilita anchilozantă poate provoca dureri de spate sau articulare.

■ Ochi sau gură uscată: O afecțiune inflamatorie cronică numită sindromul Sjögren, care afectează glandele salivare și canalele lacrimale, provocând ochi uscați sau gură uscată.

Afecţiuni asociate procesului inflamator cronic

Inflamaţia cronică poate cauza sau favoriza apariţia multor probleme de sănătate, printre care:

▬ Boli autoimune, cum ar fi lupusul eritematos sistemic, artrita reumatoidă, psoriazisul, boala inflamatorie intestinală și spondilita anchilozantă.

▬ Boli cardiovasculare, cum ar fi boala coronariană, accidentul vascular crebral și hipertensiunea arterială. Inflamaţia cronică poate contribui la deteriorarea vaselor de sânge şi la creşterea riscului de formare a plăcilor de aterom (ateroscleroză).

▬ Boli metabolice, cum ar fi diabetul de tip 2. Inflamaţia cronică poate fi implicată în rezistenţa la insulină şi apariţia diabetului zaharat de tip 2. Un nivel crescut al inflamaţiei afectează funcţia celulară, interferând cu capacitatea corpului de a gestiona glucoza.

▬ Anumite tipuri de cancer. Inflamaţia cronică poate crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea şi progresia cancerului.

▬ Boli gastrointestinale, cum ar fi boala Crohn și boala inflamatorie intestinală.

▬ Afecţiuni pulmonare, cum ar fi astmul și boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC).

▬ Probleme de sănătate mintală, cum ar fi depresia și anxietatea.

▬ Afecţiuni neurodegenerative, cum ar fi boala Alzheimer, scleroza multiplă și boala Parkinson.

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