Copilul tău se îmbolnăvește des? De ce „siropurile pentru imunitate” nu sunt soluția

Revenirea copiilor în colectivitate vine la pachet, inevitabil, cu mai multe întâlniri cu virusuri și bacterii. Grădinițele și școlile devin rapid locuri în care circulă viroze respiratorii, infecții digestive sau boli contagioase, iar părinții încep să caute soluții pentru a-i feri pe cei mici de îmbolnăviri.

Copil răcit Foto: Shutterstock

În această perioadă, rafturile farmaciilor sunt pline de vitamine, siropuri și suplimente promovate pentru susținerea imunității. Însă medicul pediatru Ilinca Tranulis atrage atenția că nu există o soluție rapidă sau un produs „minune” care să transforme peste noapte sistemul imunitar al unui copil.

Ce boli apar cel mai des după revenirea în colectivitate

Odată cu întoarcerea la grădiniță și școală, copiii intră din nou în contact apropiat unii cu ceilalți. Astfel, infecțiile se pot transmite cu mai multă ușurință, în special în sezonul rece, când virozele respiratorii devin tot mai frecvente.

„Cele mai frecvente sunt bolile infecțioase, virozele, fie că este vorba despre viroze respiratorii, care ne vor ocupa tot timpul în iarna aceasta, dar vara și toamna încă mai avem viroze digestive. Pot exista oricând, doar că mai rar. Virozele cu erupții pe piele, de obicei, le fac copiii în grădiniță, dar nu este exclus să se prelungească și la școală: o varicelă, o boală mână-gură-picior, dacă nu au făcut-o până atunci”, a explicat dr. Ilinca Tranulis pentru ProTV.

Printre problemele întâlnite în colectivitate se numără și amigdalitele streptococice, care sunt de natură bacteriană și pot necesita tratament antibiotic, însă numai la recomandarea medicului. În același timp, părinții și cadrele didactice ar trebui să comunice atunci când un copil are o boală contagioasă.

Acest lucru este valabil inclusiv în cazul pediculozei. „Nu mai considerăm că păduchii înseamnă copii nespălați. Poate să ia absolut oricine, depinde cum ne este norocul. Important este, în toate afecțiunile acestea contagioase, să comunicăm cu învățătoarea, cu educatoarea, cu ceilalți părinți, să anunțăm: «Copilul meu are asta»”, a declarat medicul.

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le pot face părinții rămâne igiena. Spălatul mâinilor trebuie făcut corect, cu apă și săpun, timp de aproximativ 20 de secunde, nu doar prin trecerea rapidă a mâinilor pe sub jetul de apă.

„Eu știu cum se spală copiii noștri pe mâini: trec așa pe sub apa de la robinet în două secunde și consideră că este suficient. Nu. Să repetăm că ne spălăm bine de tot cu apă caldă și săpun, 20 de secunde.”

Copiii ar trebui, de asemenea, să evite să împartă sticle, pahare sau tacâmuri și să fie învățați să tușească ori să strănute în pliul cotului. Dacă folosesc un șervețel, acesta trebuie aruncat imediat, iar mâinile trebuie spălate ulterior.

Alimentația, somnul și odihna, mai importante decât „siropurile magice”

Pentru susținerea sistemului imunitar, medicul recomandă în primul rând un stil de viață echilibrat. Alimentația variată, somnul suficient și odihna sunt elementele de bază, iar părinții nu ar trebui să pornească de la ideea că un copil sănătos are nevoie automat de numeroase suplimente doar pentru că începe școala.

„Sistemul imunitar îl întărim printr-un stil de viață sănătos, printr-o alimentație echilibrată, variată. Mâncarea ne hrănește și flora digestivă, de unde pleacă 80-90% din sistemul nostru imunitar. O odihnă bună. În somn, sistemul nostru imunitar se reface, drept care avem riscuri mai mici de a ne îmbolnăvi cu un sistem imunitar puternic”.

Nici vitaminele și siropurile nu ar trebui administrate la întâmplare. În cazul unui copil care are o alimentație diversificată, doarme suficient și nu există suspiciunea unei carențe, nu este obligatoriu să fie făcut un set de analize doar pentru că începe colectivitatea.

Un control pediatric anual poate fi însă util. „Nu neapărat analize înainte de intrarea în colectivitate. Un bilanț anual sau o verificare anuală de către un pediatru ar fi bună, iar pediatrul, în funcție de istoricul copilului, de alimentație, de patologiile pe care le-a avut, poate să decidă dacă este necesar să efectueze analize sau nu”.

În cazul unei carențe de vitamine sau minerale, aceasta trebuie identificată și corectată în funcție de recomandarea medicului. Administrarea simultană a mai multor produse poate fi inutilă și, în anumite situații, poate duce chiar la un aport prea mare.

„Aceste suplimente au unele componente care pot susține, într-o oarecare măsură, imunitatea, dar, de obicei, deficitele acestea au nevoie de doze ceva mai mari decât sunt în suplimentele cu multe lucruri. Și poate dăm ceva din care copilul nostru deja are destul și riscăm să facem supradoză. Deci nu, nu dăm multe vitamine sau tot felul de siropuri din acestea «magice», pentru că ele nu există și nu aș vrea să ne bazăm pe ele”, a atras atenția medicul.

În anumite situații, pentru copiii mai mari, se poate încerca și igiena nazală cu ser fiziologic sau apă de mare, însă aceasta nu trebuie privită ca o metodă sigură de prevenire a tuturor infecțiilor.

La fel de importantă este și starea emoțională. Revenirea la școală sau grădiniță poate fi obositoare pentru unii copii, iar stresul se poate manifesta inclusiv prin dureri de cap sau de burtă. Părinții sunt sfătuiți să le ofere timp pentru adaptare și să nu le încarce programul cu prea multe activități.

„Să nu începem din start cu o sută de alte activități după școală sau grădiniță, pentru că îi obosesc. Mai bine mergem într-un parc, unde să zburde în aer liber, în ritmul lor, decât să îi ducem și la karate, și la desen, și la limba engleză și la o sută de alte activități”, a spus dr. Ilinca Tranulis.

Iar părinții ar trebui să pornească de la o așteptare realistă: copiii aflați în colectivitate se vor îmbolnăvi uneori. Important este ca episoadele să fie gestionate corect și ca cei mici să primească îngrijirea necesară atunci când apar simptomele.

„Și să ne setăm așteptările corecte. Se vor îmbolnăvi, este normal. Important este ca atunci când se îmbolnăvesc să tratăm asta ca pe o etapă normală a copilăriei”, a concluzionat medicul.