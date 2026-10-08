 Copilul tău se îmbolnăvește des? De ce „siropurile pentru imunitate” nu sunt soluția
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Copilul tău se îmbolnăvește des? De ce „siropurile pentru imunitate” nu sunt soluția

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Revenirea copiilor în colectivitate vine la pachet, inevitabil, cu mai multe întâlniri cu virusuri și bacterii. Grădinițele și școlile devin rapid locuri în care circulă viroze respiratorii, infecții digestive sau boli contagioase, iar părinții încep să caute soluții pentru a-i feri pe cei mici de îmbolnăviri.

Copil răcit
Copil răcit Foto: Shutterstock

În această perioadă, rafturile farmaciilor sunt pline de vitamine, siropuri și suplimente promovate pentru susținerea imunității. Însă medicul pediatru Ilinca Tranulis atrage atenția că nu există o soluție rapidă sau un produs „minune” care să transforme peste noapte sistemul imunitar al unui copil.

Ce boli apar cel mai des după revenirea în colectivitate

Odată cu întoarcerea la grădiniță și școală, copiii intră din nou în contact apropiat unii cu ceilalți. Astfel, infecțiile se pot transmite cu mai multă ușurință, în special în sezonul rece, când virozele respiratorii devin tot mai frecvente.

„Cele mai frecvente sunt bolile infecțioase, virozele, fie că este vorba despre viroze respiratorii, care ne vor ocupa tot timpul în iarna aceasta, dar vara și toamna încă mai avem viroze digestive. Pot exista oricând, doar că mai rar. Virozele cu erupții pe piele, de obicei, le fac copiii în grădiniță, dar nu este exclus să se prelungească și la școală: o varicelă, o boală mână-gură-picior, dacă nu au făcut-o până atunci”, a explicat dr. Ilinca Tranulis pentru ProTV.

Printre problemele întâlnite în colectivitate se numără și amigdalitele streptococice, care sunt de natură bacteriană și pot necesita tratament antibiotic, însă numai la recomandarea medicului. În același timp, părinții și cadrele didactice ar trebui să comunice atunci când un copil are o boală contagioasă.

Acest lucru este valabil inclusiv în cazul pediculozei. „Nu mai considerăm că păduchii înseamnă copii nespălați. Poate să ia absolut oricine, depinde cum ne este norocul. Important este, în toate afecțiunile acestea contagioase, să comunicăm cu învățătoarea, cu educatoarea, cu ceilalți părinți, să anunțăm: «Copilul meu are asta»”, a declarat medicul.

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le pot face părinții rămâne igiena. Spălatul mâinilor trebuie făcut corect, cu apă și săpun, timp de aproximativ 20 de secunde, nu doar prin trecerea rapidă a mâinilor pe sub jetul de apă.

„Eu știu cum se spală copiii noștri pe mâini: trec așa pe sub apa de la robinet în două secunde și consideră că este suficient. Nu. Să repetăm că ne spălăm bine de tot cu apă caldă și săpun, 20 de secunde.”

Copiii ar trebui, de asemenea, să evite să împartă sticle, pahare sau tacâmuri și să fie învățați să tușească ori să strănute în pliul cotului. Dacă folosesc un șervețel, acesta trebuie aruncat imediat, iar mâinile trebuie spălate ulterior.

Alimentația, somnul și odihna, mai importante decât „siropurile magice”

Pentru susținerea sistemului imunitar, medicul recomandă în primul rând un stil de viață echilibrat. Alimentația variată, somnul suficient și odihna sunt elementele de bază, iar părinții nu ar trebui să pornească de la ideea că un copil sănătos are nevoie automat de numeroase suplimente doar pentru că începe școala.

„Sistemul imunitar îl întărim printr-un stil de viață sănătos, printr-o alimentație echilibrată, variată. Mâncarea ne hrănește și flora digestivă, de unde pleacă 80-90% din sistemul nostru imunitar. O odihnă bună. În somn, sistemul nostru imunitar se reface, drept care avem riscuri mai mici de a ne îmbolnăvi cu un sistem imunitar puternic”.

Nici vitaminele și siropurile nu ar trebui administrate la întâmplare. În cazul unui copil care are o alimentație diversificată, doarme suficient și nu există suspiciunea unei carențe, nu este obligatoriu să fie făcut un set de analize doar pentru că începe colectivitatea.

Un control pediatric anual poate fi însă util. „Nu neapărat analize înainte de intrarea în colectivitate. Un bilanț anual sau o verificare anuală de către un pediatru ar fi bună, iar pediatrul, în funcție de istoricul copilului, de alimentație, de patologiile pe care le-a avut, poate să decidă dacă este necesar să efectueze analize sau nu”.

În cazul unei carențe de vitamine sau minerale, aceasta trebuie identificată și corectată în funcție de recomandarea medicului. Administrarea simultană a mai multor produse poate fi inutilă și, în anumite situații, poate duce chiar la un aport prea mare.

Aceste suplimente au unele componente care pot susține, într-o oarecare măsură, imunitatea, dar, de obicei, deficitele acestea au nevoie de doze ceva mai mari decât sunt în suplimentele cu multe lucruri. Și poate dăm ceva din care copilul nostru deja are destul și riscăm să facem supradoză. Deci nu, nu dăm multe vitamine sau tot felul de siropuri din acestea «magice», pentru că ele nu există și nu aș vrea să ne bazăm pe ele”, a atras atenția medicul.

În anumite situații, pentru copiii mai mari, se poate încerca și igiena nazală cu ser fiziologic sau apă de mare, însă aceasta nu trebuie privită ca o metodă sigură de prevenire a tuturor infecțiilor.

La fel de importantă este și starea emoțională. Revenirea la școală sau grădiniță poate fi obositoare pentru unii copii, iar stresul se poate manifesta inclusiv prin dureri de cap sau de burtă. Părinții sunt sfătuiți să le ofere timp pentru adaptare și să nu le încarce programul cu prea multe activități.

„Să nu începem din start cu o sută de alte activități după școală sau grădiniță, pentru că îi obosesc. Mai bine mergem într-un parc, unde să zburde în aer liber, în ritmul lor, decât să îi ducem și la karate, și la desen, și la limba engleză și la o sută de alte activități”, a spus dr. Ilinca Tranulis.

Iar părinții ar trebui să pornească de la o așteptare realistă: copiii aflați în colectivitate se vor îmbolnăvi uneori. Important este ca episoadele să fie gestionate corect și ca cei mici să primească îngrijirea necesară atunci când apar simptomele.

„Și să ne setăm așteptările corecte. Se vor îmbolnăvi, este normal. Important este ca atunci când se îmbolnăvesc să tratăm asta ca pe o etapă normală a copilăriei”, a concluzionat medicul.

Studiu observational MedLife x Via Transilvanica credits Asociatia Tasuleasa Social (1) jpg
Când mersul pe jos devine „stres bun”: Noi insight-uri din studiul MedLife pe Via Transilvanica adevarul.ro

Ghid de cumpărături

mircea badea flavia mihasan jpg
VideoFlavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta” Vedete românești
image png
Simona Halep și Dorin Mateiu, în presa din Spania: „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea” Internațional
image
O femeie avea în mașină bijuterii de 125.000 de euro, ascunse în două perne. Polițiștii au oprit-o pe DN5 adevarul.ro
image
Ce i-a urat Șoșoacă lui Putin de ziua lui. Mesajele, însoțite de imagini AI, în care apare alături de dictatorul rus adevarul.ro

Parteneri

image
Calvarul românului care și-a terminat cariera la națională în fața lui Maradona: „Am vrut să-l ridiculizez, apoi am simțit numai cuțite-n genunchi” www.fanatik.ro
image
"Nu e bună chimioterapia". Doi medici le iau bolnavilor ultimii bani, dar şi timpul în care se mai pot vindeca observatornews.ro
image
Și animalele se amuză. Urșii jucăuși, castorii care râd și călugărița fotomodel, între imaginile finaliste la Comedy Wildlife Awards www.antena3.ro
image
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Actrița Eva Marie Saint, câștigătoare a premiului Oscar și vedetă în filmul lui Hitchcock, s-a stins din viață la 102 ani www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Tânărul milionar român care s-a plâns că a trăit în „sărăcie, cu 3.000 de euro” a plecat din ţară! Unde s-a dus: „Viaţă de şef” as.ro
image
Ce facultate mai merită făcută în România. Domeniile spre care se uită tinerii pentru a avea un job bine plătit playtech.ro
image
Bombă! Cerut de fani înapoi la naționala României, Edi Iordănescu e favorit să preia o altă reprezentativă din Europa www.fanatik.ro
image
ULTIMA postare făcută de Cristina Mărie, înainte să moară la 37 de ani. A sperat la un miracol până în ultima clipă 😢 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Culoarea sezonului le-a cucerit pe femeile regale! Kate, Rania, Mary și Charlotte au decretat: acesta este noul negru okmagazine.ro
image
Una dintre cele mai celebre amante ale lui Bonaparte îi ispitea pe soldați, care râvneau la „Cleopatra lui Napoleon” okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul care vorbea despre avorturi în epoca Ceaușescu, cu mult înainte de „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” historia.ro
image png
Mănânci dovleac copt? Iată ce se poate întâmpla în organism Sănătate!
image png
Mucegaiul rar care atacă creierul, în creștere în SUA. Cercetătorii nu știu de ce devine tot mai răspândit Sănătate!
ecda1629 23e2 4ff0 99c6 583ecd0f5e4f jfif
Pregătirea pentru angiografie: tot ce trebuie să știi înainte de investigație  Sănătate!
shutterstock 2785571845 jpg
5 legume bogate în calciu pentru oase mai sănătoase Wellness
shutterstock 2743845837 jpg
Studiu: O problemă frecventă de somn ți-ar putea crește riscul de AVC Specialiști
adolescence jpg
Filme și seriale pe care orice părinte ar trebui să le vadă alături de copilul său Specialiști
diagnosticat cu Alzheimer Foto Shutterstock png
Ai trecut de 50 de ani? Numărul de ore de somn care ar putea conta pentru sănătatea creierului Sănătate!
image png
Dacă ai între 30 și 60 de ani, fă aceste 5 lucruri ca să rămâi independentă și la bătrânețe. Sfaturi de la o antrenoare de fitness de 70 de ani Sănătate!
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net