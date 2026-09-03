De ce apar aftele în gură. Stresul, pasta de dinți și lipsa unor vitamine pot fi de vină

O aftă bucală poate avea doar câțiva milimetri, dar durerea provocată de aceasta poate fi greu de ignorat. Mâncatul, băutul și chiar vorbitul pot deveni neplăcute atunci când apare o astfel de leziune în interiorul gurii.

Aftă Foto: Arhivă

De cele mai multe ori, aftele se vindecă singure în aproximativ una până la două săptămâni și nu reprezintă un pericol serios pentru sănătate. Ele nu sunt contagioase, însă pot reveni periodic, iar pentru unele persoane episoadele pot deveni o problemă recurentă.

Printre factorii care pot favoriza apariția lor se numără o simplă mușcătură accidentală, stresul, oboseala, anumite alimente, unele medicamente și chiar ingredientele din pasta de dinți.

O mușcătură accidentală poate declanșa o aftă

În multe cazuri, explicația este cât se poate de simplă: mucoasa gurii a fost traumatizată.

Mușcarea obrazului sau a limbii, zgârierea gingiilor cu periuța de dinți ori iritațiile provocate de aparate dentare, proteze și alte dispozitive pot crea mici leziuni. Acestea se pot transforma ulterior în ulcerații dureroase.

Și alimentația poate influența evoluția unei afte. Preparatele foarte picante, sărate sau acide pot irita suplimentar mucoasa și pot accentua senzația de usturime și durere.

Stresul și lipsa somnului pot favoriza apariția lor

Perioadele solicitante pot coincide cu apariția aftelor. Stresul, oboseala și lipsa somnului pot influența organismul și sistemul imunitar, iar unele persoane observă că leziunile apar mai des atunci când trec prin perioade dificile, scrie DC Medical.

Schimbările hormonale pot avea, de asemenea, un rol. Unele femei observă că aftele apar în apropierea menstruației, ceea ce indică o posibilă legătură între fluctuațiile hormonale și sensibilitatea mucoasei bucale.

Aftele pot avea legătură și cu anumite carențe

Uneori, cauza nu este ușor de identificat. Aftele care apar repetat pot fi asociate cu niveluri scăzute de fier, zinc, acid folic, vitamine din complexul B sau vitamina D.

În anumite situații, ulcerațiile recurente pot apărea și în asociere cu afecțiuni precum boala celiacă sau boala Crohn ori în contextul unui sistem imunitar slăbit.

Dacă aftele revin frecvent fără un motiv evident, o discuție cu medicul poate fi utilă. În funcție de situație, acesta poate recomanda analize pentru identificarea unor eventuale carențe.

Și unele medicamente pot fi implicate

Există și medicamente care, în cazul anumitor persoane, pot favoriza apariția ulcerelor bucale.

Printre acestea se numără unele antiinflamatoare, anumite medicamente pentru inimă, inclusiv beta-blocante, precum și unele tratamente pentru afecțiuni respiratorii, cum sunt bronhodilatatoarele.

Predispoziția poate fi și familială. Aftele tind să apară mai des în anumite familii, ceea ce sugerează existența unei componente genetice.

Renunțarea la fumat poate veni cu o surpriză neplăcută

Pentru persoanele care renunță la fumat, perioada de adaptare poate fi însoțită, în mod neașteptat, de apariția aftelor.

Astfel de ulcerații pot apărea în primele săptămâni după renunțarea la nicotină. Potrivit informațiilor din materialul citat, aproximativ două din cinci persoane care renunță la fumat pot dezvolta afte în această perioadă.

De regulă, acestea sunt ușoare și dispar în aproximativ o lună.

Când aftele devin o problemă recurentă

Dacă leziunile apar în mod repetat, poate fi vorba despre stomatită aftoasă recurentă.

Unele forme presupun ulcerații mici, care se vindecă rapid. În cazurile mai severe, leziunile pot fi mai mari, mai dureroase și pot persista câteva săptămâni.

Specialiștii consideră că problema poate implica o reacție exagerată a sistemului imunitar la nivelul cavității bucale. Astfel, mucoasa devine mai vulnerabilă la factori care, în mod normal, nu ar provoca probleme importante.

Ce poți face pentru a reduce durerea

Nu există o soluție care să facă o aftă să dispară instantaneu, însă există metode prin care disconfortul poate fi redus.

Clătirea gurii cu apă călduță și sare poate calma zona și reduce inflamația locală. În farmacii există și produse fără rețetă destinate ameliorării simptomelor.

Gelurile sau spray-urile cu anestezice locale, precum lidocaina ori benzocaina, pot amorți temporar zona afectată. Aplicarea lor poate fi utilă înainte de masă, când contactul cu alimentele poate provoca dureri mai intense.

Unele ape de gură cu efect antiseptic sau antiinflamator, inclusiv cele care conțin clorhexidină ori benzidamină, pot contribui la reducerea disconfortului.

În cazul aftelor persistente sau foarte dureroase, medicul ori medicul stomatolog poate recomanda tratamente cu corticosteroizi.

Pasta de dinți ar putea agrava aftele

Un detaliu mai puțin cunoscut este legătura posibilă dintre afte și anumite ingrediente din pasta de dinți.

Laurilsulfatul de sodiu, cunoscut sub abrevierea SLS, este un agent de spumare folosit în numeroase produse pentru igiena orală. La unele persoane, acesta a fost asociat cu apariția sau agravarea ulcerelor bucale.

În cazul în care aftele apar frecvent, schimbarea pastei de dinți cu una fără SLS poate fi o opțiune de luat în considerare. Pentru unele persoane, această schimbare poate contribui la reducerea durerii și a frecvenței episoadelor.

Ce alimente este bine să eviți

Când ai deja o aftă, alimentația poate influența semnificativ nivelul de disconfort.

Alimentele moi sunt, de regulă, mai ușor de consumat. Băuturile reci pot calma temporar zona, iar folosirea unui pai poate limita contactul lichidului cu leziunea.

În schimb, alimentele picante, acide sau foarte sărate pot accentua durerea. Produsele dure și crocante, precum chipsurile, pot zgâria suplimentar mucoasa.

Unele persoane observă că anumite alimente, printre care ciocolata, cafeaua, nucile sau roșiile, coincid cu apariția aftelor. Un jurnal alimentar poate ajuta la identificarea unor astfel de tipare.

Cum poți preveni apariția aftelor

O igienă orală atentă poate reduce riscul unor traumatisme. O periuță cu peri moi este mai blândă cu gingiile și mucoasa bucală.

Controalele stomatologice regulate pot identifica probleme care provoacă iritații repetate, cum ar fi marginile ascuțite ale unor dinți sau dispozitivele dentare care rănesc mucoasa.

O alimentație echilibrată poate contribui la prevenirea carențelor de vitamine și minerale. De asemenea, reducerea stresului și un somn suficient pot fi utile pentru persoanele care observă că episoadele apar în perioadele foarte solicitante.

Când este nevoie de un consult medical

Cele mai multe afte dispar fără tratament în una sau două săptămâni. Există însă situații în care leziunile trebuie evaluate de un medic sau de un medic stomatolog.

Un consult este recomandat dacă o aftă persistă mai mult de trei săptămâni, reapare foarte des, este neobișnuit de mare sau are un aspect diferit față de leziunile obișnuite.

Un ulcer care nu se vindecă poate indica, în cazuri rare, o problemă medicală mai serioasă, inclusiv cancer oral.