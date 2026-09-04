Iată de ce este sănătos să mănânci seminţe de susan!

Consumate cu mii de ani în urmă, seminţele de susan sunt unul dintre cele mai sănătoase alimente, având un conţinut nutritiv bogat.

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Seminţele de susan conţin vitemine din grupul B (B1, B2, B3, B6, B9), vitamina E, calciu, cupru, fier, magneziu, fosfor şi zinc. De asemenea, sunt sursă de grăsimi sănătoase şi de fibre. Se remarcă şi compoziţia lor bogată de antioxidanţi, compuşi care au capacitatea de a proteja celulele corpului de efectul nociv al radicalilor liberi implicați în apariția unor boli legate de îmbătrânire, anumite tipuri de cancer și boli cardiovasculare.

Reduce colesterolul şi trigliceridele

Unele studii au arătat că un consum regulat de susan poate ajuta la scăderea grăsimilor din sânge, colesterolul şi trigliceridele, factori de risc pentru bolile de inimă.

Semințele de susan conţin 15% grăsimi saturate, 41% grăsimi polinesaturate și 39% grăsimi mononesaturate. Cercetările au evidenţiat că un consum mai mare de grăsimi polinesaturate și mononesaturate în comparație cu grăsimile saturate poate ajuta la scăderea colesterolului și la reducerea riscului de boli de inimă. În plus, semințele de susan conțin lignani și fitosteroli, compuși vegetali care pot scădea colesterolul.

Un alt studiu a arătat că uleiul de susan contribuie la diminuarea tensiunii arteriale.

Reglează tranzitul

Seminţele de susan conţin atât fibre insolubile (60%), cât și solubile (40%). De aceea, dacă te confrunţi cu un tranzit intestinal dificil, include seminţele de susan în alimentaţie cât mai des. Acestea combat constipaţia prin creşterea volumului scaunelor.

Ajută la controlul glicemiei

Semințele de susan sunt sărace în carbohidrați, dar bogate în proteine și alte grăsimi sănătoase, ceea ce va ajuta la menținerea nivelului de zahăr din sânge.

Cât şi cum se consumă

Pentru beneficiile aduse sănătăţii, seminţele de susan se pot consuma zilnic. Se recomandă a nu se depăşi 1 lingură pe zi de seminţe sau de ulei de susan, pentru a nu crește prea mult nivelul caloric al dietei.

Se recomandă ca seminţele de susan să fie înmuiate peste noapte în apă, pentru a facilita digestia sau se pot râşni pentru a le putea digera mai bine şi pentru a se elibera astfel nutrienţii conţinuţi. Consumul excesiv de susan poate provoca probleme digestive, cum ar fi diareea și durerile abdominale. Persoanele care au diverticuloză trebuie să limiteze consumul de seminţe de susan.

Atenţie la alergie!

Susanul poate provoca alergii unor persoane. Alergia la susan se manifestă prin simprome respiratorii, cutanate sau digestive. Simptomele pot varia de la o persoană la alta şi includ: tusea, urticaria, răguşeala, umflăturile, hipotensiunea, greaţa, vărsăturile, mâncărimile ochilor, senzaţia de sufocare.