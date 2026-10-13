Mănânci fistic seara? Studiul care aduce în prim-plan legătura dintre acest aliment și somnul odihnitor

Fisticul este cunoscut pentru conținutul său de nutrienți, însă cercetările asupra acestui fruct oleaginos analizează și o posibilă legătură cu somnul. Compușii pe care îi conține, inclusiv melatonina, o substanță implicată în reglarea ritmului somn-veghe, au atras atenția cercetătorilor. Ar putea fi fisticul o gustare potrivită înainte de culcare? Răspunsul depinde de dovezile științifice și de limitele acestora.

Fisticul este cunoscut pentru conținutul său de nutrienți Foto: arhiva

De ce este fisticul asociat cu un somn mai bun

Fisticul conține proteine, fibre, grăsimi nesaturate și mai multe vitamine și minerale. În plus, se numără printre alimentele în care a fost identificată melatonina, hormon implicat în reglarea ceasului biologic al organismului.

Melatonina este produsă în mod natural de corp, în special în funcție de ciclul lumină-întuneric, și contribuie la transmiterea semnalului că se apropie perioada de odihnă. Prezența acestei substanțe în anumite alimente a stârnit interesul cercetătorilor, dar cantitatea ingerată prin alimentație nu se traduce automat într-un somn mai lung sau mai profund.

Fisticul furnizează și magneziu, un mineral important pentru funcționarea normală a sistemului nervos și a mușchilor. Totuși, faptul că un aliment conține nutrienți implicați în procesele organismului nu demonstrează, de unul singur, că acesta poate trata insomnia.

Ce trebuie să știm despre studiile privind fisticul și somnul

Interesul pentru relația dintre alimentație și calitatea somnului este în creștere. Cercetătorii analizează atât rolul nutrienților individuali, cât și efectele generale ale dietei asupra ritmului circadian și a odihnei.

Pentru a stabili dacă fisticul îmbunătățește în mod direct somnul, sunt necesare studii clinice bine concepute, care să compare rezultatele persoanelor care consumă acest aliment cu cele ale unor grupuri de control. Contează inclusiv cantitatea consumată, momentul zilei și caracteristicile participanților.

Prin urmare, chiar dacă un studiu identifică o posibilă asociere între consumul de fistic și somn, rezultatele trebuie interpretate cu atenție. O asociere nu dovedește automat o relație cauză-efect, iar concluziile cercetărilor nu trebuie extinse dincolo de ceea ce au demonstrat efectiv.

Este bine să mănânci fistic înainte de culcare?

O porție mică de fistic poate face parte dintr-o alimentație echilibrată și poate fi o alternativă la gustările bogate în zahăr sau în grăsimi saturate. Totuși, nu există o cantitate universală care să garanteze un somn mai bun.

Dacă alegi să îl consumi seara, poți opta pentru fistic simplu, fără adaosuri mari de sare sau zahăr, și să fii atent la mărimea porției. Fiind un aliment bogat în energie, cantitatea contează, mai ales dacă urmărești aportul caloric zilnic.

Persoanele cu alergie la fistic trebuie să îl evite. De asemenea, dacă ai probleme persistente cu adormirea sau te trezești frecvent în timpul nopții, este indicat să discuți cu un medic, în loc să te bazezi exclusiv pe schimbarea alimentației.

Ce alte obiceiuri te pot ajuta să dormi mai bine

Calitatea somnului este influențată de mai mulți factori, nu doar de ceea ce mănânci. Un program regulat de culcare și trezire, reducerea luminii puternice seara și limitarea consumului de cofeină în a doua parte a zilei pot contribui la o rutină mai favorabilă odihnei.

De asemenea, mesele foarte abundente înainte de culcare pot provoca disconfort și pot îngreuna adormirea. O gustare ușoară poate fi potrivită pentru unele persoane, dar nu este obligatorie pentru toată lumea.