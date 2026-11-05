 A apărut numărul de noiembrie al revistei Click!Sănătate!
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A apărut numărul de noiembrie al revistei Click!Sănătate!

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Găseşte numărul de noiembrie al revistei Click!Sănătate la chioşcurile de difuzare a presei şi la magazinele Inmedio din mall-uri.

Citeşte în numărul de noiembrie ce remedii poţi prepara din gutui pentru a-ţi proteja ficatul şi pentru a ameliora tusea. Citeşte şi când este indicată operaţia de îndepărtare a vezicii biliare.

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Foto: Shutterstock

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Ce mai poţi citi în numărul de noiembrie al revistei Click!Sănătate!

Interviu Dr. Roxana Voica: „Alergia la carnea roşie poate apărea după muşcături de căpuşe“

Bolile vezicii biliare: de la simptome la tratament

Tipuri de dureri care nu trebuie ignorate

Cauze mai puţin ştiute ale frisoanelor

Mituri despre sănătatea inimii

Ce pot semnala sângerările rectale

Întrebări şi răspunsuri despre diuretice

Homocisteina arată riscul cardiovascular

Gutuile protejează ficatul şi alină tusea

Leacurile Mariei Treben pentru reumatism

Cătina, remediu de vreme rece

În ce cazuri este util balsamul de tigru

Adjuvante contra pietrelor la rinichi

Traista-ciobanului, plantă cu beneficii multiple

Turmericul: în ce situaţii poate fi benefic

Alimente ideale la micul-dejun pentru controlul glicemiei

Ce să nu-ţi lipsească din dietă în funcţie de vârstă

Aşa-ţi pui în cui pofta de dulciuri!

Ce să ştii despre herpesul genital

Vaccinul antigripal în sarcină protejează şi copilul

Cum să vorbeşti despre sexualitate cu un adolescent

Sindromul care apare frecvent la menopauză

Îngrijirea adecvată pentru tenul afectat de cuperoză

Aşa înveţi să ai mai multă încredere în tine!

Cum mai poţi folosi pasta de dinţi  

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