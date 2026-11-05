A apărut numărul de noiembrie al revistei Click!Sănătate!
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Citeşte în numărul de noiembrie ce remedii poţi prepara din gutui pentru a-ţi proteja ficatul şi pentru a ameliora tusea. Citeşte şi când este indicată operaţia de îndepărtare a vezicii biliare.
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Ce mai poţi citi în numărul de noiembrie al revistei Click!Sănătate!
Interviu Dr. Roxana Voica: „Alergia la carnea roşie poate apărea după muşcături de căpuşe“
Bolile vezicii biliare: de la simptome la tratament
Tipuri de dureri care nu trebuie ignorate
Cauze mai puţin ştiute ale frisoanelor
Mituri despre sănătatea inimii
Ce pot semnala sângerările rectale
Întrebări şi răspunsuri despre diuretice
Homocisteina arată riscul cardiovascular
Gutuile protejează ficatul şi alină tusea
Leacurile Mariei Treben pentru reumatism
Cătina, remediu de vreme rece
În ce cazuri este util balsamul de tigru
Adjuvante contra pietrelor la rinichi
Traista-ciobanului, plantă cu beneficii multiple
Turmericul: în ce situaţii poate fi benefic
Alimente ideale la micul-dejun pentru controlul glicemiei
Ce să nu-ţi lipsească din dietă în funcţie de vârstă
Aşa-ţi pui în cui pofta de dulciuri!
Ce să ştii despre herpesul genital
Vaccinul antigripal în sarcină protejează şi copilul
Cum să vorbeşti despre sexualitate cu un adolescent
Sindromul care apare frecvent la menopauză
Îngrijirea adecvată pentru tenul afectat de cuperoză
Aşa înveţi să ai mai multă încredere în tine!
Cum mai poţi folosi pasta de dinţi