Cât de sănătos este uleiul de floarea-soarelui?

Foarte utilizat la gătit, uleiul de floarea-soarelui are unele beneficii, dar şi anumite dezavantaje. Este indicat să nu fie folosit zilnic, ci să se alterneze şi cu alte uleiuri.

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Uleiul de floarea-soarelui este apreciat pentru conținutul ridicat de vitamina E și acizi grași Omega-6, esențiali pentru buna funcționare a organismului. Aceștia pot contribui la prevenirea colesterolului, întărirea sistemului imunitar și încetinirea îmbătrânirii. „Din punct de vedere nutrițional, uleiul de floarea-soarelui are un aport de 884 kcal per 100 ml (1 lingură de ulei având 10-15 ml și aproximativ- 90-135 kcal). Comparativ cu uleiul de măsline, este o sursă mult mai bogată de vitamina E, având 41 mg/100 ml vs 14.35 mg/100 ml. Vitamina E este cunoscută ca având un rol antioxidant (se pare că încetinește și uneori previne apariția unor boli precum cancer, artrită, cataractă), dar intervine și în apărarea organismului împotriva infecțiilor”, explică dr. Mihaela Posea, medic specialist diabet, nutriție, boli metabolice.

Uleiul de floarea-soarelui este sărac în grăsimi saturate. Conține grăsimi nesaturate benefice pentru inimă, cum ar fi grăsimile mononesaturate și polinesaturate. Utilizarea acestor grăsimi în loc de grăsimi saturate poate reduce riscul de boli de inimă.

„Uleiul de floarea-soarelui conține 11,1% acizi grași saturați, ceea ce este destul de scăzut, de unde și conotația sa de lungă durată pentru sănătate și utilizarea sa pe scară largă în industria alimentară de astăzi. Conține 27,6% acizi grași mononesaturați, în principal acid oleic, care este relativ neutru în ceea ce privește efectele asupra sănătății și poate chiar avea un efect protector”, a declarat Véronique Liesse, dietetician și nutriționist, pentru journaldesfemmes.fr.

De ce nu ar trebui consumat zilnic

Unul dintre dezavantajele uleiului de floarea-soarelui este dezechilibrul între Omega-3 și Omega-6. În mod ideal, raportul ar trebui să fie între 3 și 5 acizi grași Omega-6 pentru fiecare Omega-3. Consumat ocazional și alături de un alt ulei bogat în Omega-3, nu prezintă nicio problemă. Cu alte cuvinte, ar trebui evitat consumul exclusiv de ulei de floarea-soarelui zilnic, compensând lipsa de Omega-3 cu un alt ulei bogat în acesta, cum ar fi uleiul de rapiță sau de nucă.

Uleiul de floarea-soarelui are un punct de ardere ridicat și este adesea folosit la prăjeli. Punctul de ardere reprezintă temperatura la care uleiul nu numai că îşi pierde valorile nutritive, dar începe şi să producă unii compuşi toxici (precum aldehidele) sau radicali liberi dăunători, care cresc riscul de a face boli cardiace sau cancer. La temperaturi peste 180°C, uleiul de floarea soarelui poate produce compuși nocivi. Totuşi, uleiul de floarea-soarelui cu conținut ridicat de acid oleic (high oleic) pare mai stabil decât cel tradițional în timpul gătirii la temperatură ridicată, ceea ce îl face mai puțin probabil să producă aceşti compuși nocivi.

Cum să foloseşti uleiul de floarea-soarelui la gătit

Pentru a maximiza beneficiile uleiului de floarea-soarelui pentru sănătate și pentru a reduce riscurile, ţine cont de următoarele sfaturi:

►Alege ulei de floarea-soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, atunci când este posibil.

►Evită reutilizarea uleiului după gătire, deoarece acest lucru poate crește eliberarea de compuși toxici. În plus, după ce l-ai folosit la prăjit, calităţile uleiului de floarea-soarelui se pierd. De aceea, nu este indicat să îl reutilizezi decât de cel mult o dată. În plus, resturile care rămân după prima folosire favorizează înmulţirea bacteriilor. Nu îl mai refolosi dacă ai prăjit carne. Dacă uleiul şi-a schimbat culoarea sau miroase, nu îl mai utiliza.

►Foloseşte uleiul de floarea-soarelui cu moderație în metodele de gătit la foc mic sau ca dressing pentru salate.

►Crește aportul de acizi grași Omega-3, cum ar fi peștele gras, nucile și semințele de in, pentru a echilibra raportul cu Omega-6 în dietă.