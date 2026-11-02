 Câte animale poţi spune într-un minut? Testul banal care poate sugera declinul cognitiv după 50 de ani
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Câte animale poţi spune într-un minut? Testul banal care poate sugera declinul cognitiv după 50 de ani

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Îmbătrânirea este principalul mecanism biologic care cauzează deteriorarea cognitivă, fiind și un factor de risc important ce crește probabilitatea apariției tulburărilor cognitive, cum ar fi demența. Unele teste uşor de făcut acasă pot semnala declinul cognitiv sau boala Alzheimer.

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Foto: Shutterstock

Faptul că uiți un nume, că îți este greu să găsești cuvântul potrivit sau că ai nevoie de mai mult timp pentru a-ți aminti anumite informații nu constituie neapărat un motiv de îngrijorare pe măsură ce înaintezi în vârstă. Cum se pot distinge aceste mici lapsusuri de un declin cognitiv? Pentru a identifica semnele de avertizare timpurie, medicii folosesc un exercițiu foarte simplu, care durează doar un minut.

Cum se face testul

Conceptul este următorul: trebuie să numești cât mai multe animale posibil în 60 de secunde, fără a repeta niciunul. „Acest test, cunoscut sub numele de «fluență verbală», este utilizat de decenii și rămâne o parte standard a evaluărilor cognitive”, explică dr. Laurence Quinn, medic de familie, într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube. Testul măsoară mai mult decât simpla memorie; el solicită creierului să acceseze rapid informații, să le organizeze și să treacă de la o idee la alta fără a rămâne blocat.

Câte animale ar trebui să spui într-un minut?

În medie, o persoană cu vârsta cuprinsă între 50 și 59 de ani poate numi aproximativ 20 de animale într-un minut. Această cifră scade la 19 în cazul persoanelor cu vârsta între 60 și 69 de ani, la 16 pentru cele cu vârsta între 70 și 79 de ani și la aproximativ 14 pentru persoanele de peste 80 de ani.

Potrivit dr. Laurence Quinn, un rezultat de 15 animale sau mai puțin justifică o investigație mai amănunțită – în special în cazul persoanelor sub 80 de ani sau atunci când cei din anturajul persoanei respective au observat deja dificultăți de memorie. „Un rezultat de aproximativ 15 sau mai puțin este un scor care mă determină să analizez situația mai atent”, explică el.

Însă numărul animalelor menționate nu este singurul aspect demn de interes. Medicii observă, de asemenea, modul în care o persoană încearcă să găsească răspunsurile. De exemplu, după ce a numit un câine, o pisică și un iepure, reușește oare persoana respectivă să se gândească la animale de fermă și, poate, ulterior, la viețuitoare marine? „Odată ce ai epuizat categoria animalelor de companie, este creierul tău capabil să treacă dincolo de acest grup, pentru a explora un altul?” întreabă medicul. Această capacitate de a schimba rapid categoriile dezvăluie modul în care creierul se organizează și se adaptează atunci când rămâne fără idei.

De reţinut că un scor scăzut nu înseamnă neapărat că persoana are boala Alzheimer. Factori precum vârsta, nivelul de educație, oboseala sau stresul pot influența răspunsurile; prin urmare, un scor de 15 nu reprezintă un prag universal valabil pentru toată lumea.

Dacă rezultatul vă îngrijorează – mai ales dacă observați și alte episoade de uitare în viața de zi cu zi – discutați cu medicul de familie. Acesta poate investiga alte cauze posibile, cum ar fi lipsa somnului, deficiențele de vitamine, depresia sau efectele secundare ale anumitor medicamente și, dacă este necesar, poate recomanda investigații suplimentare.

Ce poţi face pentru a-ţi proteja creierul

Pentru prevenirea riscului de declin cognitiv și demență, se recomandă: exerciții fizice, implicarea socială, dieta echilibrată (bogată în legume, cereale integrale, peşte, ulei de măsline), stimularea mintală prin învăţarea de lucruri noi, reducerea stresului şi renunţarea la consumul de alcool şi la fumat.

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