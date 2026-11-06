 Varza, alimentul banal care poate influența un tratament important. Avertisment pentru românii care iau pastile!
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Varza, alimentul banal care poate influența un tratament important. Avertisment pentru românii care iau pastile!

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Un aliment prezent frecvent în bucătăria românească poate avea o importanță deosebită pentru persoanele care urmează anumite tratamente pentru prevenirea cheagurilor de sânge. Varza, consumată crudă, gătită sau murată, este o sursă de vitamina K, substanță implicată în procesul de coagulare a sângelui. Tocmai acest nutrient poate influența acțiunea unor medicamente anticoagulante prescrise pentru afecțiuni cardiovasculare, printre care se numără Sintrom și warfarina.

Varza, consumată crudă, gătită sau murată, este o sursă de vitamina K.
Varza, consumată crudă, gătită sau murată, este o sursă de vitamina K. Foto: arhiva

Asta nu înseamnă că pacienții trebuie să elimine varza din alimentație, ci că este important să fie atenți la cantitățile consumate și, mai ales, să evite schimbările bruște ale dietei. În plus, persoanele care se confruntă cu balonare sau sindrom de colon iritabil pot avea nevoie să își adapteze porțiile pentru a preveni disconfortul digestiv.

Varza și medicamentele anticoagulante: de ce poate apărea o interacțiune

Varza este un aliment nutritiv, însă conținutul său de vitamina K trebuie luat în considerare de persoanele care folosesc anticoagulante din categoria antagoniștilor vitaminei K, cunoscute și sub abrevierea AVK. Din această categorie fac parte medicamente precum Sintrom și warfarina.

Vitamina K participă la producerea unor factori de coagulare, în timp ce aceste medicamente acționează prin blocarea proceselor dependente de vitamina K, reducând astfel capacitatea sângelui de a forma cheaguri.

Prin urmare, un aport alimentar care se modifică semnificativ poate influența echilibrul tratamentului. Dacă o persoană care obișnuiește să consume rar varză începe brusc să mănânce cantități mari, efectul anticoagulantului se poate diminua, iar valorile INR pot fi afectate.

De aceea, specialiștii recomandă ca pacienții să păstreze un aport relativ constant de vitamina K și să nu facă modificări importante în alimentație fără să discute în prealabil cu medicul care le monitorizează tratamentul.

Trebuie eliminată varza din alimentație dacă iei Sintrom sau warfarină?

Nu. Persoanele care urmează tratament cu Sintrom sau warfarină nu trebuie să renunțe automat la varză și nici la toate alimentele care conțin vitamina K.

Mai importantă decât eliminarea completă a acestor produse este menținerea unui consum echilibrat și previzibil. Cu alte cuvinte, dacă varza face deja parte din alimentația obișnuită, nu este recomandată nici excluderea bruscă, nici creșterea considerabilă a cantității consumate.

Aceeași atenție este necesară și în cazul altor alimente bogate în vitamina K, în special al legumelor cu frunze verzi. Orice schimbare alimentară majoră, inclusiv începerea unei diete speciale, ar trebui discutată cu medicul.

Pacienții trebuie să respecte programul analizelor INR și să nu modifice singuri doza de anticoagulant în funcție de ceea ce mănâncă.

Cine ar trebui să fie atent la consumul de varză: persoanele cu balonare și colon iritabil

Nu doar pacienții care iau anticoagulante au motive să urmărească porțiile de varză. Acest aliment poate provoca disconfort digestiv și în cazul persoanelor cu sindrom de colon iritabil sau cu sensibilitate intestinală.

După consum, unele persoane pot observa acumulări de gaze, senzație de presiune abdominală, balonare sau crampe. Reacțiile diferă de la un organism la altul și pot depinde atât de cantitatea consumată, cât și de modul în care este preparată varza.

Persoanele care au astfel de simptome nu trebuie neapărat să elimine complet alimentul din meniu. O variantă mai potrivită poate fi reducerea porției și observarea toleranței individuale.

Câtă varză pot consuma persoanele cu sindrom de colon iritabil?

Pentru persoanele care se confruntă cu balonare sau sindrom de colon iritabil, porțiile moderate pot fi mai ușor de tolerat. Nutriționistul dr. Anca Hâncu indică o cantitate orientativă de aproximativ 75 de grame, adaptată însă în funcție de reacția fiecărei persoane.

Recomandarea nu reprezintă o limită universală și nici o cantitate potrivită tuturor pacienților. Unii pot tolera această porție fără probleme, în timp ce alții pot avea simptome chiar și după consumul unei cantități mai mici.

Atenție la adaptare. Pentru persoanele sub tratament cu anticoagulante AVK (Sintrom/warfarină), aportul de vitamina K trebuie să fie constant. De asemenea, în caz de sindrom de colon iritabil (SII) sau balonare, sunt recomandate porții moderate (~75 g), bine tolerate”, explică dr. Anca Hâncu, medic nutriționist, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Varza rămâne un aliment valoros, dar cantitatea trebuie adaptată

Varza poate face parte în continuare dintr-o alimentație variată și echilibrată, inclusiv în cazul persoanelor care urmează tratamente medicamentoase. Important este ca pacienții să țină cont de particularitățile propriei stări de sănătate și să nu interpreteze existența unei posibile interacțiuni drept un motiv pentru eliminarea alimentului.

Pentru cei care iau Sintrom sau warfarină, regula esențială este constanța aportului de vitamina K și monitorizarea INR conform indicațiilor medicale. În cazul persoanelor cu colon iritabil sau balonare, porțiile mici și adaptarea meniului în funcție de toleranță pot reduce disconfortul.

Varza nu este interzisă celor care iau anticoagulante, însă schimbările bruște ale consumului pot conta. Cel mai sigur este ca orice modificare importantă a alimentației să fie discutată cu medicul, fără întreruperea sau ajustarea tratamentului din proprie inițiativă.

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