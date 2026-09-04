În plină criză, FCSB înfruntă Dinamo. Alb-roșii, lideri în Superliga României

Dinamo și FCSB își dau întâlnire în Superliga României, acolo unde își vor măsura forțele în cadrul etapei cu numărul VIII. Disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”, duelul va începe, sâmbătă, de la ora 20.30, fiind televizat de DigiSport și PrimaSport.

Duelul va fi găzduit de stadionul „Arcul de Triumf” Foto: Sportpictures

Confruntarea o găsește într-o poziție extraordinară pe Dinamo, care ocupă primul loc al clasamentului, cu 14 puncte - de la venirea sa la „cârma” echipei, antrenorul portughez Nuno Campos (51 de ani) a schimbat dinamica, așa încât alb-roșii au cele mai multe goluri marcate, 14, la egalitate cu Universitatea Craiova. Dinamo vine după un rezultat de egalitate, 1-1, în deplasare, la Corvinul Hunedoara și după victoria din Cupa României, 4-1, în fața celor de la Sporting Liești cu 4-1. Gruparea originară din „Ștefan cel Mare” n-are probleme de lot, în general, cu excepția lui George Pușcaș (30 de ani), operat de hernie inghinală - cu toate că despre Cătălin Cîrjan (23 de ani) existau îngrijorări, după accidentarea din etapa precedentă, sunt șanse mari să fie recuperat la timp.

FCSB,

De cealaltă parte, însă, FCSB traversează o criză. Aflată pe poziția a cincea din clasament, gruparea de lângă Capitală vine după două eșecuri la rând în campionat, 0-1 cu CFR Cluj și 1-3 cu UTA Arad. Seria nu tocmai grozavă de rezultate le-a adus celor de la FCSB, fie că vorbim despre jucători, fie despre staff și conducere, huiduieli, critici și nemulțumiri în masă. Rezultatul din Cupa României, 5-0 cu FC Argeș, a mai îndulcit puțin situația, însă atmosfera rămâne tensionată la FCSB - cel mai recent, căpitanul Florin Tănase a plecat la Omonia Nicosia, în urma mai multor tensiuni cu cei din conducere. În vederea duelului cu Dinamo, FCSB știe clar că nu se poate baza pe fundașul sud-african Siyabonga Ngezana (29 de ani) și fundașul Mihai Popescu (33 de ani), pe fondul unor accidentări de lungă durată. Totuși, FCSB are parte de o veste bună: transferul lui Denis Drăguș (27 de ani) din fotbalul turc, fiind de așteptat să se alăture, totodată, mijlocașul kosovar Meriton Korenica (29 de ani) și mijlocașul croat Karlo Muhar (30 de ani).