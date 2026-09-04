 În plină criză, FCSB înfruntă Dinamo. Alb-roșii, lideri în Superliga României
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

În plină criză, FCSB înfruntă Dinamo. Alb-roșii, lideri în Superliga României

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dinamo și FCSB își dau întâlnire în Superliga României, acolo unde își vor măsura forțele în cadrul etapei cu numărul VIII. Disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”, duelul va începe, sâmbătă, de la ora 20.30, fiind televizat de DigiSport și PrimaSport.

Duelul va fi găzduit de stadionul „Arcul de Triumf”
Duelul va fi găzduit de stadionul „Arcul de Triumf” Foto: Sportpictures

Confruntarea o găsește într-o poziție extraordinară pe Dinamo, care ocupă primul loc al clasamentului, cu 14 puncte - de la venirea sa la „cârma” echipei, antrenorul portughez Nuno Campos (51 de ani) a schimbat dinamica, așa încât alb-roșii au cele mai multe goluri marcate, 14, la egalitate cu Universitatea Craiova. Dinamo vine după un rezultat de egalitate, 1-1, în deplasare, la Corvinul Hunedoara și după victoria din Cupa României, 4-1, în fața celor de la Sporting Liești cu 4-1. Gruparea originară din „Ștefan cel Mare” n-are probleme de lot, în general, cu excepția lui George Pușcaș (30 de ani), operat de hernie inghinală - cu toate că despre Cătălin Cîrjan (23 de ani) existau îngrijorări, după accidentarea din etapa precedentă, sunt șanse mari să fie recuperat la timp. 

FCSB, 

De cealaltă parte, însă, FCSB traversează o criză. Aflată pe poziția a cincea din clasament, gruparea de lângă Capitală vine după două eșecuri la rând în campionat, 0-1 cu CFR Cluj și 1-3 cu UTA Arad. Seria nu tocmai grozavă de rezultate le-a adus celor de la FCSB, fie că vorbim despre jucători, fie despre staff și conducere, huiduieli, critici și nemulțumiri în masă. Rezultatul din Cupa României, 5-0 cu FC Argeș, a mai îndulcit puțin situația, însă atmosfera rămâne tensionată la FCSB - cel mai recent, căpitanul Florin Tănase a plecat la Omonia Nicosia, în urma mai multor tensiuni cu cei din conducere. În vederea duelului cu Dinamo, FCSB știe clar că nu se poate baza pe fundașul sud-african Siyabonga Ngezana (29 de ani) și fundașul Mihai Popescu (33 de ani), pe fondul unor accidentări de lungă durată. Totuși, FCSB are parte de o veste bună: transferul lui Denis Drăguș (27 de ani) din fotbalul turc, fiind de așteptat să se alăture, totodată, mijlocașul kosovar Meriton Korenica (29 de ani) și mijlocașul croat Karlo Muhar (30 de ani).

Ghid de cumpărături

Nicole Kidman jpeg
În ce stare a apărut Nicole Kidman pe covorul roșu? Actrița, cu părul răvășit și clătinându-se pe tocuri Vedete internaționale
Craig Hamilton Parker
Noi previziuni alarmante pentru 2026! „Profetul Apocalipsei” anunță un posibil conflict între cinci țări Internațional
image
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea adevarul.ro
image
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile adevarul.ro

Parteneri

image
Dan Alexa, planuri mari la Poli Timișoara: „Avem o echipă de promovare!” Dialog amuzant cu Pancu după 0-2 cu Rapid: „Mai rămânea să îl bagi pe Dan Coe” www.fanatik.ro
image
O comună din România le oferă gratuit case profesorilor care vin să predea aici observatornews.ro
image
Surse: Nicuşor Dan i-a sunat pe lideri, cu o propunere de tehnocrat - surpriză pentru funcţia de prim-ministru www.antena3.ro
image
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, s-a stins din viață la 90 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Sorana Cîrstea, dezvăluire incendiară despre viața amoroasă: „Voiam o familie!” as.ro
image
Cele mai sigure locuri de pe Pământ în cazul unui război nuclear. Unde ar fi cele mai mari șanse de supraviețuire playtech.ro
image
Meme Stoica, de la FCSB la Dinamo? „I-am zis lui Borcea!” Culisele unei mutări-șoc www.fanatik.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
Arsenal (EPA) jpg
O afacere de zeci de milioane de euro: Arsenal dă lovitura Fotbal internațional
Nick Kyrgios (EPA) jpg
Și-a aflat pedeapsa: sancțiunea primită de Kyrgios pentru consum de cocaină Alte sporturi
Lionel Messi (EPA) jpg
În onoarea căpitanului. Cum va fi omagiat Messi, retras de la națională Fotbal internațional
FCSB (Sportpictures) jpg
Se reinventează FCSB? Se promit transferuri de cinci milioane de euro Fotbal intern
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Sorana Cîrstea, pe val la US Open! Cu cine se luptă pentru un loc în optimi Alte sporturi
Raúl Asencio (EPA) jpg
Tensiuni la Real: un jucător de pe „Bernabéu” are probleme cu legea Fotbal internațional
Nick Kyrgios (EPA) jpg
Situația lui Kyrgios, prins cu cocaină, se complică: declarația care îl compromite Alte sporturi
FCSB (Sportpictures) jpg
FCSB își pierde omul de bază: cel mai experimentat jucător pleacă în Cipru Fotbal intern
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net