 „Am nevoie de ajutor”. Mesajul alarmant al tatălui lui Lamine Yamal care a pus pe jar fanii Barcelonei
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„Am nevoie de ajutor”. Mesajul alarmant al tatălui lui Lamine Yamal care a pus pe jar fanii Barcelonei

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Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, a stârnit numeroase reacții în mediul online după ce a publicat pe Instagram un mesaj neobișnuit, în care le-a cerut sprijin urmăritorilor săi. Apelul, adresat comunității blaugrana, a atras atenția și prin fotografia aleasă pentru postare, în care acesta apare alături de Joan Laporta, președintele clubului FC Barcelona. Până în prezent, motivul solicitării sale nu a fost explicat public.

Lamine Yamal
Lamine Yamal Foto: EPA

Mesajul publicat de Mounir Nasraoui pe Instagram: „Am nevoie de ajutor”

Tatăl internaționalului spaniol a transmis un mesaj care a generat numeroase întrebări în rândul fanilor Barcelonei. Mounir Nasraoui a făcut apel la comunitatea clubului și a spus că traversează o perioadă în care are nevoie de sprijin.

Bună dimineața întregii familii blaugrana. Am nevoie de ajutor ca persoană și ca ființă umană”, a scris Mounir Nasraoui pe Instagram.

Postarea a fost însoțită de o fotografie alb-negru în care acesta apare alături de Joan Laporta. Asocierea imaginii cu mesajul personal a alimentat speculațiile privind natura ajutorului solicitat și posibila legătură cu oficialii clubului catalan.

Totuși, Mounir Nasraoui nu a oferit detalii despre problemele cu care se confruntă. Nu este clar dacă apelul său vizează o situație personală, una familială sau dacă are vreo legătură cu FC Barcelona.

Tatăl lui Lamine Yamal a continuat să posteze pe rețelele sociale

După mesajul care a atras atenția comunității blaugrana, Mounir Nasraoui a publicat și alte materiale pe Instagram, fără să revină cu explicații despre solicitarea inițială.

Printre postările sale s-a numărat un mesaj de susținere pentru familiile afectate de accidentul feroviar din Toledo: „Multă putere tuturor familiilor afectate de accidentul feroviar”.

Ulterior, acesta a distribuit și o fotografie alături de rapperul francez La Fouine, pe care a însoțit-o de următoarele cuvinte: „Frate, casa mea este casa ta”.

Aceste apariții online au menținut interesul urmăritorilor, însă nu au clarificat motivul pentru care tatăl lui Lamine Yamal a cerut ajutorul comunității Barcelonei.

Controversa de pe aeroportul Barcelona-El Prat, în centrul atenției

Mesajul publicat de Mounir Nasraoui a venit la scurt timp după apariția unor informații despre un presupus incident petrecut pe aeroportul Barcelona-El Prat, înaintea deplasării sale la Londra pentru gala Balonului de Aur.

Potrivit relatărilor apărute în presă, conflictul ar fi izbucnit într-o cafenea din terminal, în urma unei neînțelegeri legate de locul în care fusese așezată o haină.

Discuția ar fi degenerat, iar Guardia Civil ar fi intervenit pentru a calma spiritele. În relatările despre incident, tatăl lui Lamine Yamal este acuzat că ar fi scuipat o angajată și că ar fi amenințat o altă persoană cu un scaun.

În acest context, apelul publicat ulterior pe Instagram a atras și mai multă atenție. Absența unei explicații privind problemele sale și fotografia alături de președintele Barcelonei au lăsat loc întrebărilor în rândul suporterilor.

Până la apariția unor clarificări din partea lui Mounir Nasraoui sau a clubului catalan, motivul mesajului prin care acesta a cerut ajutor rămâne necunoscut.

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