Cât a slăbit Alessandra Ambrosio pentru show-ul Victoria’s Secret. Dieta strictă pe care a urmat-o

Alessandra Ambrosio (45 de ani) s-a pregătit intens pentru show-ul Victoria’s Secret, unde a urcat pentru a 20-a oară pe podiumul celebrului brand de lenjerie. Antrenoarea sa personală, Ludi Delfino (41 de ani), a dezvăluit pentru Daily Mail ce program de sport și alimentație a urmat modelul brazilian înainte de eveniment.

Alessandra Ambrosio s-a antrenat intens pentru această apariție Foto: Getty Images

Cele două s-au antrenat șase zile pe săptămână, iar uneori chiar șapte. Potrivit lui Delfino, Ambrosio și-a propus să slăbească aproximativ 2,3 kilograme, însă a pierdut în jur de 3,2 kilograme până la prezentare.

Programul de pregătire a inclus exerciții cu greutăți, antrenamente de rezistență, circuite, pilates și yoga. Antrenoarea a pus accentul pe fesieri și picioare, dar și pe abdomen și spate. Exercițiile pentru spate au fost importante pentru postura modelului și pentru susținerea aripilor purtate pe podium.

A doua ținută purtată de Alessandra Ambrosio în timpul show-ului Foto: Getty Images

Alessandra Ambrosio a renunțat la zahăr și la alcool

Ambrosio și-a ajustat și alimentația. Deși mânca deja sănătos, a crescut aportul de proteine și a redus carbohidrații, în special seara. În săptămânile dinaintea show-ului, a renunțat la zahăr și alcool pentru a-și atinge obiectivul.

Alessandra a declarat în trecut că înainte de show-uri ține o dietă strictă. Ea mănâncă ouă fierte și pâine integrală la micul dejun, proteine slabe și legume la prânz, iar după antrenamente bea un shake cu pudră proteică, spirulină, cacao și fructe de pădure. La cină, supermodelul consumă doar salate.

Delfino a explicat că modelele care își doresc să se mențină în formă trebuie să fie consecvente, să aibă o alimentație echilibrată și să facă sport regulat.

Alessandra Ambrosio a debutat la show-ul Victoria’s Secret în anul 2000 și a devenit „înger” oficial al brandului în 2004. De-a lungul carierei, a purtat numeroase ținute spectaculoase pe podium. La ediția din acest an, printre aparițiile sale s-a numărat și o pereche impresionantă de aripi decorate cu franjuri argintii.

Cu 20 de participări, modelul brazilian se află pe locul al doilea în clasamentul aparițiilor la show, după Adriana Lima, care a urcat pe podium de 21 de ori.