 Alexandra Stan și-a botezat fetița în mare secret. Imagini emoționante de la ceremonia micuței Eva
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VideoAlexandra Stan și-a botezat fetița în mare secret. Imagini emoționante de la ceremonia micuței Eva

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Alexandra Stan a avut parte de un eveniment special în familie, pe care a preferat să îl organizeze departe de atenția publicului. Artista și-a creștinat fetița, Eva, în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat doar rudele și persoanele apropiate. La aproximativ o lună de la botez, cântăreața a publicat pe rețelele de socializare câteva imagini de la eveniment, dezvăluind și cine sunt cei care au devenit părinții spirituali ai micuței.

Alexandra Stan și-a creștinat fiica în orașul natal
Alexandra Stan și-a creștinat fiica în orașul natal Foto: Instagram

Artista a devenit mamă pe 10 august, când a adus-o pe lume pe fiica sa, Eva. După primele săptămâni petrecute alături de micuță, Alexandra Stan a pregătit și ceremonia de creștinare, care a avut loc în orașul său natal, Constanța.

Evenimentul a fost unul intim, fără o petrecere publică sau numeroși invitați. Slujba religioasă s-a desfășurat la Biserica „Sfântul Nicolae”, iar nașii fetiței au fost actrița Aylin Cadîr și Bebbe Paicu.

La o lună după ceremonie, cântăreața a decis să împărtășească bucuria cu urmăritorii săi de pe Instagram. Aceasta a publicat un videoclip cu mai multe momente de la botez și a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit despre cât de repede a trecut timpul.

„Acum o lună am creștinat-o pe Evushka noastră la Constanța, la dragul nostru părinte Marius, la Biserica Sf. Nicolae, alături de familie și nașii noștri iubiți, @aylincadir și @bebbepaicu. Mi se pare incredibil că am clipit puțin și a trecut deja o lună! Wow!”.

Alexandra Stan, la un pas de moarte după ce a devenit mamă

Bucuria venirii pe lume a micuței Eva a fost umbrită de o perioadă extrem de dificilă pentru Alexandra Stan. Deși nașterea din 10 august a decurs fără complicații, iar fetița era perfect sănătoasă, artista s-a confruntat ulterior cu probleme medicale grave.

Starea cântăreței s-a deteriorat brusc, iar aceasta a ajuns într-o situație critică, în care intervenția promptă a medicilor a fost esențială pentru salvarea vieții sale.

Experiența a fost una traumatizantă pentru artistă, care a trecut prin momente cumplite la scurt timp după ce devenise mamă. Ulterior, Alexandra Stan a mărturisit că această cumpănă i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții și asupra lucrurilor care contează cu adevărat.

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