Averea miliardarului Dinu Patriciu a fost scoasă la licitație. Familia acestuia a pierdut bătălia cu băncile

Războiul judiciar purtat ani la rând de moștenitorii lui Dinu Patriciu a fost spulberat de executori. Văduva, fosta soție și copiii magnatului s-au luptat în instanțe pentru o avere evaluată în trecut la peste două miliarde de euro, însă bunurile rămase au fost scoase la vânzare silită.

Executorii scot la vânzare silită bunurile rămase după moartea lui Dinu Patriciu Foto: arhivă

Măsura vine pentru a stinge un credit bancar colosal lăsat în urmă de afaceristul decedat în 2014, procesul de executare vizând o sumă care depășește jumătate de miliard de lei.

Decizia instanței din București: executare silită pentru o datorie bancară colosală

Judecătoria Sectorului 3 a admis solicitarea biroului de executori judecătorești, dispunând comunicarea oficială a documentelor de vânzare silită către moștenitori la adresele indicate, inclusiv în Cipru, sub normele procedurale europene. Procedura vizează recuperarea unui împrumut de peste 528 de milioane de lei, la care se adaugă cheltuieli de judecată și executare de peste 1,2 milioane de lei.

„Admite cererea formulată de petentul BEJ. Dispune comunicarea înscrisurilor reprezentate de proces-verbal de licitaţie din 10.06.2026 şi publicaţie de vânzare emisă în data de 24.06.2026 redactate în limba română către destinatarul Patriciu, la adresa din Cipru. Executorie. Cu apel în 30 zile de la comunicare”, a decis instanța, potrivit Spy News.

Testamentul de la Londra și partea lăsată amantei Melanie Chen

În timp ce familia legitimă a rămas blocată în procese interminabile de partaj și executări bancare, o parte însemnată din active a ajuns în alte mâini. Cu puțin timp înainte să se stingă din viață, Dinu Patriciu i-a transferat partenerei sale asiatice, Melanie Chen, o companie evaluată la sute de milioane și o colecție de tablouri estimată la două milioane de euro.

În plus, prin testament, afaceristul i-a lăsat acesteia 12,5% din avere drept recunoștință pentru sprijinul acordat în ultima etapă a vieții. Dinu Patriciu a murit în august 2014, la vârsta de 64 de ani, într-un spital din Londra, pe fondul unor complicații pulmonare apărute după un transplant hepatic, lăsând în urmă un imperiu financiar măcinat de datorii și litigii de familie.