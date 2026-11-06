 Cum își câștigă banii Tony, fiul Mădălinei Apostol. Tânărul are mai multe surse de venit
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Cum își câștigă banii Tony, fiul Mădălinei Apostol. Tânărul are mai multe surse de venit

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La aproape două luni de la dispariția prematură a Mădălinei Apostol, familia încearcă să își regăsească echilibrul, iar povara responsabilităților a căzut pe umerii celor apropiați. 

Din ce își câștigă existența fiul cel mic al Mădălinei Apostol
Din ce își câștigă existența fiul cel mic al Mădălinei Apostol Foto: instagram

Printre cei trei copii rămași orfani de mamă, cel mai vocal și prezent în atenția publică este Tony Apostol, fiul cel mic al fostului model. În vârstă de 22 de ani, tânărul a stârnit adesea curiozitatea și comentariile comunității din online din cauza aparițiilor sale la volanul unor mașini extrem de scumpe și a stilului de viață exclusivist.

Într-o serie de declarații exclusive acordate pentru Spynews.ro, Tony a dat cărțile pe față despre modul în care își câștigă existența, dezvăluind că activează în domenii diverse pentru a-și susține familia și frații.

Tony, fiul Mădălinei Apostol, are trei surse de venit

Departe de a se baza pe aparențe, tânărul susține că muncește neîntrerupt și că își împarte timpul între deplasări prin toată țara și birourile de afaceri. Prima sa activitate majoră se leagă de sectorul transporturilor rutiere grele, unde a pus bazele unei afaceri alături de un asociat:

„Eu sunt plecat destul de mult, acum fac o firmă de TIR-uri și sunt foarte aglomerat perioada asta. De asta nici nu prea mai sunt în București. Eu am și un proiect pe YouTube în care schimbăm viața unui copil nevoiaș pentru 24 de ore. Eu sunt în colaborare cu cineva cu firma de transport de TIR-uri”, a dezvăluit Tony Apostol pentru Spynews.ro.

Dincolo de camioane, o a doua sursă importantă de bani o reprezintă piața imobiliară. Tânărul s-a asociat chiar cu Cătălin Grozavu, fostul partener de viață al Mădălinei Apostol și tatăl surorii sale mai mici, Miriam:

„Mai fac treabă și cu Cătălin în imobiliare, e foarte ok. Nu am timp să mă plictisesc. Am o grămadă de proiecte acum de făcut cu niște cântăreți, fac seria asta în care ajutăm câte un copil de la casa de copii și îl ducem să-și întâlnească artiștii preferați, avem grijă de el. Vreau să fac și treaba asta în online, toți prietenii mei fac, deci am decis să fac și eu.”

În acest mod, veniturile din transport, dividendele din proiectele rezidențiale și monetizarea din mediul digital îi conturează stabilitatea financiară, oferindu-i totodată resursele necesare pentru a se implica în campanii caritabile dedicate copiilor din centrele de plasament.

Răspuns tranșant după reproșurile bunicii: „E pe mâini bune, avem oameni care merg la ea des”

Intervenția lui Tony a venit și pe fondul mărturisirilor făcute recent de bunica sa, care s-a plâns public că se simte abandonată și că nepoții o caută foarte rar de la decesul fiicei sale.

Tânărul a ținut să nuanțeze situația, explicând că distanța fizică este cauzată exclusiv de programul încărcat și de obligațiile de a asigura viitorul fraților săi, în special al micuței Miriam, pe care încearcă să o ferească de suferință:

„Bunica e foarte bine, noi avem treabă de făcut, avem grijă de familie, ne mișcăm în stânga, în dreapta. Ea e foarte ok, avem oameni care merg la ea foarte des”, a asigurat Tony Apostol.

Asumându-și rolul de stâlp al familiei alături de fratele său mai mare, tânărul susține că prioritățile sale s-au reconfigurat radical, canalizându-și energia spre muncă și protejarea celor dragi în fața celei mai grele cumpene prin care au trecut vreodată.

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