 Divorț neașteptat în showbiz! Dragoș Săvulescu și Angela Martini s-au despărțit după 7 ani de căsnicie
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Divorț neașteptat în showbiz! Dragoș Săvulescu și Angela Martini s-au despărțit după 7 ani de căsnicie

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Un nou divorț zguduie lumea showbiz-ului românesc! Dragoș Săvulescu și Angela Martini au decis să meargă pe drumuri separate, după mai mulți ani de relație și șapte ani de căsnicie. Zvonurile apărute în vara acestui an, potrivit cărora cei doi s-ar afla în pragul divorțului, par să se confirme, după ce fosta Miss Universe Albania a făcut un anunț neașteptat în mediul online.

Dragoș Săvulescu și Angela Martini.
Dragoș Săvulescu și Angela Martini. Foto: Instagram

Angela Martini a vorbit deschis despre încheierea mariajului cu Dragoș Săvulescu și a transmis un mesaj prin care a anunțat că povestea lor de iubire a ajuns la final. Chiar dacă au decis să se despartă, cei doi își doresc să păstreze o relație bună de dragul fiului lor, Kyree, care va rămâne prioritatea amândurora.

Angela Martini: „Îi doresc lui Dragoș toată fericirea”

Fosta Miss Universe Albania i-a transmis și un mesaj fostului soț, mărturisind că îi dorește multă fericire și liniște în continuare. Totodată, aceasta le-a mulțumit celor care le-au fost alături și a cerut respectarea intimității familiei în această perioadă delicată.

„După un capitol plin de însemnătate petrecut împreună, relația noastră a ajuns la final. Fiul nostru rămâne cel mai important și minunat cadou al timpului petrecut împreună, iar fericirea și starea lui de bine vor fi întotdeauna prioritatea noastră. Îi doresc lui Dragoș toată fericirea. Vă mulțumesc pentru bunătate și pentru că ne respectați intimitatea!”, a scris Angela Martini, pe Instagram.

Angela și Dragoș au anunțat despărțirea.
Angela și Dragoș au anunțat despărțirea. Foto: Instagram

Potrivit informațiilor publicate de Spynews, cei doi ar fi depus actele de divorț în luna octombrie a anului trecut, invocând diferențe ireconciliabile. Totodată, Angela Martini ar fi solicitat ca fiul lor să locuiască atât cu mama, cât și cu tatăl, astfel încât ambii părinți să poată fi prezenți în viața micuțului.

Dragoș Săvulescu și Angela Martini au devenit părinți prin intermediul unei mame surogat

Dragoș Săvulescu și Angela Martini au devenit părinți la finalul anului 2021, când în familia lor a venit pe lume micuțul Kyree. Cei doi au ales să apeleze la o mamă surogat pentru a-și îndeplini visul de a avea un copil, iar Angela a vorbit la momentul respectiv despre decizia lor și despre motivele care au stat la baza acesteia.

Fosta Miss Universe Albania a explicat că procedura a fost una atent analizată și că știe cât de neobișnuită poate părea această alegere în anumite țări europene, atât din punct de vedere legal, cât și cultural.

„Din motive personale, am decis ca bebelușul nostru să fie purtat de o mamă surogat. Știu cât de neobișnuită este o astfel de procedură în Europa din punct de vedere al legalității și al culturii”, recunoaște Martini.

„Am putut alege sexul copilului nostru”

Angela Martini a făcut atunci și alte dezvăluiri despre procesul prin care au trecut pentru a deveni părinți, vorbind inclusiv despre posibilitatea de a alege sexul copilului și despre selecția embrionilor.

„Am putut alege sexul copilului nostru. Am reușit să amestecăm cele mai puternice și mai sănătoase ovule și spermatozoizi, eliminând alergiile, bolile autoimune, riscurile de cancer și așa mai departe”, a povestit Angela.

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