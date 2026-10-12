 Fiica lui Victor Socaciu își caută dreptatea în instanță: „Pentru tata lupt până la capăt!” Cum îi apare în vis
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Fiica lui Victor Socaciu își caută dreptatea în instanță: „Pentru tata lupt până la capăt!” Cum îi apare în vis

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Ana-Maria Socaciu, fiica lui Victor Socaciu, a decis să se alăture văduvei Brândușa Socaciu, în procesul intentat pentru aflarea cauzei reale a morții artistului. A fost sau nu malpraxis, o greșeală medicală? Ana-Maria Socaciu, fiica regretatului solist, face primele declarații. Exclusiv pentru Click!, ne-a povestit despre lupta pentru dreptate, în instanță, dar și despre legătura paranormală, de dincolo de lumi, cu tatăl ei, care a părăsit această lume mult prea devreme.

Ana-Maria Socaciu, alături de părinții ei. Ea luptă pentru aflarea adevărului, în cazul morții tatălui Victor Socaciu
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Ana-Maria Socaciu, alături de părinții ei. Ea luptă pentru aflarea adevărului, în cazul morții tatălui Victor Socaciu Foto: Facebook

Ana-Maria Socaciu: „Îi datorez memoriei tatălui meu puterea de a merge înainte”

Ana-Maria Socaciu nu se dă bătută și vrea să afle adevărata cauză a decesului tatălui ei. Prin urmare, s-a alăturat văduvei Brândușa Simion, în acest proces, în care se va stabili dacă a fost sau nu o greșeală medicală. Iată și declarațiile acesteia privind acest caz:

„Drumul pe care am pornit în căutarea adevărului mi se pare uneori prea lung și anevoios. De multe ori, în fața greutăților, am fost la un pas de a renunța.

„Tribunalul Constanța a dispus anularea raportului de expertiză medico-legală”

Dar știu că îi datorez memoriei tatălui meu puterea de a merge înainte, chiar și atunci când simt că nu o mai am. Iată însă un prim rezultat important: în procesul privind moartea tatălui meu, Victor Socaciu, Tribunalul Constanța a dispus anularea raportului de expertiză medico-legală, care va fi refăcut integral.

O probă esențială, poate chiar cea mai importantă pentru aflarea adevărului, va fi astfel administrată din nou. Pentru mine, acest pas înseamnă și puterea de a continua. În căutarea adevărului, un om poate face două greșeli fundamentale: să nu pornească la drum și să nu meargă până la capăt. Eu am pornit. Și, pentru tata, voi merge până la capăt!”.

„Îl visez pe tata în momentele-cheie ale vieții mele”

Ana-Maria Socaciu ne-a vorbit și despre legătura paranormală, de dincolo de lumi, cu părintele ei, Victor Socaciu: 

„Îl visez pe tata. Dacă înainte îl visam de dor, iar visele erau foarte dese, acum îl visez mai rar, dar întotdeauna în momente-cheie ale vieții mele: când mă frământă ceva, când îmi doresc mult un lucru sau când am de făcut o alegere.

Îmi apare ca o confirmare că este și el alături de îngerii care lucrează, în taină, să mi se împlinească dorința. Iar când am de ales, visele sunt și mai clare, mai precise, și mă trezesc știind ce am de făcut”, a mai menționat fiica lui Victor Socaciu, exclusiv pentru Click!

„Am absolvit Teologia și am crezut întotdeauna în existența celor care au plecat de aici”

Aceasta a mai adăugat, exclusiv pentru Click!:

„Am absolvit Teologia și am crezut întotdeauna în existența celor care au plecat de aici, cu aceeași certitudine cu care cred în propria existență atunci când îmi văd chipul în oglindă. Cred că ei există dincolo, doar fără partea fizică. Sunt. Dar nu aș fi crezut niciodată că voi ajunge să simt atât de viu această legătură.

Ceea ce înainte credeam, acum trăiesc pe pielea mea. Pentru mine, nu este doar o formă de a umple un gol, cum poate ar crede unii, ci ceva cât se poate de real.

„Eu cred că toți primim semne, doar că uneori ne îndoim de ele”

Sper ca oamenii care vor citi acest articol să treacă dincolo de povestea vieții tatălui meu, dincolo de cine a fost Victor Socaciu, și să se gândească la viața lor, la cei dragi care au plecat.

Să aibă încredere în acele semne pe care le simt venind de la ei. Eu cred că toți le primim, doar că uneori ne îndoim de ele. Mi-aș dori să nu le mai alungăm prin îndoială, să le lăsăm să ne aducă liniște și apropiere. Eram obișnuită să-l sun pe tata la telefon. Acum mă bucur de diminețile în care mă trezesc cu sentimentul că am stat de vorbă”.

Brândușa Socaciu, văduva artistului: „Lupta abia acum începe”

Procesul, intentat de Brândușa Socaciu, în urmă cu trei ani, continuă:

„Procesul va continua acum cu refacerea acestei expertize INML, pentru obiectivul deja încuviințat inițial, însă, față de modificările survenite între timp în dosar (a intervenit în interes personal si Ana Maria, fiica lui Victor, iar eu am extins solicitările împotriva medicului pârât si pentru alte aspecte distincte de decesul lui Victor), cred că expertiza va avea obiective suplimentare. Instanța va stabili unde se va realiza ea in viitor.

Deși este un proces vechi, de mai mult de 3 ani, simt și știu că lupta, pentru stabilirea adevărului, în situația pe care o reclamăm eu și Ana Maria, abia acum începe cu adevărat”, a declarat Brândușa Socaciu, exclusiv pentru Click!

Victor Socaciu a încetat din viață la vârsta de 68 de ani

Marele solist de muzică folk Victor Socaciu a încetat din viață în timpul pandemiei de Covid-19, pe 27 decembrie 2021, la vârsta de 68 de ani. A fost înmormântat în Cimitirul din Cornu, comună unde deținea o superbă casă de vacanță.

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