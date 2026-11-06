 Jean Paler, din nou pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu actorul după al doilea AVC: „Mă simt mai bine”
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Jean Paler, din nou pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu actorul după al doilea AVC: „Mă simt mai bine”

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Actorul Jean Paler a trecut printr-o nouă perioadă dificilă, după ce problemele de sănătate l-au trimis din nou pe patul de spital. Artistul, care s-a confruntat de-a lungul anilor cu afecțiuni cardiace grave și două accidente vasculare cerebrale, a avut nevoie recent de o nouă internare. După câteva zile în care nu a putut fi contactat, actorul a revenit cu un telefon și a oferit detalii despre situația sa.

Jean Paler
Jean Paler Foto: Facebook

Vestea a venit după ce absența sa din ultimele săptămâni a ridicat semne de întrebare. Jurnaliștii Spynews.ro au încercat în repetate rânduri să vorbească cu Jean Paler, însă acesta nu a răspuns apelurilor. Ulterior, artistul a sunat înapoi și a explicat de ce nu fusese disponibil. Acesta tocmai fusese externat, cu doar câteva ore înainte de discuție, și a mărturisit că se simte mai bine.

Jean Paler, din nou internat după problemele medicale

Nu este prima dată când actorul se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Istoricul său medical este marcat în special de afecțiunile cardiace, care au necesitat intervenții repetate și tratamente complexe.

În decembrie 2012, Jean Paler a suferit un preinfarct, iar medicii au fost nevoiți să îi monteze trei stenturi. Ulterior, au apărut alte complicații, printre care infarcte și episoade de aritmie. Pentru a-i monitoriza și gestiona problemele cardiace, specialiștii au decis inclusiv montarea unui defibrilator.

O altă perioadă extrem de dificilă a fost vara anului 2023. Actorul se afla pe litoral, unde avea programate mai multe spectacole, când i s-a făcut rău. A fost transportat la spital și internat la Terapie Intensivă, în urma unei crize cardiace și a unui puseu de tensiune.

Spitalizarea s-a prelungit pe parcursul mai multor luni, timp în care Jean Paler a trecut prin noi intervenții medicale. În urma acestora, numărul stenturilor montate a ajuns la nouă.

Actorul a suferit două accidente vasculare cerebrale

Pe lângă afecțiunile cardiace, Jean Paler a avut de înfruntat și două accidente vasculare cerebrale. Primul s-a produs în decembrie 2023, când actorul s-a trezit în timpul nopții și a constatat că nu își mai putea mișca partea dreaptă a corpului.

Fiica sa a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor și a alertat cadrele medicale. Artistul a fost transportat de urgență la spital, unde a primit îngrijirile necesare. După acel episod, a urmat o perioadă îndelungată de recuperare, în care a depus eforturi pentru a-și recăpăta mobilitatea.

Aproape trei ani mai târziu, în septembrie 2026, actorul a trecut din nou printr-un asemenea episod medical. Jean Paler a suferit al doilea AVC și a ajuns iarăși în spital, unde a fost supus unor evaluări și a primit tratament.

Ce le-a transmis Jean Paler celor care s-au îngrijorat pentru el

După o perioadă în care nu a mai putut fi contactat, actorul a revenit cu vești despre starea sa. Potrivit declarațiilor oferite pentru Spynews.ro, Jean Paler fusese externat cu doar câteva ore înainte de conversație.

Artistul a confirmat că a avut nevoie de o nouă internare, însă a transmis că se simte mai bine după ce a părăsit spitalul. Absența sa din ultima perioadă a fost explicată astfel prin problemele medicale cu care s-a confruntat.

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