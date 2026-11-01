5 flori pe care să nu le plantezi niciodată toamna. Pot muri la primul îngheț

Românii care stau la curte deja știu prea bine faptul că toamna este momentul perfect pentru a planta anumite flori. Există nenumărate variante de plante la care putem apela, deoarece acestea preferă temperaturile mai reci din această perioadă a anului. Însă, există și unele flori care nu trebuie plantate niciodată toamna.

Hibiscusul nu trebuie plantat toamna Foto: AdobeStock Images

Dacă ne numărăm printre românii care stau la curte, atunci cu siguranță ne vom dori să avem un spațiu cât mai spectaculos, plin de culoare și de parfumuri plăcute, indiferent de data din calendar. Însă, potrivit Real Simple, există unele flori care, deși arată superb, nu trebuie niciodată plantate toamna!

Dalii

Toamna nu este un moment potrivit pentru plantarea daliilor, deoarece aceste plante perene sensibile la frig se dezvoltă cel mai bine în climatele calde.

„Spre deosebire de bulbii rezistenți la frig, plantați primăvara, daliile nu au proprietăți naturale care să le permită să supraviețuiască temperaturilor de îngheț”, explică expertul în grădinărit Bryan Wu. „Dacă unul dintre tuberculii lor îngheață, apa din interiorul celulelor se dilată și distruge țesuturile, transformându-l într-o masă moale și sfărâmicioasă”, mai spune acesta.

Hibrizi de Echinacea

Mulți dintre noi putem crede că această plantă perenă rezistentă poate face față frigului, dar soiurile hibride mai noi nu se descurcă deloc bine cu frigul. Acestea pot fi mai sensibile la temperaturile scăzute, în special atunci când sunt abia plantate.

Cel mai bine este să le oferim timp să-și dezvolte un sistem radicular puternic spre sfârșitul verii, pentru a reduce riscul de deteriorare în timpul iernii.

Sporul casei

Este crucial să nu plantăm niciodată flori anuale care vor muri la primul îngheț. Printre acestea se numără sporul casei, o plantă foarte sensibilă la temperaturile scăzute, care se va ofili rapid și va muri atunci când este expusă la condiții de îngheț.

Hibiscus

Hibiscusul este o plantă tropicală, ceea ce înseamnă că iubește soarele, căldura și umiditatea. Practic, toamna nu este deloc un sezon bun pentru a planta această floare.

„Este sensibil la frig și poate avea de suferit sau chiar poate muri atunci când temperaturile scad sub 10 °C ori dacă apare un îngheț brusc”, explică Wu.

Plantarea hibiscusului direct în sol toamna nu îi oferă suficient timp să se adapteze sau să dezvolte rădăcini puternice înainte de sosirea vremii reci.

Panicum virgatum

Această iarbă ornamentală preferă vremea caldă, așa că nu se va dezvolta bine dacă o vom planta în perioada rece a anului. Același lucru este valabil și pentru alte ierburi ornamentale de sezon cald, inclusiv Schizachyrium (iarba albastră de prerie) și Miscanthus (iarba de argint japoneză).