Broccoli, mai sănătos dacă respecți acest truc? Ce trebuie să faci înainte de gătirea acestuia

Broccoli este una dintre cele mai apreciate legume pentru valoarea sa nutritivă, însă modul în care îl pregătești poate influența beneficiile pe care le obții. Un gest banal, pe care îl poți face înainte de a aprinde aragazul, ar putea favoriza formarea sulforafanului, un compus vegetal intens studiat de cercetători. Iată ce trebuie să faci pentru a valorifica mai bine proprietățile acestei legume.

Greșeala pe care o fac multe gospodine când gătesc broccoli! Foto: arhiva

De ce este important să tai broccoli înainte de a-l găti

Broccoli este bogat în vitamine, minerale, fibre și compuși vegetali care contribuie la o alimentație echilibrată. Totuși, puțini știu că pregătirea legumei înainte de gătire poate influența procesele chimice prin care se formează anumite substanțe benefice.

Un exemplu este sulforafanul, un compus natural care se găsește în broccoli sub forma unui precursor, numit glucorafanină. Pentru ca acesta să se transforme în sulforafan, este importantă acțiunea unei enzime numite mirozinază.

Această enzimă intră în contact cu precursorii săi atunci când structura legumei este ruptă, prin tăiere sau zdrobire. Astfel, un gest aparent lipsit de importanță poate declanșa reacții biochimice care influențează compoziția broccoliului.

Problema apare atunci când leguma este pusă imediat la gătit. Căldura poate reduce activitatea mirozinazei, limitând posibilitatea formării sulforafanului. De aceea, specialiștii în nutriție și cercetătorii care studiază prepararea legumelor crucifere acordă atenție atât modului de tăiere, cât și intervalului dintre pregătire și gătire.

Cât timp trebuie să lași broccoli după ce l-ai tăiat

Un truc simplu pe care îl poți încerca în bucătărie este să lași broccoliul tăiat în repaus înainte de a-l prepara termic.

După ce speli leguma și o împarți în buchețele, las-o deoparte pentru aproximativ 30 de minute. În acest interval, reacțiile enzimatice pot favoriza formarea sulforafanului înainte ca broccoliul să intre în contact cu temperaturi ridicate.

Nu este nevoie să adaugi sare, ulei sau alte ingrediente. Este suficient să tai leguma și să îi acorzi timp înainte de gătire.

Totuși, este important de precizat că nu există o durată universală care să garanteze o anumită cantitate de sulforafan. Rezultatul depinde de mai mulți factori, inclusiv de soiul broccoliului, condițiile de preparare și metoda de gătire aleasă.

Prin urmare, cele 30 de minute reprezintă un reper practic, nu o regulă absolută. Ideea principală este să nu grăbești trecerea de la tăiere la prepararea termică.

Cum să gătești broccoli pentru a păstra cât mai mulți nutrienți

Pe lângă pregătirea legumei înainte de gătire, metoda folosită poate influența cantitatea de vitamine și compuși vegetali care rămân în preparatul final.

Fierberea îndelungată poate favoriza pierderea unor substanțe nutritive. Vitamina C, de exemplu, este sensibilă la căldură, iar o parte dintre vitaminele și compușii solubili în apă pot ajunge în lichidul de fierbere.

În schimb, gătirea la abur este o alternativă utilă, deoarece broccoliul nu este scufundat în apă. Atunci când timpul de preparare este scurt, această metodă poate ajuta la păstrarea unor nutrienți.

Un studiu publicat în revista Plant Foods for Human Nutrition a analizat efectele diferitelor metode de preparare asupra compoziției broccoliului. Rezultatele au arătat că impactul asupra glucosinolatelor variază în funcție de metoda utilizată și de condițiile de gătire.

Pentru a include broccoliul în meniu fără a-i compromite inutil valoarea nutritivă, poți încerca următoarele variante:

Broccoli la abur: gătește buchețelele pentru o perioadă scurtă, până când se înmoaie ușor, dar își păstrează textura.

gătește buchețelele pentru o perioadă scurtă, până când se înmoaie ușor, dar își păstrează textura. Broccoli la tigaie: sotează-l rapid, folosind o cantitate moderată de ulei și evitând prepararea excesivă.

sotează-l rapid, folosind o cantitate moderată de ulei și evitând prepararea excesivă. Broccoli la microunde : utilizează puțină apă și un timp de gătire adaptat cantității.

: utilizează puțină apă și un timp de gătire adaptat cantității. Broccoli în supe: dacă alegi să îl fierbi, poți folosi lichidul în preparatul final, pentru a valorifica o parte dintre substanțele care trec în apă.

Scopul nu este să eviți complet căldura, ci să alegi o metodă de preparare potrivită, care să păstreze un echilibru între gust, textură și aportul nutritiv.

Ce beneficii are broccoli pentru organism

Broccoli se remarcă prin conținutul de vitamina C, vitamina K, folați, fibre și carotenoizi. În plus, face parte din familia legumelor crucifere, cunoscute pentru prezența glucosinolaților și a altor compuși vegetali de interes pentru cercetarea nutrițională.

Fiecare dintre acești nutrienți are un rol specific în organism.

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și protejează celulele împotriva stresului oxidativ. De asemenea, participă la formarea normală a colagenului și ajută la absorbția fierului din surse vegetale.

Vitamina K are un rol important în coagularea normală a sângelui și contribuie la menținerea sănătății oaselor.

Fibrele alimentare susțin funcționarea normală a sistemului digestiv și pot contribui la menținerea senzației de sațietate. Din acest motiv, broccoliul poate fi o alegere potrivită în mesele persoanelor care urmăresc să aibă o alimentație echilibrată.

Sulforafanul, unul dintre compușii formați din precursorii prezenți în broccoli, este studiat pentru efectele sale biologice, inclusiv pentru rolul potențial în mecanismele de apărare celulară și în răspunsul organismului la stresul oxidativ.

Cu toate acestea, rezultatele obținute în laborator nu demonstrează automat că un anumit aliment previne sau tratează boli la oameni. Beneficiile broccoliului trebuie înțelese în contextul unei alimentații variate, alături de alte legume, fructe și surse de nutrienți.

Broccoli crud sau gătit: care variantă este mai sănătoasă?

Atât broccoliul crud, cât și cel gătit pot face parte dintr-o dietă sănătoasă. Alegerea depinde de preferințele personale, de toleranța digestivă și de modul în care leguma este pregătită.

Consumat crud, broccoliul păstrează activitatea mirozinazei, o enzimă implicată în formarea sulforafanului. Totuși, acest lucru nu înseamnă că varianta crudă este întotdeauna superioară.

Prepararea termică poate reduce cantitatea anumitor vitamine și poate afecta activitatea unor enzime, dar modifică și structura legumei. Efectele depind de temperatura utilizată, durata gătirii și cantitatea de apă.

Pentru unele persoane, broccoliul gătit poate fi mai ușor de consumat și tolerat decât cel crud. În plus, metodele de preparare rapidă permit obținerea unei texturi plăcute fără a găti excesiv leguma.

O soluție practică este să alternezi variantele: broccoli crud în salate, broccoli la abur ca garnitură sau broccoli sotat alături de pește, ouă ori alte surse de proteine.

Trucul simplu care îți poate schimba rutina din bucătărie

Nu ai nevoie de aparate speciale sau de ingrediente costisitoare pentru a pregăti broccoliul într-un mod atent la valoarea sa nutritivă. Este suficient să introduci un pas suplimentar în rutina de gătit: taie leguma și las-o în repaus înainte de a o expune la căldură.

Asocierea acestei etape cu o metodă de preparare blândă, precum gătirea la abur, poate favoriza formarea unor compuși benefici și poate contribui la păstrarea anumitor nutrienți.

Totuși, nu trebuie să transformi acest truc într-o regulă rigidă. Nu există o metodă care să păstreze integral toate substanțele nutritive, iar alimentația sănătoasă nu depinde de un singur ingredient sau de un singur procedeu.

Cel mai important este să consumi regulat legume și să variezi metodele de preparare. Iar dacă obișnuiești să gătești broccoli imediat după ce îl tai, câteva minute de planificare în plus pot fi un obicei simplu de încercat.