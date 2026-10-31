Cum îți poți proteja casa de șoareci în sezonul rece. Metoda simplă care îi ține la distanță

Pe măsură ce temperaturile vor începe să scadă din ce în ce mai mult, riscul ca în casele noastre să-și facă apariția șoarecii și șobolanii devine din ce în ce mai mare. Din fericire, există o metodă simplă care ne poate ajuta să ținem la distanță aceste rozătoare neplăcute.

Șobolanii vor încerca să intre în casă toamna Foto: Shuttersotck

Vremea din țara noastră devine din ce în ce mai rece, așa că este important să verificăm toate locurile pe unde se pot strecura șobolanii în casa noastră. Aceste rozătoare vor încerca să pătrundă în interiorul caselor pentru a rezista mai ușor peste iarnă, așa că este important să știm precis cum le putem ține la distanță.

Șoarecii pot pătrunde prin crăpături și deschizături foarte mici, cu o lățime de aproximativ 6 mm, echivalentul diametrului unui creion. Aceștia își folosesc mustățile pentru a detecta aerul cald care iese din locuință prin diverse fisuri, astfel încât să identifice locurile prin care pot pătrunde în interior, conform Southern Living.

Cum poți ține șoarecii la distanță

Pentru a ne asigura că șoarecii nu se vor strecura în casă prin diverse fisuri, va trebui să inspectăm cu atenție exteriorul casei și să astupăm orice spațiu îngust, crăpătură sau gaură din fundație, fațadă, zidărie, coșul de fum sau elementele decorative din lemn. Putem folosi plasă metalică, chit de etanșare pentru exterior, lână de oțel sau lână de cupru pentru a evita problema șoarecilor.

Chiar și ferestrele și ușile pot fi căi de acces pentru șoareci. Toate ușile care dau spre garaj sau spre locuință ar trebui să fie prevăzute cu garnituri de etanșare în stare bună, care să acopere spațiile de sub ele.

De asemenea, ușa de garaj rabatabilă ar trebui să fie etanșată de-a lungul marginilor laterale și în partea de jos, pentru a împiedica șoarecii să pătrundă prin deschiderile mai mari.

Curtea trebuie îngrijită cu atenție

Dacă stăm la curte, este important să tundem vegetația din jurul casei. Dacă curtea noastră atrage șoarecii, aceștia ar putea ajunge, în cele din urmă, și în interiorul locuinței. Iarba înaltă și arbuștii crescuți excesiv le oferă șoarecilor adăpost și protecție în timp ce caută o cale de acces în casă.

Este important să menținem plantele tunse, astfel încât să nu atingă pereții locuinței, și să evităm să depozităm mulciul direct lângă fundație.

Iar, nu în ultimul rând, trebuie să eliminăm sursele de hrană. Firimiturile și resturile vărsate trebuie șterse, iar alimentele din cămară trebuie ținute în recipiente din plastic, închise ermetic. Șoarecii pot roade cu ușurință pungile și cutiile.