 De ce pungile de chipsuri au mereu un spațiu gol. Ce se află, de fapt, în interiorul ambalajului
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De ce pungile de chipsuri au mereu un spațiu gol. Ce se află, de fapt, în interiorul ambalajului

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Un detaliu pe care deja l-am observat cu toții este faptul că pungile de chipsuri conțin, întotdeauna, mult mai puține chipsuri decât încap în ambalaj. Acest detaliu nu este un accident, ci are un rol foarte practic, care protejează produsul.

Spațiul gol din ambalaje este important / foto: AdobeStock
Spațiul gol din ambalaje este important / foto: AdobeStock

Pungile de chipsuri au fost întotdeauna un subiect de discuție datorită faptului că, odată ce le deschidem, vedem imediat că au un conținut mult mai mic decât ar da impresia ambalajul. Acest lucru nu este o coincidență, ci un detaliu intenționat care are un rol practic, potrivit EatingWell.

Înainte de a deschide punga de chipsuri, în interiorul ei nu se află doar aer simplu. În realitate, în pungă se află azot, un gaz inert menit să protejeze produsul. Spațiul gol din pungile de chipsuri este cunoscut drept „volum neocupat”, iar datorită lui, chipsurile rămân, în mare parte, întregi în timpul transportului către magazine.

Spațiul gol din ambalaje are un rol practic

Dacă nu ar exista acest spațiu gol din ambalaje, atunci când am cumpărat o pungă de chipsuri, cele mai multe dintre ele vor fi deja distruse. În plus, faptul că în aceste pungi este folosit azot ajută chipsurile să rămână proaspete mai mult timp.

Azotul nu degradează alimentele în același mod precum oxigenul. Cu ajutorul acestui gaz, produsul se va menține proaspăt mai mult timp și va avea același gust intens întotdeauna.

Ajută produsele să rămână proaspete

Este important să știm că chipsurile sunt vândute în funcție de greutate, iar dimensiunea ambalajului nu este menită să indice și cantitatea de chipsuri din interior. Chiar dacă pachetul poate părea mai mult gol, el va conține întotdeauna greutatea menționată.

Desigur, de-a lungul anilor au existat și produse pentru care „volumul neocupat” nu era necesar, iar consumatorii au acuzat faptul că producătorii au încercat să-i inducă în eroare și să sugereze că ar exista o cantitate mult mai mare în interiorul pachetului. În unele situații, aceste plângeri chiar s-au concretizat prin procese.

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