 Femeia care i-a furat inima lui John F. Kennedy, dar a fost uitată de istorie! De ce nu a ajuns niciodată Prima Doamnă
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VideoFemeia care i-a furat inima lui John F. Kennedy, dar a fost uitată de istorie! De ce nu a ajuns niciodată Prima Doamnă

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America anilor de după Al Doilea Război Mondial era în plină transformare. Hollywoodul trăia o perioadă de glorie, iar la Washington se pregătea o nouă generație de politicieni. În acest decor s-au întâlnit Gene Tierney, una dintre cele mai frumoase actrițe ale vremii, și John F. Kennedy, moștenitorul unei influente familii americane.

Gene Tierney, prima iubire a lui John F. Kennedy
Gene Tierney, prima iubire a lui John F. Kennedy Foto: captură video

El avea 28 de ani și își începea ascensiunea politică, cu ambiția de a ajunge într-o zi președintele Statelor Unite. Ea avea 25 de ani și se afla în culmea succesului, după rolurile din „Laura” și „Leave Her to Heaven”. În spatele imaginii strălucitoare, actrița trecea însă printr-o perioadă dificilă: se despărțea de soțul său, designerul Oleg Cassini, și suferea din cauza problemelor grave de sănătate ale primului copil.

Povestea de dragoste dintre cei doi a fost una dintre cele mai intense din viața viitorului președinte. Gene Tierney a rememorat-o în autobiografia Self-Portrait, publicată la 16 ani după asasinarea lui JFK.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile studiourilor 20th Century-Fox, unde actrița filma Dragonwyck, iar Kennedy venise în vizită.

M-am întors și m-am trezit privind cei mai frumoși ochi albaștri pe care îi văzusem vreodată la un bărbat. Stătea lângă camera de filmat, îmbrăcat în uniformă de locotenent al Marinei. Mi-a zâmbit. Am tresărit. (…)

Când scena s-a încheiat, m-am apropiat să-l cunosc pe bărbatul ai cărui ochi albaștri îmi captaseră atenția și am aflat că îl chema Jack Kennedy... Un gând cochet mi-a trecut prin minte: bine că purtasem în ziua aceea, la filmare, o rochie de culoarea lavandei. Era una dintre culorile care-mi veneau cel mai bine“, povestea actrița.

La următoarea întâlnire, petrecută la o petrecere, Kennedy i-a șoptit în timp ce dansau: „Aș putea să stau așa, cu tine, pentru totdeauna“.

Gene a fost cucerită de farmecul lui, mai ales după ce acesta i-a dezvăluit că își dorea să devină președinte.

Mi-a zis că scopul lui este să devină Președinte într-o bună zi. O spunea pe un ton foarte firesc, ca și cum mă anunța că va lucra în magazinul tatălui său“, relata ea.

În ciuda atracției puternice, relația lor nu avea prea multe șanse. Diferențele politice și religioase, dar și situația personală a actriței reprezentau obstacole importante. Gene era în plin divorț, iar familia lui Kennedy nu ar fi acceptat-o cu ușurință drept viitoare Primă Doamnă.

„Nu mă voi căsători niciodată cu tine“

Apropiații au încercat să o avertizeze, inclusiv fratele său și fostul soț, Oleg Cassini. Acesta din urmă se temea că actrița va ajunge să sufere.

Îl plăcea pe Jack și nu-l bănuia de intenții ascunse. Dar își făcea griji pentru mine. Îmi tot zicea: «Nu înțelegi? Jack nu se poate căsători cu tine, nu va alege o femeie cu un divorț la activ. Familia lui catolică nu va accepta așa ceva. Gene, ești sigură că știi ce faci?»“, povestea Gene.

Lovitura decisivă a venit chiar din partea lui Kennedy. În timpul unui prânz la New York, acesta i-a spus fără ocolișuri: „Știi, Gene, nu mă voi căsători niciodată cu tine“.

Câțiva ani mai târziu, cei doi s-au întâlnit întâmplător, iar Kennedy i-a propus să reia relația. De această dată, actrița l-a refuzat. La scurt timp, a aflat din ziare că acesta se căsătorise cu Jacqueline Lee Bouvier.

La nici șase luni după, am citit în ziar că s-a căsătorit cu Jacqueline Lee Bouvier. O mireasă pe care părinții lui sigur au aprobat-o“, a povestit Tierney.

După despărțire, actrița a început o relație cu prințul Aly Khan, însă și această poveste s-a încheiat dureros, după ce familia acestuia s-a opus căsătoriei. Problemele sentimentale s-au adăugat suferinței provocate de starea de sănătate a copilului său.

În 1955, Gene a părăsit Hollywoodul și a trecut prin mai multe internări psihiatrice, unde a fost supusă unor tratamente cu electroșocuri care i-au afectat memoria. În cele din urmă, și-a găsit liniștea alături de omul de afaceri W. Howard Lee, cu care s-a căsătorit.

Actrița a murit în 1991, la 70 de ani, din cauza emfizemului pulmonar. Despre Kennedy a vorbit rareori, însă a recunoscut că s-a gândit la el mult timp după despărțire.

În anii care au urmat întâlnirii noastre și mai ales după moartea lui, m-am gândit adesea la fermecătorul locotenent de marină care avea să devină cel mai tânăr președinte al Statelor Unite. Multă vreme, mi-am purtat sentimentele la vedere, fără să încerc să le ascund“.

În 1960, după alegerea lui Kennedy în funcția de președinte, Gene i-a trimis o telegramă de felicitare: „Felicitări, am știut mereu că vei reuși“. Actrița a păstrat însă pentru ea un detaliu: votase cu Richard Nixon.

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