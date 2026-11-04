Mașina consumă mai mult fără să-ți dai seama, chiar și când nu transporți nimic. Accesoriul de pe plafon care îți golește rezervorul

Barele transversale și cutiile de portbagaj montate pe plafon pot crește consumul de carburant chiar și atunci când sunt goale. Deși par accesorii inofensive, acestea modifică aerodinamica automobilului și obligă motorul să depună un efort suplimentar, mai ales la viteze mari. Testele realizate de publicații auto arată că diferențele pot ajunge la aproape 20%, în funcție de modelul mașinii și de accesoriile folosite.

Mașina consumă mai mult fără să-ți dai seama, chiar și când nu transporți nimic. Foto: arhiva

Mulți șoferi își echipează automobilele cu bare transversale sau cutii de plafon înainte de concedii, pentru a avea mai mult spațiu pentru bagaje, biciclete și echipamente sportive. Problema apare după încheierea călătoriei, când accesoriile rămân montate, deși nu mai sunt utilizate.

Chiar și fără încărcătură, acestea pot influența consumul la fiecare deplasare. Explicația este legată de rezistența aerului: orice element suplimentar montat pe plafon poate perturba fluxul aerodinamic din jurul caroseriei. La viteze ridicate, motorul trebuie să consume mai multă energie pentru a menține aceeași viteză.

Barele transversale pot crește consumul cu aproximativ 12%

Un test realizat de publicația auto Car and Driver pe un Kia Carnival din 2022 a evidențiat efectul pe care îl pot avea chiar și barele transversale originale, proiectate special pentru modelul respectiv.

Automobilul a fost condus pe autostradă cu aproximativ 120 km/h, în două configurații: mai întâi cu barele montate, apoi după îndepărtarea acestora.

Cu accesoriile instalate, mașina a obținut un consum echivalent cu 25 de mile parcurse cu un galon de carburant. După demontarea lor, eficiența a crescut la 28 de mile pe galon, ceea ce reprezintă o îmbunătățire de aproximativ 12%.

Raportat la unitățile de măsură utilizate în România, consumul a scăzut de la aproximativ 9,4 la 8,4 litri la 100 de kilometri.

În condițiile testului, autonomia estimată a crescut cu aproximativ 97 de kilometri, fără intervenții asupra motorului sau asupra altor componente tehnice ale automobilului.

Rezultatul demonstrează că nici accesoriile originale nu sunt lipsite de efecte asupra aerodinamicii. Chiar dacă sunt adaptate unui anumit model, barele transversale pot genera o rezistență suplimentară la înaintare.

Cutia de portbagaj poate reduce eficiența cu aproape 20%

Impactul asupra consumului devine și mai evident atunci când pe plafon este montată o cutie pentru bagaje. Măsurătorile realizate de Consumer Reports pe două automobile, un Nissan Altima și un Toyota RAV4, au arătat că efectele diferă în funcție de forma caroseriei.

Testele au fost efectuate la o viteză constantă de aproximativ 105 km/h.

În cazul modelului Nissan Altima, montarea unui suport de plafon gol a redus eficiența consumului cu aproape 11%. După instalarea unei cutii pentru bagaje, scăderea a ajuns la aproximativ 19% față de configurația fără accesorii.

La Toyota RAV4, barele montate fără încărcătură au avut un efect mai mic, de aproximativ 2%. În schimb, adăugarea cutiei de plafon a dus la o reducere a eficienței de aproximativ 13%.

Diferențele confirmă că nu toate automobilele reacționează la fel. Forma caroseriei, dimensiunile accesoriilor și viteza de deplasare pot schimba considerabil rezultatul. Prin urmare, procentele obținute în aceste teste nu pot fi aplicate automat tuturor mașinilor.

De ce crește consumul atunci când circuli cu accesorii pe plafon

Aerodinamica are un rol important în eficiența unui automobil, mai ales la viteze mari. Barele transversale și cutiile de portbagaj modifică traseul normal al aerului în jurul caroseriei și pot genera turbulențe.

Pentru a învinge rezistența suplimentară, motorul trebuie să furnizeze mai multă energie. Acest lucru se reflectă în consumul de carburant.

Efectul este mai puțin evident în oraș, unde viteza de deplasare este adesea redusă și variază frecvent. În schimb, pe autostradă sau pe drumurile parcurse cu viteză constantă, diferențele pot deveni mult mai importante.

Cutia de plafon amplifică fenomenul deoarece mărește suprafața frontală expusă curentului de aer și schimbă distribuția acestuia în jurul mașinii. Modelele cu profil aerodinamic pot limita rezistența la înaintare, însă nu o elimină complet.

Suportul de bagaje montat în spatele mașinii poate fi o alternativă

Un alt test publicat de Car and Driver în mai 2025 a comparat două soluții de transport al bagajelor: o cutie instalată pe plafon și un suport montat în partea din spate, pe cârligul de remorcare.

Experimentul a fost realizat cu același Toyota Grand Highlander Hybrid. Cu portbagajul de plafon, automobilul a înregistrat un consum echivalent cu 21 de mile pe galon. În configurația cu suportul montat în spate, valoarea a fost de 25 de mile pe galon.

Rezultatele sugerează că, în anumite condiții, transportul bagajelor în partea din spate a mașinii poate afecta mai puțin eficiența consumului decât o cutie montată pe plafon.

Totuși, această variantă trebuie aleasă în funcție de compatibilitatea automobilului și de limitele de încărcare admise. Șoferii trebuie să verifice și instrucțiunile producătorului pentru suportul utilizat.

Ce accesorii ar trebui să dai jos atunci când nu le mai folosești

Barele transversale detașabile și cutiile de plafon ar trebui demontate după ce nu mai sunt necesare. Lăsate permanent pe mașină, acestea continuă să influențeze aerodinamica, chiar dacă nu transportă bagaje.

Nu trebuie confundate însă cu barele longitudinale integrate în plafon. Acestea fac parte din configurația multor automobile și nu sunt, în general, destinate demontării de către șofer după fiecare utilizare.

Recomandarea vizează în special accesoriile detașabile, care pot fi scoase și remontate conform indicațiilor producătorului.

Atunci când transportă bagaje pe plafon, conducătorii auto trebuie să respecte masa maximă admisă pentru acoperiș, capacitatea de încărcare a barelor și a cutiei, precum și regulile privind fixarea corespunzătoare a echipamentelor.

Informațiile necesare se regăsesc în manualul automobilului și în documentația accesoriilor.

Demontarea barelor și a cutiilor de plafon după fiecare utilizare poate părea un detaliu minor, însă este o măsură simplă pentru reducerea rezistenței aerodinamice. Pentru cei care parcurg frecvent distanțe lungi, eliminarea accesoriilor inutile poate contribui la un consum mai eficient de carburant și la o autonomie mai bună.