Vacanță cu un bonus neașteptat. Hotelul din Italia care le oferă turiștilor un plin de benzină pentru un weekend de cazare

Un hotel din Italia a găsit o metodă inedită de a atrage turiștii, în contextul scumpirilor la combustibili și al preocupărilor tot mai mari legate de costurile călătoriilor. Unitatea de cazare din localitatea Cogne, regiunea Valle d'Aosta, le oferă clienților care rezervă un weekend un beneficiu neașteptat: un plin de benzină sau motorină ori încărcarea gratuită a mașinii electrice.

​Un hotel din Italia oferă un plin de benzină celor care se cazează pentru un weekend Foto: Shutterstock

Hotelul Notre Maison a lansat inițiativa „Full Tank Weekend”, prin care încearcă să transforme un sejur de toamnă într-o experiență mai atractivă pentru vizitatori. Oferta a fost anunțată pe site-ul unității de patru stele, care se prezintă drept un hotel prietenos cu mediul și care își asigură necesarul de electricitate și încălzire din surse regenerabile.

Mesajul publicat luni îi invita pe turiști să petreacă două nopți în Cogne, în weekendul 9-10 octombrie. La finalul șederii, hotelul promite să se ocupe de alimentarea mașinii, indiferent dacă aceasta funcționează cu benzină, motorină sau energie electrică, relatează publicația „La Stampa”.

Reprezentanții unității de cazare au explicat că inițiativa nu urmărește să promoveze consumul de combustibili fosili, ci să atragă atenția asupra activității hotelului și a investițiilor făcute în domeniul energiei regenerabile.

„Scopul nostru nu este, cu siguranță, să oferim combustibil gratuit, dimpotrivă. Am încurajat întotdeauna tranziția ecologică în cadrul unității noastre. Hotelul este un «Eco-wellness hotel» datorită unei centrale energetice pe care am construit-o în urmă cu zece ani.

A fost o investiție majoră care utilizează lemn, mai exact, lemnul colectat în timpul lucrărilor de întreținere a pădurii, neadecvat pentru tâmplărie. Sistemul produce gaz de sinteză, care alimentează un motor cu combustie internă ce generează 50 de kilowați-oră. Recuperăm căldura rezultată din procesul de răcire a motorului pentru a asigura încălzirea pe timpul iernii și pentru a încălzi apa din piscină, zona spa și iazul exterior.

Producem 100% din energia electrică și termică necesară din surse regenerabile, un lucru care ar fi fost imposibil de susținut financiar dacă ne-am fi bazat pe motorină”, au declarat reprezentanții hotelului, potrivit La Stampa.

Mașinile electrice pot fi încărcate gratuit

Hotelul oferă de mai mult timp posibilitatea încărcării gratuite a vehiculelor electrice, iar cererea pentru acest serviciu este în creștere. Unitatea dispune de trei stații de încărcare, utilizate atât de proprietarii mașinilor electrice, cât și de cei ai vehiculelor hibride.

„Le-am oferit întotdeauna oaspeților noștri posibilitatea de a-și încărca gratuit vehiculele electrice. Hotelul dispune de trei stații de încărcare, tot mai solicitate atât de vehiculele hibride, cât și de cele electrice”, au explicat reprezentanții hotelului.

Noua ofertă a atras deja atenția potențialilor clienți. La scurt timp după publicarea anunțului, hotelul a început să primească solicitări din partea persoanelor interesate să afle mai multe detalii despre condițiile de cazare și despre beneficiul oferit.

„Am făcut anunțul ieri dimineață (luni) și am afișat un mesaj de tip pop-up pe site-ul nostru. Am primit deja numeroase e-mailuri prin care ni se solicită informații. Este o idee ludică și distractivă. Clienții se interesează de tarifele camerelor”, au mai precizat reprezentanții unității.

Cât costă un weekend la hotelul din Cogne

Oferta vine însă și cu un cost pe măsură. Potrivit principalelor platforme de rezervări, tariful pentru o cameră dublă în weekend pornește de la aproximativ 600 de euro. În aceste condiții, valoarea unui plin de combustibil, estimată la circa 100 de euro, reprezintă un beneficiu suplimentar pentru turiști, fără să schimbe semnificativ costul total al sejurului.

Pentru hotel, inițiativa poate reprezenta o modalitate eficientă de a atrage noi clienți și de a-și promova serviciile într-o perioadă în care cheltuielile de transport influențează tot mai mult alegerile celor care călătoresc.