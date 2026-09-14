 Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la nunta lui Alexandru Nazare. Partenera lui Nicușor Dan, apariție impecabilă
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Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la nunta lui Alexandru Nazare. Partenera lui Nicușor Dan, apariție impecabilă

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Alexandru Nazare și Maria Mihali s-au căsătorit sâmbătă, 12 septembrie, în București, după o relație pe care au preferat să o țină departe de atenția publică. La nunta ministrului interimar al Finanțelor au participat numeroase personalități din politică, printre invitați aflându-se și președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Alexandru Nazare și Maria Mihali s-au căsătorit sâmbătă, pe 12 septembrie
Alexandru Nazare și Maria Mihali s-au căsătorit sâmbătă, pe 12 septembrie Foto: Click!

Ceremonia religioasă s-a desfășurat la Mănăstirea Cașin și a fost oficiată de opt preoți. Cununia a avut loc în limbile română și greacă, iar nașul mirilor a fost Kyriakos Pierrakakis, ministrul Economiei și Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului.

După slujbă, invitații au mers la restaurantul Casa Albă din Pădurea Băneasa, unde a avut loc petrecerea. Nicușor Dan a venit cu un buchet de flori pentru mireasă și le-a transmis celor doi: „Casă de piatră și familie!”.

Mirabela Grădinaru, elegantă la nunta lui Alexandru Nazare

Mirabela Grădinaru a atras atenția prin ținuta aleasă pentru eveniment. Partenera președintelui a purtat o rochie fluidă, cu aspect satinat, într-o nuanță de șampanie, cu mâneci lungi și talia discret marcată.

Ținuta a avut un design simplu, fără imprimeuri sau accesorii extravagante. Mirabela a completat-o cu o geantă de dimensiuni mici și pantofi cu vârful ascuțit, în tonuri apropiate de rochie.

Și coafura și machiajul au fost discrete. Vedeta și-a lăsat părul liber și a optat pentru un machiaj de seară natural. Nicușor Dan a ales, la rândul său, o ținută clasică, formată din costum închis la culoare, cămașă albă și cravată.

O fotografie realizată la petrecere i-a surprins pe Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru alături de Ana-Maria Geană, consilieră prezidențială. Imaginea a fost publicată ulterior de aceasta pe rețelele sociale.

Ana-Maria Geană a ales pentru eveniment o rochie neagră, simplă și elegantă, iar fotografia îi surprinde pe cei trei alături de miri.

„A beautiful celebration of love” (n.r. „O frumoasă celebrare a iubirii”), a scris Ana-Maria Geană în dreptul imaginii.

Nicușor Dan, despre discuțiile politice de la nuntă

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan, apariție elegantă la nunta lui Alexandru Nazar
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Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan, apariție elegantă la nunta lui Alexandru Nazar Foto: Cancan

Prezența lui Nicușor Dan la eveniment a avut loc într-un moment politic agitat, în condițiile în care negocierile pentru formarea unui nou Guvern continuă.

La sosirea la restaurant, președintele a fost întrebat de jurnaliști dacă, având în vedere numărul mare de politicieni prezenți, se va discuta și despre formarea viitorului Executiv: „Cred că nu ne vom putea abține”.

La plecare, după miezul nopții, Nicușor Dan a fost întrebat dacă s-a distrat la nunta ministrului interimar al Finanțelor. „Am discutat mult, dar e frumos aici”, a spus președintele.

Întrebat din nou despre politică, șeful statului a recunoscut: „Am făcut și puțină politică, da”.

Pe lista invitaților s-au aflat politicieni din mai multe formațiuni. Printre cei prezenți s-au numărat Stelian Bujduveanu, Vasile Blaga și Daniel Fenechiu, precum și Florin Manole.

Din partea USR a participat Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, care a venit împreună cu soția sa. Ilie Bolojan, președintele PNL și colegul de partid al lui Alexandru Nazare, a lipsit de la eveniment.

Nașul mirilor, Kyriakos Pierrakakis, a venit la București împreună cu soția sa, Dimitra Moustakatou. Oficialul grec și Alexandru Nazare se cunosc din 2020, iar relația lor profesională s-a consolidat prin colaborări pe teme europene. În prezent, cei doi sunt colegi în cadrul ECOFIN.

Alexandru Nazare a descris alegerea lui Pierrakakis drept „o onoare și o bucurie cu totul aparte”.

Traian Băsescu, reacție după declarațiile lui Nicușor Dan

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat în stilul său declarațiile lui Nicușor Dan și posibilitatea ca discuțiile despre formarea Guvernului să fi avut loc chiar în timpul nunții.

„Nu cred că problema Guvernului a fost cea discutată între periniță, dansul miresei și plata darului. Dacă guvernarea era priorizată, rezolvai înainte de nuntă. Dar aici avem marea problemă a unei atitudini iresponsabile. Cum poți să lași țara patru luni fără guvern? Cum să nu execuți Constituția și să desemnezi un candidat?”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Fostul șef al statului a criticat și ideea ca partidele să fie consultate în privința numărului de voturi pe care l-ar putea obține viitorul premier:

„Nu ai dreptul să spui, tu ca președinte, doar mă refer din experiența mea, în momentul în care trebuie să desemnezi, nu ai dreptul să spui partidelor: «Ia veniți să vedem ce număr de voturi aveți fiecare». Este un vot secret, nu se face public și niciodată nu știi, față de estimări, cum se va vota”, a mai spus Traian Băsescu.

În legătură cu posibilitatea unui premier din partea UDMR, fostul președinte a afirmat că formațiunea ar trebui „scoasă din jocurile din România”.

„După ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la București”, a declarat Băsescu.

Cât despre alegerile anticipate, Traian Băsescu le-a numit „o soluție constituțională”, dar a susținut că prioritatea este rectificarea bugetară.

„Asta înseamnă să nu ai buget, înseamnă haos. Deja sunt multe instituții care nu reușesc să își facă treburi care țin de viața oamenilor, de exemplu în spitale. Am înțeles de la un medic că nu au substanțe pentru pacienții care suferă atac vascular, situația în care s-a ajuns este criminală”, a mai avertizat Traian Băsescu.

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